Balenciaga débarque en Suisse et ça fait marrer le web

Les gars, essayez de me faire croire que les nouvelles baskets Balenciaga ne ressemblent pas à mes anciennes baskets.

Moi et ma chérie nous préparant pour bing watcher nos séries préférées.

J'ai essayé de prendre une photo chou de mon chien à la plage et voici ce qu'il s'est passé. On dirait un vêtement que Balenciaga vous ferait payer 18 000 dollars.

Cette marque scandaleuse débarque en Suisse et ça ne va pas plaire à Globus

Balenciaga est une source d'inspiration sans faille pour les réseaux sociaux. Dès que la marque de luxe sort un produit, des mèmes pleuvent sur Twitter et Instagram. Parfois, on dirait même que son directeur artistique, Demna Gvasalia, le fait exprès.

La série de vêtements lancée par Migros Vaud et Strappazzon

J'ai regardé «Super Rich in Korea» et ça m'a glauqué

Cette télé-réalité Netflix suit un groupe de riches personnes vivant en Corée du Sud. Ils étalent leurs richesses et n'hésitent pas à donner le prix de tout ce qu'ils possèdent.

Des gens blindés qui étalent leur fortune comme du caviar sur un blini, c'est l'un des créneaux de Netflix depuis plusieurs années. Il y a eu Bling Empire à Los Angeles, Dubai Bling à Dubaï et désormais, il y a Super Rich in Korea (Super Riches en Corée), basé principalement à Séoul. On suit la vie d'un groupe de personnes pour qui le dicton «Pour vivre heureux, vivons cachés» n'existe pas. Au contraire, certains d'entre eux vont jusqu'à donner le prix de chaque objet qu'ils possèdent.