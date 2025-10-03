«Ils m'ont prise pour Rihanna»: Cette Romande s'incruste avec les stars
Lundi 29 septembre, la créatrice genevoise Joana Bender, fondatrice de la marque de sacs à main La Fripe à Jo, pose ses valises à Paris pour assister à la Fashion Week. Si elle a fait le déplacement, c'est parce qu'elle prévoit un gros coup de buzz samedi 4 octobre lors du défilé Balenciaga. Le projet?
La Romande n'est pas novice en la matière: elle a déjà réalisé à deux reprises ce type de performance durant la semaine de la mode parisienne. La première date de l'automne 2024. Joana Bender déboule au show Balenciaga presque nue, le buste recouvert de peinture. Bingo: les photographes tombent dans le panneau et la mitraillent. Prise par l'effervescence du moment, elle va d'ailleurs louper le début du défilé: «Je n'ai même pas essayé d'entrer, se souvient-elle. C'était déjà énorme!»
Les images:
Fort de ce succès, la Genevoise recommence en mai 2025, cette fois-ci devant le Louvre en amont d'une prestigieuse soirée. Evénement sélect oblige, la mise en scène est bien rodée: elle arrive en Uber van et une équipe fictive l'entoure. A nouveau, ça fonctionne: Joana Bender se retrouve devant les photographes aux côtés du célèbre couturier français Simon Porte Jacquemus.
Devant le Louvre:
Si l'entourloupe a marché, c'est notamment parce que la créatrice était entièrement vêtue de noir, le visage recouvert, et qu'elle arborait un faux ventre de femme enceinte:
Elle ne franchira toutefois pas les portes du musée parisien, par peur d'être démasquée. «Mais l'ascenseur émotionnel d'une minute trente en valait clairement la peine», déclare-t-elle. Seul bémol? Le QR code inscrit sur son ventre, qui redirigeait vers le site de sa marque, n'a pas fonctionné. «Heureusement, mes publications de cette soirée ont fait le buzz en ligne.»
Un soulagement pour Joana Bender, qui orchestre principalement ces tours de passe-passe dans la capitale française pour imposer son nom dans une industrie très sélecte. Dès lors, tenter de s'immiscer ainsi aux défilés et le documenter sur les réseaux sociaux ne risque pas d'être contre-productif?
De l'autre côté de la barrière
D'où lui est venue cette idée aussi décalée? Habituée de la Fashion Week, Joana Bender se souvient d'un élément qui a fait office de déclencheur:
Faute d'être invitée, elle décide alors de forcer le destin (et les barrières de sécurité) avec un atout dans sa manche:
Derrière les fameuses barrières:
Car avant de sortir le grand jeu à l'automne 2024, Joana Bender n'en était pas à son coup d'essai: elle avait déjà tenté près de 10 fois de se frayer un chemin jusqu'au podium. A l'époque, une seule tentative fut fructueuse:
Au défilé Lacoste:
Ce jeudi, elle nous confie avoir réussi à s'infiltrer au show Paco Rabanne. Une troisième victoire l'attend peut-être samedi 4 octobre. La Suissesse prévoit un look haut en couleur qui risque de mettre tout le monde KO. Rendez-vous à 20 heures au défilé Balenciaga.