Natalie Portman, Jisoo, Adjani: qui a brillé (ou pas) chez Dior?

Une pluie de stars oui, mais pour une fois, pas de mauvais temps dans la capitale française. Même que les célébrités ont sorti leurs lunettes de soleil.

Le «lwwwouvre», «Pééééériiiis», les «eskawgo»... C'est probablement comme ça qu'on imagine les stars américaines parler le français. En ce moment, à Paris, pluie de célébrités. Elles ont répondu présentes au défilé de Maria Grazia Chiuri. Normal, c'est la directrice artistique de Dior.

Pour ce défilé collection automne-hiver 2025-2026, la maison française a choisi le jardin des Tuileries. Le show s'est déroulé ce mardi 4 mars et celle qui a fait le plus sensation, c'est Natalie Portman, égérie Dior depuis de nombreuses années et, accessoirement, plutôt douée pour parler la langue de Molière.

Natalie Portman à Paris, le 4 mars 2025. Image: Corbis Entertainment

L'actrice de 43 ans était accompagnée de sa mère Shelley Stevens. Néanmoins, cette dernière était assise un rang derrière sa fille, car c'est bien joli de venir au travail avec son enfant, mais business is business.

En plus, l'œil de Sauron (à gauche) surveille tout. Image: WWD

Voici les stars présentes au défilé Dior

Lucy Hale

Un petit truc à la Audrey Hepburn. Getty Images Europe

Romee Strijd

Le top model s'est fait connaître en devenant un Ange Victoria's Secret. WireImage

Elle Macpherson

Non, mais moi, tu sais, je vis la moitié de l'année à Bali, l'autre moitié au Costa Rica. C'est mon shaman qui me l'a recommandé pour ma peau. Getty Images Europe

Michelle Monaghan

Un peu austère tout ça. Getty Images Europe

Marisa Berenson

Chic, rien à dire. Getty Images Europe

Lily James

Quand t'as un déjeuner de boulot avec la conta et que tu appelles ça business lunch. Getty Images Europe

Xin Liu

Le chanteur chinois est égérie Dior et n'hésite pas à porter la jupe. WireImage

Jisoo

La chanteuse sud-coréenne a rendu les fans hystériques. Image: Corbis Entertainment

Natalia Vodianova

En mode empire romain. WireImage

Victoria de Marichalar y de Borbón

Si son nom est si long, c'est parce qu'elle fait partie de la famille royale espagnole. Getty Images Europe

Jessica Aidi

On ne sait pas qui c'est, mais on veut bien le contact de son coach sportif. Getty Images Europe

Olivia Palermo

Noir c'est noir. Getty Images Europe

Isabelle Adjani...

... dans le rôle d'Isabelle Adjani. Getty Images Europe

