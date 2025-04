Ils n'ont l'air de rien, ces fourre-tout colorés de supermarché, mais ils s'arrachent aux Etats-Unis et se revendent à prix d'or. trader joe's/watson

Ils sont de retour

La chaîne d'alimentation la plus bobo des Etats-Unis remet ça. Pour la deuxième année consécutive, Trader Joe's propose une nouvelle ligne de sacs en tissu à 2,99 dollars, en édition limitée. Et elle s'arrache déjà.

Vous vous souvenez peut-être de la frénésie, l'an dernier, suscitée par un malheureux cabas de supermarché. Pas vraiment plus moche ou plus joli que ceux qu'on trouverait chez Coop ou Migros, d'ailleurs.

Sauf que c'est à la célèbre chaîne de supermarché Trader's Joe qu'on doit l'idée brillantissime de lancer sa première série de cabas en édition limitée - une version somme toute très semblable à celle que le supermarché vend depuis des années, mais plus petite. Tout juste assez grande pour transporter son tupperware - ou une boule de bowling.

Un utilisateur a partagé sa manière pour le moins originale d'utiliser ce sac très prisé. image: x

Preuve que tout n'est pas qu'une histoire de taille, ces sacs de supermarché miniatures avaient provoqué un engouement populaire qui avait «surpris» jusqu'à la chaîne elle-même. Et surtout, fait grimper les enchères. Les fourre-tout, dont le prix initial est de 2,99 dollars, s'étaient revendus à des prix exorbitants sur Internet, pour atteindre 200 fois le tarif initial.

Cette année, c'est dans une déclinaison de teintes pastel que Trader Joe's propose ses célèbres sacs en toile. Toujours vendus à 2,99 dollars l'unité, ils sont limités à quatre exemplaires par client, a précisé l'entreprise.

Et si, cette fois-ci, les magasins Trader Joe's à travers tout le pays étaient mieux préparés aux scènes de chaos dignes du Black Friday, cela n'a pas empêché une certaine agitation. Dans une filiale de Sacramento (Californie), rapporte le New York Times, le premier client s'est présenté mardi à 5 heures du matin. A l'ouverture du magasin (trois heures plus tard), plus de 150 personnes piétinaient devant les portes. Tous les sacs ont été vendus en 15 minutes.

Même son de cloche du côté de Studio City, à Los Angeles, où les stocks ont été épuisés dès 10 heures du matin, selon la chaîne CBS.

Mais la sécurité renforcée dans certaines filiales, notamment celles de Brooklyn et de Manhattan, à New York, certains clients auraient tout de même fini par en venir aux mains pour s'assurer d'obtenir l'objet du désir, comme le montrent des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.

Et évidemment, comme l'an dernier, les prix n'ont pas tardé à bondir pour s'offrir cette version pastel éminemment désirable. Selon le New York Post, un fourre-tout rose pastel était déjà proposé à la vente mercredi pour 1700 dollars sur eBay. Bientôt suivi d'autres propositions tout aussi mirobolantes. Comme quoi, on ne se refait pas.