La styliste Joana Bender en amont du défilé Balenciaga, samedi 4 octobre à la Fashion Week de Paris. Image: Joana Bender

Elle a tenté de s'incruster parmi les stars, elle raconte

Samedi 4 octobre, la créatrice genevoise Joana Bender a essayé d'entrer sans invitation au défilé Balenciaga lors de la Fashion Week de Paris. A-t-elle réussi ce pari fou? Réponse.

Plus de «Divertissement»

On vous en parlait il y a quelques jours: ce samedi 4 octobre, Joana Bender, fondatrice de la marque genevoise de sacs à main La Fripe à Jo, s'était lancé le pari de s'incruster au défilé Balenciaga, l'un des plus attendus de la Fashion Week de Paris. Un coup de buzz déjà réalisé par le passé et pour lequel elle a imaginé un look complètement décalé. «Plus c'est gros, plus ça passe», nous confiait-elle lundi 29 septembre dernier.

Le défi était de taille, notamment lorsqu'on sait que de grosses célébrités étaient invitées – Meghan Sussex, Anne Hathaway, Lauren Sanchez ou encore Simone Ashley –, engendrant obligatoirement un important dispositif sécuritaire. Ce gratin s'était donné rendez-vous à l’Hôpital Laennec, dans le 7e arrondissement, pour assister au premier défilé de Pierpaolo Piccioli, le nouveau directeur artistique de la firme espagnole.

«Je n'ai jamais reçu autant de messages »

Pour cette troisième incursion – les précédentes datent de 2024 et 2025 –, la Romande s'est inspirée de sa vie personnelle. Elle prépare son premier combat de boxe et a fait croire à ses 19 000 abonnés sur Instagram qu'elle ne pourrait pas se rendre au show à cause de bleus sur le visage. La mascarade a fonctionné: «Je n'ai jamais reçu autant de messages», nous raconte-t-elle.

«Les gens suivaient mon quotidien à la Fashion Week, ils étaient engagés. Du coup, quand j'ai fait croire que j'annulais ma performance, ils m'ont poussée à la faire quand même, m'ont conseillé d'utiliser mon coquart pour le look. Sans le savoir, ils ont décrit ce que j'avais déjà prévu de faire.» Joana Bender, créatrice de la marque La Fripe à Jo.

Les images: Joana Bender au défilé Balenciaga à Paris, le 4 octobre 2025. Image: Joana Bender

La foule et les photographes se sont pris au jeu. Image: Joana Bender

Image: Joana Bender

Par conséquent, Joana Bender prend sa communauté par surprise lorsqu'elle dévoile les images de son arrivée au défilé Balenciaga, accompagnée de deux ring girls. Comme prévu, elle arbore un maquillage qui donne l'impression qu'elle s'est pris une droite.

Le maquillage en question: De faux hématomes ont été réalisés, comme si la Romande sortait d'un combat de boxe. Image: Joana Bender

Si le spectacle attire l'attention des photographes et autres curieux présents sur place, les vigiles et les organisateurs n'ont toutefois pas été dupes. A peine sorties du véhicule, les trois femmes ont été repérées. L'un des photographes aurait même déclaré: «Ça, c'est un coup de pub.»

«Dès que je me suis approchée de l'entrée, le vigile m'a dit: "C'est fermé." Je n'ai même pas insisté. On a quand même pu rester une dizaine de minutes sur place et faire notre show.» Joana Bender

De futures collaborations avec les marques?

L'infiltration jusqu'au podium n'a, certes, pas fonctionné, mais la Genevoise ne s'avoue pas vaincue. Elle veut continuer à s'incruster dans les défilés parisiens. Son concept, en revanche, sera peut-être repensé: «J'aurai plus de chances d'entrer sans invitation avec une tenue plus banale.»

«Pour les prochaines fois, j'imagine un costume qui fait professionnel et donne l'illusion que je fais partie de l'organisation» Joana Bender

Joana Bender pense également à solliciter certaines marques qui pourraient être intéressées par sa manière extravagante de procéder et par une collaboration. Outre la capitale française, envisage-t-elle de s'exporter ailleurs, à Milan ou Londres par exemple, deux villes qui accueillent également la Fashion Week? «Tant que je n'aurai pas réussi mon objectif en France, je ne tenterai pas ailleurs.» Paris n'a qu'à bien se tenir.