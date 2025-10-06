Ces mannequins ont souffert
Comme d'habitude lors de la Fashion Week, il y a à boire et à manger en matière d'esthétique. Des fois, il faut le dire, les designers se lancent dans des concepts vraiment WTF, qui ne font pas sens pour le commun des mortels.
Les initiés diront qu'on n'a juste pas les codes, ceux qu'on acquiert uniquement sur les bancs de L'Institut Français de la Mode, et qu'on polit en fréquentant le bar parisien huppé Le Montana, en devisant de façon savante sur Demna devant un bon verre de Dry Martini.
Nous, pauvres Moldus qui ne savons pas faire la différence entre le turquoise et le bleu céruléen, avons eu des haut-le-cœur en contemplant les défilés de quelques marques à Paris. On a surtout pensé aux mannequins, qui n'ont vraiment pas un job facile.
Maison Margiela
Dans le chapitre des collections bizarres, il y a celle de Maison Margiela, qui a en quelque sorte dessiné son logo à quatre points sur le visage de ses mannequins.
Pour rappel, les étiquettes blanches de Margiela ne sont pas juste des notices comme on en trouve chez H&M - non non non, elle sont beaucoup plus chic que ça. Elles sont fixées par quatre points en fils blancs très visibles, qu'on peut défaire facilement, pour éviter d'afficher la marque de façon ostensible. Parce que, comme Mark Zuckerberg, on achète un t-shirt noir Brunello Cucinelli une blinde, mais on est trop cool pour afficher sa provenance luxueuse.
Du coup, pour présenter sa nouvelle collection, Maison Margiela a fait défiler ses mannequins avec un appareil dentaire SM, qui mime la précieuse étiquette-logo. Si tout cet harnachement n'a pas l'air bien confortable, il faut admettre que c'est rafraichissant de voir des mannequins sourire sur le runway, pour une fois.
Les internautes, ces êtres doués d'une forte empathie, n'ont pas tous adhéré:
Jean Paul Gaultier
Il n'y pas que le fait de marcher avec des talons hauts ou des trucs dans la bouche qui rend le métier de mannequin pénible; il faut aussi supporter tout l'attirail sortant de la tête parfois trop pleine des designers.
Cette année, ceux qui ont marché pour Jean Paul Gaultier ont eu du mérite. Le créateur néerlandais Duran Lantink a présenté sa première collection en tant que Directeur Créatif permanent pour la prestigieuse maison. Au menu, pas de marinière toute mimi, mais plutôt des fesses, des appareils génitaux qui disaient coucou, et surtout des poils. Imprimés ou pas, des poils.
Avant de crier au crime de lèse-pudeur, merci de vous approche de l'image et de voir qu'il s'agit de trompe-l'oeil (on a tous douté, et on a tous été rassurés).
Comme des garçons
Allez, on finit sur des mannequins qui ont eu droit à un outfit très doudou. On se met sur le côté, et hop, c'est parti pour un petit somme, grâce à l'imagination de la marque Comme des Garçons. Par contre, là-dedans, ça respire difficilement.
Voilà assez d'images pour arrêter de me plaindre de mon métier de journaliste. Force à vous, les mannequins, le «Big Four» (New York, Londres, Milan, Paris) de la Fashion Week se termine demain.