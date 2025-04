De gauche à droite: Megane Panchaud, Noemi Castella et Marie Colella dans leur pop-up à Bulle. Image: watson

Elles font «briller la mode suisse» et ça marche

Durant deux week-ends, les créations de treize designers helvétiques sont présentées et mises en vente dans un pop-up à Bulle. Watson s'est rendu sur place. Et l'événement vaut clairement le détour.

«Trop stylé», s'extasie Florence en soulevant un sac à main juste avant de l'essayer. «C'est super beau, ce n'est pas quelque chose qu'on voit d'habitude.» La Romande fait partie des cinquante personnes réunies ce jeudi 10 avril à l'espace Frousse, à Bulle, transformé le temps de deux week-ends (12, 17, 18 et 19 avril) en boutique éphémère qui met en avant le travail de treize créateurs suisses.

Le sac à main en question: Sac à main de la marque Worn , fondée à Genève en 2015. Image: watson

«On pensait que ce genre d'événement n'intéresserait personne à Bulle», confie Marie Colella, l'une des organisatrices. Et pourtant: avant même d'avoir annoncé le programme, 45 personnes s'étaient déjà inscrites à la soirée d'ouverture. Au point que les inscriptions ont dû être bloquées à 50 places.

«Il y a eu un grand intérêt de la part des gens. On ne s'y attendait pas» Marie Colella

Donner l'impulsion

Si l'engouement engendré par le pop-up a surpris les trois organisatrices, Marie Colella, Megane Panchaud et Noemi Castella pressentaient tout de même qu'il y avait un public dans le canton qui répondrait présent, notamment parce que ce genre d'événement est plus rare dans cette partie de la Suisse, contrairement aux grandes villes comme Genève, souligne Noemi Castella, qui a étudié à la Haute école d'art et de design (Head).

Sonia, l'une des participantes, confirme leur flair et déclare:

«Un pop-up comme celui-ci en Gruyères permet de donner l'impulsion»

Petit coup d'œil à l'intérieur de la boutique éphémère. Image: watson

Les clients peuvent découvrir les vêtements, bijoux et accessoires de treize créateurs suisses. Image: watson

Léo, qui vient du canton de Vaud et qui s'est récemment installé à Bulle avec sa compagne, se réjouit lui aussi de la manifestation, qu'il dépeint comme «différente et alternative». «C'est dans l'ère du temps de se tourner vers le local et une soirée comme celle-ci permet de découvrir des marques helvétiques», glisse Guillaume au milieu du brouhaha qui s'élève d'une foule à la pointe de la mode. Emilie, qui se tient à ses côtés, complète:

«En Suisse, nous avons les talents, nous sommes juste plus discrets. Nous ne nous mettons pas en avant. Il faut des initiatives qui font exister nos créateurs»

Cinquante personnes étaient présentes à la soirée d'ouverture du pop-up, jeudi 10 avril à Bulle. Image: watson

Voir les choses en vrai

Stéphanie Bircher et Sophie Fellay, deux des créatrices exposées, sont ravies de cette visibilité. «Dans les grandes écoles, on t'apprend à faire les vêtements, mais pas à les vendre», déplore Sophie Fellay. A ceci s'ajoute le fait qu'en Suisse, selon elle, les gens «restent frileux lorsqu'il s'agit de se tourner vers des marques locales et préfèrent acheter chez celles déjà établies».

Sophie Fellay (g), créatrice de la marque Remo , et Stéphanie Bircher (d). Image: watson

L'une des ambitions de ce pop-up est justement d'offrir aux clients une alternative aux grands noms de l'industrie en leur présentant ce qui se fait en Suisse et en leur permettant de rencontrer les artisans. Une recette qui fonctionne, notamment à l'ère des réseaux sociaux, comme l'attestent certains visiteurs:

«Un pop-up permet de faire le lien entre le digital et le physique. C'est un bon moyen de voir le produit» Emilie, l'une des participantes.

Manon et Guillaume, penchés au-dessus d'un comptoir où sont exposées des bagues en verre, partagent cet avis. Ils changent de stand avec entrain et admirent ensuite des colliers hauts en couleur. Ils se disent conquis par l'originalité des créations qu'ils sont en train de découvrir.

Voyez plutôt: Les colliers de la marque Aglagla , basée à Genève. Image: watson

Au fil de la soirée, les curieux et autres amoureux des belles choses essayent des tenues, passent une bague à leur doigt et s'intéressent à l'artisanat qu'ils ont sous leurs yeux. Outre l'intérêt évident du public, les ventes ont été concluantes, confirme Megane Panchaud le lendemain de la soirée d'ouverture. Et de rapporter que certains ont pris la nuit pour réfléchir et qu'ils repasseront à la boutique pour acheter une pièce coup de cœur.

Du coup, le bilan de cette première journée?

«On est trop contentes!» Megane, Marie et Noemi, à l'unisson.

Le pop-up «Commun» a lieu le 12, 17, 18 et 19 avril à l'espace Frousse, rue de Gruyères 56, à Bulle. Pour plus d'informations, cliquez ici.