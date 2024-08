So demure, so mindfull. instagram lidlgb

Lidl va encore secouer le monde de la mode

Le hard discounter Lidl commercialise un sac en forme de cornet en papier dans lequel il y a une trousse en forme de croissant. Il est déjà un must-have.

Emily Cooper va probablement vouloir l'acheter. What? Un sac cwwwwroissant? So french! Eh non, «The Croissant Handbag» est allemand et il ne se sera vendu qu'au Royaume-Uni en édition limitée.

Les Américains vont adorer.

C'est le hard discounter Lidl qui se cache derrière cet objet de désir faisant le buzz sur Instagram. Il a été créé en collaboration avec Nikolas Bentel dont la spécialité est le détournement d'objets. Le designer italo-américain s'est déjà amusé à créer un sac à main Barilla ou un sac en bandoulière North Face.

Le sac ressemble à un cornet à viennoiseries jetable avec à l'intérieur un croissant, sauf que le tout est en cuir. Il est mis en vente à partir de ce jeudi 29 août et toutes les recettes seront reversées à la NSPCC, une organisation caritative pour les enfants.

Contrairement aux mannequins Balenciaga, les mannequins Lidl sont heureux. instagram lidlgb

Et ces sacs risquent de s'arracher comme des petits pains. Pour rappel, Lidl avait sorti en 2020 une collection de vêtements qui s'était écoulée en moins d'une journée. L'enseigne avait même commercialisé une paire de baskets à 14,99 francs qui s'était revendue plus de 1000 francs sur internet.

Twwwrès joli!

Comme l'explique Le Parisien, cette stratégie marketing connue dans la mode streetwear s'appelle la «drop culture». Elle consiste à commercialiser des produits exclusifs en petite quantité, quasi sans publicité, dans des points de vente localisés. La marque Supreme est probablement experte en la matière.

Le détournement d'objets du quotidien en accessoires de mode, c'est normalement les marques de luxe qui aiment jouer à ce jeu-là. Moschino maîtrise parfaitement cet art, mais on peut également citer Balenciaga et son vrai-faux sac Ikea ou son imitation de paquet de chips Lay's. La différence? Le prix. Le sac croissant Lidl coûte 50 pounds (environ 55 francs).

