Le retour de Meghan en Europe n'est pas anodin: «Ça change tout»

L'apparition surprise de la duchesse de Sussex à Paris, ce week-end, en dit long sur ses intentions et ses liens avec la vieille Europe dont elle avait pourtant juré de rester éloignée.

C'est ce qui s'appelle faire une apparition remarquée. Peut-être même plus. Incarner une sorte de vision divine. Pour son tout premier défilé à la Fashion de Week de Paris, Meghan Markle avait mis les petits plats dans les grands. Ou plutôt, la cape sur les épaules. Un ensemble blanc qui lui conférait une allure de prêtresse moderne. Rien de plus à propos pour assister au défilé Balenciaga, aux côtés de la papesse de la mode Anna Wintour et de l'actrice Anne Hathaway.

Personne ne s'attendait à ce que l'épouse du prince Harry se glisse au frontrow d'un quelconque défilé, ce samedi, à Paris. D'abord, parce que la duchesse est loin d'être habituée - elle n'a pas été aperçue dans un Fashion Week depuis près d'une décennie, et il s'agissait à l'époque de celles de New York et de Toronto, pendant ses années dans la série Suits.

Ensuite - et surtout - parce que Meghan Markle n'avait pas posé le pied en Europe depuis plus de deux ans. La dernière fois, c'était en septembre 2023, à Düsseldorf, en Allemagne, à l'occasion des Jeux Invictus, dont son mari est le parrain et fondateur.

C'était pourtant bien elle, la sacro-sainte Meghan Markle, en train de battre le pavé parisien. Venue, selon un porte-parole dans People, pour soutenir son ami Pierpaolo Piccioli, qui a récemment endossé le rôle de directeur créatif de Balenciaga: «Cette soirée marque l'aboutissement de nombreuses années d'art et d'amitié, comme en témoigne son soutien à ce nouveau chapitre créatif chez Balenciaga.»

Le lot de critiques habituelles

Un look christique et une déclaration d'amitié qui n'ont évidemment pas empêché Meghan Markle de susciter le torrent de critiques habituelles qui l'accompagnent où que son talon foule le sol. Pendant qu'elle documentait avec enthousiasme son séjour dans la capitale française sur son compte Instagram, quelques détracteurs se sont étranglés sur plusieurs faux pas (pas que fashion) commis par la duchesse.

A commencer par cette jolie paire de pieds nus exhibés dans une limousine, à la fin du défilé. Pas du goût des ardents défenseurs de la monarchie britannique, alors que le véhicule se trouvait visiblement à proximité du lieu où sa défunte belle-mère, Lady Di, a perdu la vie en 1997.

«Elle a parfaitement le droit d'aller à des événements de mode, mais partager une vidéo qui a un lien avec la mort tragique de la princesse de Galles défie l'entendement», s'est exaspéré l'expert royal Richard Fitzwilliams dans le Daily Mail, déplorant un message «insensible au-delà de toute croyance».

«Je suis sûr qu'elle ne voulait pas offenser, elle n'a pas pu réfléchir, mais c'est d'une insensibilité incroyable. C'est une absence totale de réflexion» Richard Fitzwilliams dans le Daily Mail

D'autres internautes, eux, se sont plutôt interrogés sur le soutien accordé par la duchesse à une maison telle que Balenciaga, qui n'a pas non plus été exempte de scandales et de controverses ces dernières années. «Pourquoi diable irait-elle à un défilé Balenciaga? Comment une mère pourrait-elle soutenir cette marque?», commente ainsi un utilisateur, sur Instagram.

Pendant qu'un autre déplore: «Balenciaga, avec sa pornographie infantile, ses abus et sa pédophilie, montre ce qui compte vraiment pour Meghan... elle-même et celui qui lui donnera une place sous les projecteurs 🤷🏽‍♀️»

En effet, souvenez-vous: en 2022, la marque essuyait un shitstorm retentissant après avoir mis en scène des enfants tenant des ours en peluche habillés de tenues en cuir de style bondage dans l'une de ses campagnes.

La maison de couture avait réagi rapidement à la controverse, avant d'intenter un procès de 25 millions de dollars contre les créateurs de la publicité. La plainte a finalement été abandonnée.

Un message fort

Ces réactions épidermiques ne semblent toutefois avoir eu raison du plaisir de Meghan Markle à Paris, entre séances de maquillage, brunch au Plaza Athénée et shot de vitamine D sur le balcon de sa suite, avec vue sur la tour Eiffel.

Il n'en demeure pas moins que ce retour sur la scène européenne en dit long sur les intentions de la duchesse américaine. Comme le souligne le correspondant royal du Daily Beast, Tom Sykes, ce voyage marque un tournant important: un retour contrôlé sur le continent qu'elle semblait autrefois prête à abandonner.

Après des années d'éloignement du Vieux monde, à l'instar du retour remarqué du prince Harry à Londres il y a quelques semaines, Meghan semble vouloir s'y réinsérer progressivement. Cinq ans après son départ tonitruant, le duo terrible de la Couronne est prêt à traverser l'Atlantique en toute discrétion et à rétablir un lien.

Du côté de palais de Buckingham, forcément, ce mouvement est également observé de près - et non sans une certaine appréhension. «S'ils comptent vraiment passer plus de temps ici, ça change tout», confie un ancien courtisan, au Daily Beast.

«Cela les remet dans le cadre, et personne ne s'y attendait» Un ancien courtisan, au Daily Beast

L'opération parfaitement contrôlée de Meghan Markle, ce week-end, montre toutefois qu'elle compte - une fois de plus - jouer selon ses règles. En jetant son dévolu sur Paris plutôt que le Royaume-Uni, la duchesse a astucieusement choisi un terrain neutre. Soutenir Balenciaga lui a également permis de préserver son indépendance tout en rappelant discrètement ses liens avec le pouvoir.

La princesse n'a aucune envie de renouer avec la royauté. Mais elle garde à l'esprit que l'influence dépend de sa proximité avec le pouvoir. Ne lui reste plus qu'à jouer astucieusement avec elle.

