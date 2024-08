Tout le monde s'arrache ce vêtement des JO

Et pour une simple paire de chaussettes roses Paris 2024? Les volontaires en demandent plus de 20 euros. Par ailleurs, de nombreux bénévoles ont signalé s'être fait voler certaines pièces de leur panoplie, le bob en tête.

D'autres pièces plus insolites encore sont également revendues. Toujours sur Vinted, on a également trouvé un savon «J'ai fait les Jeux!», qui serait lui aussi distribué aux bénévoles.

«Les supporters et même les policiers mobilisés pendant les JO nous demandent si on a d'autres bobs ou s'ils peuvent nous les racheter plusieurs centaines d'euros.»

Si c'est le chapeau qui connaît le plus grand succès, c'est, plus largement, tout l'équipement des volontaires que les collectionneurs s'arrachent. Dans les tribunes, les propositions et négociations vont bon train.

Aux Jeux de Paris, les tenues des bénévoles font des envieux, et particulièrement une pièce de leur dressing qui se revend à prix d'or. Dans les tribunes, sur les sites de reventes, et même dans la rue de la part de policiers, les propositions pour racheter certaines pièces frôlent l'indécence.

Tous malades à cause de la Seine? La psychose s’empare de Paris

Des triathlètes hors service, une fausse hospitalisation et une panique généralisée. Alors qu'aucune analyse fiable n'indique pour l'heure que la Seine a bien retourné l’estomac des sportifs, sa mauvaise réputation suffit à la condamner. Aurait-on à tout prix besoin d'un récit catastrophe, dans des JO de Paris qui se déroulent plutôt bien? Commentaire.

Jeter bébé avec l'eau de la Seine pourrait bien devenir une nouvelle expression à la mode. Depuis les premières compétitions de triathlon dans le fleuve de tous les dangers, c'est comme si les courses et les résultats passaient en second plan. Le nerf de la guerre est ailleurs: qui va tomber malade? Comment? Quand? Le 31 juillet, après un premier report et une crainte d'annulation, les épreuves féminines et masculines catapultaient leurs premiers nageurs dans cette eau régulièrement impropre et sous haute surveillance.