Société
Mode

Ces mannequins ont souffert

3 défilés WTF qui vont vous faire halluciner
Dur, dur d'être un mannequin. Image: watson

Plusieurs marques luxueuses ont fait défiler leurs mannequins dans de drôles d'accoutrements durant la Semaine de la Mode parisienne. On compatit.
06.10.2025, 15:0206.10.2025, 15:20
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Comme d'habitude lors de la Fashion Week, il y a à boire et à manger en matière d'esthétique. Des fois, il faut le dire, les designers se lancent dans des concepts vraiment WTF, qui ne font pas sens pour le commun des mortels.

Les initiés diront qu'on n'a juste pas les codes, ceux qu'on acquiert uniquement sur les bancs de L'Institut Français de la Mode, et qu'on polit en fréquentant le bar parisien huppé Le Montana, en devisant de façon savante sur Demna devant un bon verre de Dry Martini.

C'était vraiment zarbi

Nous, pauvres Moldus qui ne savons pas faire la différence entre le turquoise et le bleu céruléen, avons eu des haut-le-cœur en contemplant les défilés de quelques marques à Paris. On a surtout pensé aux mannequins, qui n'ont vraiment pas un job facile.

Maison Margiela

Dans le chapitre des collections bizarres, il y a celle de Maison Margiela, qui a en quelque sorte dessiné son logo à quatre points sur le visage de ses mannequins.

Mais aïe!
Mais aïe!source: instagram

Pour rappel, les étiquettes blanches de Margiela ne sont pas juste des notices comme on en trouve chez H&M - non non non, elle sont beaucoup plus chic que ça. Elles sont fixées par quatre points en fils blancs très visibles, qu'on peut défaire facilement, pour éviter d'afficher la marque de façon ostensible. Parce que, comme Mark Zuckerberg, on achète un t-shirt noir Brunello Cucinelli une blinde, mais on est trop cool pour afficher sa provenance luxueuse.

Sur l'étiquette elle-même, il y a des chiffres un peu ésotériques, qui correspondent à la ligne et à la collection du produit. SoooOOOOOO edgy.

Du coup, pour présenter sa nouvelle collection, Maison Margiela a fait défiler ses mannequins avec un appareil dentaire SM, qui mime la précieuse étiquette-logo. Si tout cet harnachement n'a pas l'air bien confortable, il faut admettre que c'est rafraichissant de voir des mannequins sourire sur le runway, pour une fois.

Le défilé a eu lieu ce samedi 4 octobre à Paris, devant un parterre de beautiful people au sourire baba.source: instagram
Voilà pourquoi le yoga du visage est important: pour éviter les crampes. source: instagram
Kim Kardashian ne ressemble plus à ça

Les internautes, ces êtres doués d'une forte empathie, n'ont pas tous adhéré:

«Bienvenue chez le dentiste»
Instagram
«C'est quoi ça encore???»
Instagram
«Ça a l'air douloureux»
x
«Ils peuvent avaler?»
x
«Voilà ce qui arrive quand tu laisses Hannibal faire ton glam»
Instagram
«On ne regarde plus les vêtements, juste ce truc dans la bouche. C'est ni avant-gardiste, ni visionnaire»
Instagram
«Avec ces trucs dans la bouche, tout a l'air moche»
Instagram
«Hell Mouth!»
Instagram
Image
source: instagram
Image
source: instagram



Tout ça m'a plongé dans de vieux souvenirs, mais je suis peut-être la seule à y voir un lien.
Ce concept, c'est:
Au total, 37 personnes ont participé à ce sondage.

Jean Paul Gaultier

Il n'y pas que le fait de marcher avec des talons hauts ou des trucs dans la bouche qui rend le métier de mannequin pénible; il faut aussi supporter tout l'attirail sortant de la tête parfois trop pleine des designers.

Pourquoi l'ère des créateurs stars touche à sa fin

Cette année, ceux qui ont marché pour Jean Paul Gaultier ont eu du mérite. Le créateur néerlandais Duran Lantink a présenté sa première collection en tant que Directeur Créatif permanent pour la prestigieuse maison. Au menu, pas de marinière toute mimi, mais plutôt des fesses, des appareils génitaux qui disaient coucou, et surtout des poils. Imprimés ou pas, des poils.

Avant de crier au crime de lèse-pudeur, merci de vous approche de l'image et de voir qu'il s'agit de trompe-l'oeil (on a tous douté, et on a tous été rassurés).

Image
On avait dit pas de «dick pic» durant la Fashion Week.
A poil, dans un collant qui gratte.

Comme des garçons

Allez, on finit sur des mannequins qui ont eu droit à un outfit très doudou. On se met sur le côté, et hop, c'est parti pour un petit somme, grâce à l'imagination de la marque Comme des Garçons. Par contre, là-dedans, ça respire difficilement.

Heureusement qu'on n'est pas en pleine canicule. image: instagram
Le retour de Meghan en Europe n'est pas anodin: «Ça change tout»
A qui a-t-on refilé la patate chaude?
A qui a-t-on refilé la patate chaude?image: instagram
La définition de PLS. image: instagram
Image
image: instagram
Image
image: instagram

Voilà assez d'images pour arrêter de me plaindre de mon métier de journaliste. Force à vous, les mannequins, le «Big Four» (New York, Londres, Milan, Paris) de la Fashion Week se termine demain.

