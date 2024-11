Vidéo: watson

On a visité la boutique la plus cool de Lausanne

La fondatrice de Fripsquare nous emmène dans sa boutique, à Lausanne, où mode vintage et café se rencontrent.

watson vous donne rendez-vous cette semaine pour rencontrer Maïté Sulliger, la Lausannoise de 30 ans à la tête de Fripsquare, un lieu incontournable pour les amateurs de mode responsable et de pièces uniques.

Maïté incarne un parcours inspirant d’entrepreneuriat, de passion et de famille. Elle a lancé son projet en 2020 avec une boutique en ligne depuis son appartement, mettant en vente des vêtements vintage qu’elle chinait dans les brocantes suisses. Rapidement, son œil aiguisé pour les belles pièces et son engagement pour une mode durable séduisent une clientèle fidèle, si bien que chaque nouvelle collection est en rupture de stock en quelques heures.

Face à cet engouement, Maïté ouvre en 2021 un premier showroom au coeur de Lausanne, dans un espace atypique de 12 m² aménagé dans une ancienne station-service. Cette mini-boutique devient vite une adresse prisée, attirant des passionnés de mode à la recherche de pièces uniques et responsables.

En 2023, Fripsquare prend un nouveau tournant avec l’ouverture d’un vaste espace au quartier Sous-Gare, intégrant un coffee shop dirigé par Willy Mam, le compagnon de Maïté.

Lieu de rencontre

Plus qu’une simple friperie, Fripsquare café & Vintage Store est un lieu de rencontre où l’on vient pour partager un café tout en découvrant des vêtements vintage triés sur le volet. Grâce à un réseau de partenaires européens, Maïté enrichit chaque semaine son magasin de nouvelles pièces uniques, alliant ainsi tendances actuelles et slow fashion.

Ce parcours, Maïté l’a mené tout en devenant maman de deux filles. Elle a appris à gérer Fripsquare tout en conciliant vie professionnelle et familiale, avec le soutien de son compagnon. À travers Fripsquare, Maïté Sulliger réalise bien plus qu’un rêve de mode: elle construit une marque engagée, fidèle à ses valeurs de durabilité et de respect.

