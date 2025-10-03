brouillard
Fashion Week: La Fripe à Jo s'incruste avec les stars

Joana Bender Fashion Week..png
Joana Bender, créatrice suisse, à la Fashion Week de Paris.Image: watson/Instagram

«Ils m'ont prise pour Rihanna»: Cette Romande s'incruste avec les stars

Joana Bender, créatrice de la marque La Fripe à Jo, s'est lancé comme défi d'entrer sans invitation aux défilés de la Fashion Week de Paris. Elle prévoit un coup de buzz ce samedi 4 octobre. Alors, comment ça fonctionne? Explications.
03.10.2025, 05:2803.10.2025, 05:28
Alyssa Garcia
Alyssa Garcia

Lundi 29 septembre, la créatrice genevoise Joana Bender, fondatrice de la marque de sacs à main La Fripe à Jo, pose ses valises à Paris pour assister à la Fashion Week. Si elle a fait le déplacement, c'est parce qu'elle prévoit un gros coup de buzz samedi 4 octobre lors du défilé Balenciaga. Le projet?

«Arriver avec un look hyper original et attirer l'attention des photographes pour pouvoir entrer sans invitation. Plus c'est gros, plus ça passe»
Joana Bender, fondatrice de La Fripe à Jo.

La Romande n'est pas novice en la matière: elle a déjà réalisé à deux reprises ce type de performance durant la semaine de la mode parisienne. La première date de l'automne 2024. Joana Bender déboule au show Balenciaga presque nue, le buste recouvert de peinture. Bingo: les photographes tombent dans le panneau et la mitraillent. Prise par l'effervescence du moment, elle va d'ailleurs louper le début du défilé: «Je n'ai même pas essayé d'entrer, se souvient-elle. C'était déjà énorme!»

Les images:

La Fripe à Jo à la Fashion Week de Paris.
Le look de Joana Bender pour le défilé Balenciaga, en 2024.Image: Instagram @lafripeajo
La Fripe à Jo à la Fashion Week de Paris.
Image: Instagram

Fort de ce succès, la Genevoise recommence en mai 2025, cette fois-ci devant le Louvre en amont d'une prestigieuse soirée. Evénement sélect oblige, la mise en scène est bien rodée: elle arrive en Uber van et une équipe fictive l'entoure. A nouveau, ça fonctionne: Joana Bender se retrouve devant les photographes aux côtés du célèbre couturier français Simon Porte Jacquemus.

Devant le Louvre:

GIF animéJouer au GIF
Image: Instagram
La Fripe à Jo à la Fashion Week de Paris.
Joana Bender à la Fashion Week de Paris en mai 2025.Image: Instagram
La Fripe à Jo à la Fashion Week de Paris.
Image: Instagram

Si l'entourloupe a marché, c'est notamment parce que la créatrice était entièrement vêtue de noir, le visage recouvert, et qu'elle arborait un faux ventre de femme enceinte:

«Les gens ont cru que j'étais Rihanna! Ils criaient: Rihanna! Rihanna!»
Joana Bender

Elle ne franchira toutefois pas les portes du musée parisien, par peur d'être démasquée. «Mais l'ascenseur émotionnel d'une minute trente en valait clairement la peine», déclare-t-elle. Seul bémol? Le QR code inscrit sur son ventre, qui redirigeait vers le site de sa marque, n'a pas fonctionné. «Heureusement, mes publications de cette soirée ont fait le buzz en ligne.»

Elles font briller la mode suisse et ça marche

Un soulagement pour Joana Bender, qui orchestre principalement ces tours de passe-passe dans la capitale française pour imposer son nom dans une industrie très sélecte. Dès lors, tenter de s'immiscer ainsi aux défilés et le documenter sur les réseaux sociaux ne risque pas d'être contre-productif?

«Me faire remarquer pourrait être une force. Un buzz reste un buzz et les marques adorent ça»
Joana Bender

De l'autre côté de la barrière

D'où lui est venue cette idée aussi décalée? Habituée de la Fashion Week, Joana Bender se souvient d'un élément qui a fait office de déclencheur:

«J'étais dans le public en train d'observer les stars qui arrivent au défilé, collée à la barrière. L'un des vigiles m'a dévisagée, il était jugeant. J'ai eu les larmes aux yeux: je kiff la mode et j'adorerais voir les tenues de mes propres yeux. Ma place devrait être de l'autre côté de cette barrière.»
Joana Bender
Cet endroit précis d'un défilé de mode rapporte gros aux marques

Faute d'être invitée, elle décide alors de forcer le destin (et les barrières de sécurité) avec un atout dans sa manche:

«Des connaissances avaient l'habitude de s'infiltrer. Je savais où étaient les entrées, quels défilés étaient faciles d'accès. J'ai testé à mon tour, j'ai réussi et j'ai donc continué à le faire»
Joana Bender

Derrière les fameuses barrières:

La Fripe à Jo à la Fashion Week de Paris.
Le public derrière les barrières lors de la Fashion Week de Paris en 2020.Image: Joana Bender

Car avant de sortir le grand jeu à l'automne 2024, Joana Bender n'en était pas à son coup d'essai: elle avait déjà tenté près de 10 fois de se frayer un chemin jusqu'au podium. A l'époque, une seule tentative fut fructueuse:

«Au défilé Lacoste, j'ai suivi une star de K-pop et j'ai fait semblant de lui remettre les cheveux en place. L'idée, c'est de passer juste après une grosse célébrité. Il faut faire comme si tu faisais partie de son équipe.»
Joana Bender

Au défilé Lacoste:

La Fripe à Jo au défilé Lacoste.
Joana Bender avec l'actrice américaine Viola Davis. Image: Joana Bender

Ce jeudi, elle nous confie avoir réussi à s'infiltrer au show Paco Rabanne. Une troisième victoire l'attend peut-être samedi 4 octobre. La Suissesse prévoit un look haut en couleur qui risque de mettre tout le monde KO. Rendez-vous à 20 heures au défilé Balenciaga.

