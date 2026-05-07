16 photos incroyables qui ont marqué l’histoire de la musique

Puisées dans la boîte à anecdotes infinie de l’histoire de la musique, voici une sélection aussi aléatoire que subjective d’images iconiques. En gros, du «History Porn», édition musique. Enjoy!

Oliver Baroni Suivez-moi

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Aujourd'hui, pas de longs commentaires ni d'analyses à rallonge: on laisse les images parler d’elles-mêmes. Enfin... pas totalement non plus. On ne va quand même pas se priver de quelques bons mots et anecdotes. Allez, c’est parti!

Frontwomen des années 90

Orange County, Californie, 1996

Image: Archive Photos

Difficile de faire plus années 90! Gwen Stefani, du groupe No Doubt, et Shirley Manson, du groupe Garbage, posent lors du festival KROQ Weenie Roast à Irvine, en Californie.

Michi Aoyama, reine de la soul japonaise

Tokyo, 1966

Image: imago

La chanteuse d’«enka blues» Michi Aoyama n’avait même pas 17 ans lorsque cette photo a été prise — mais elle était déjà une musicienne chevronnée, active professionnellement depuis l’âge de 12 ans.

«Juste un groupe d’East LA»

El Sereno, Los Angeles, 2025

Sur le site officiel de Los Lobos, on peut lire qu’ils sont «still just another band from East L.A.» — toujours juste un groupe d’East L.A. Cela fait 50 (!) ans qu’ils jouent ensemble. Et absolument rien n’indique qu’ils comptent s’arrêter.

Nous sommes en 1964 et nous sortons au Sunset Strip

Hollywood, 1964

On fait la queue pour le concert de Johnny Rivers au Whisky a Go Go sur Sunset Boulevard. Une Chevrolet Corvair et une Jaguar E-Type passent devant nous. Nous sommes en 1964. ET BON SANG, TOUT EST TELLEMENT GROOVY, BABY!

Mariage reggae dans un temple Krishna à Zurich

Zurich, 1991

Image: ullstein bild

Le pionnier du reggae Lee Scratch Perry et sa manageuse Mireille Ruegg pendant leur mariage dans le temple Hare Krishna de la Bergstrasse, sur les hauteurs de Zurich.

C'est ce qui s'appelle faire de la promo

Londres, 1972

Image: getty

Un grand chanteur, Screaming Lord Sutch ne l’était peut-être pas. Mais il était l’un des pères fondateurs du horror rock’n’roll et, en tant que candidat permanent de l’Official Monster Raving Loony Party (oui, le parti s’appelle toujours comme ça aujourd’hui), une figure incontournable de la politique britannique pendant des décennies.

Et manifestement, il savait comment faire la promo d’un énorme concert au Wembley Stadium de Londres.

¡No pasarán!

Moscou, 2012

Image: imago

Nadejda Tolokonnikova et ses camarades Maria Alekhina et Ekaterina Samoutsevitch ont été condamnées à deux ans de prison dans des colonies pénitentiaires sibériennes. Punk’s not dead.



«Gangsters»

Londres, 1980

Image: Imago

«Gangsters»: c’était le nom du premier single du groupe de ska The Specials, originaire de Coventry, sorti en 1979. Non, Neville Staple, que l’on voit ici menacer son camarade Jerry Dammers, n’était pas un vrai gangster. Mais le groupe utilisait ce pistolet — en réalité un pistolet de départ de compétition — lors de ses concerts pour annoncer le morceau.

«Pendez la sorcière!»

Houston, Texas, 1995

Image: getty

Selena était la reine incontestée du Tejano, ce mélange de folk tex-mex et de pop qui a marqué toute une génération de Latinos. La «Madonna mexicaine», la «Amy Winehouse texane»… et une victime de meurtre, tuée par la présidente de son propre fan-club — une histoire mêlant argent et amour.

La photo montre des fans de Selena devant le tribunal où se déroulait le procès pour son meurtre. La meurtrière, Yolanda Saldívar, a finalement été condamnée à la prison à vie.

Trois voix du siècle… et un bassiste

Londres, 1962

Tout à gauche, il y a Jet Harris, bassiste des The Shadows, probablement le groupe rock britannique le plus populaire de l’ère pré-Beatles. Les trois autres hommes sont trois des chanteurs les plus uniques de l’histoire de la musique: Little Richard, Gene Vincent et Sam Cooke (de gauche à droite). Franchement, pas mauvais comme line-up, non?

«Bad girls do it well»

Ouarzazate, Maroc, 2012

La rappeuse M.I.A. dans le désert marocain pendant le tournage de son légendaire clip «Bad Girls». Rematez ce clip un jour: il est absolument incroyable.

Surfin’ UK… ou presque

Londres, 1964

Image: imago

Les Beach Boys en tournée promotionnelle en Angleterre: Brian Wilson, Carl Wilson, Mike Love, Al Jardine et Dennis Wilson (de gauche à droite).

Le côté «Psycho», c’était justement tout le concept

Nottingham, Angleterre, 1981

Image: Mark Robertson/FB

The Meteors — sur la photo: Mark Robertson, Nigel Lewis et P. Paul Fenech — décrivait son style musical comme du «psychobilly». Psycho comme chez Hitchcock, «-billy» comme rockabilly. Et le tout plus rapide, plus punk et plus effrayant que les simples revival fifties. Regardez Nigel: chez lui, ce n’est clairement pas du cinéma.

«She loves you yeah yeah yeah»

New York, 1965

Image: New York Daily News

Des fans lors d’un concert des Beatles au Shea Stadium de New York, le 15 août 1965.

Rien d'aussi cool que des légendes du blues posant pour une photo de groupe

Londres, 1965

Image: imago

Dans le sens des aiguilles d’une montre, en commençant devant à droite: Muddy Waters, Big Mama Thornton, Otis Spann (adossé au mur), S.P. Leary (derrière Big Mama, avec un chapeau), Buddy Guy, Freddy Below et James Cotton.



F*** yeah.

James Bond en photobomb

New York, 2009

Image: instagram

Taylor Swift et Lily Aldridge en coulisses d’un concert de Kings of Leon à New York (Lily Aldridge était, croit-on, en couple avec le chanteur du groupe). Le photobomber? Un certain Daniel Craig, acteur britannique qui jouait à l’époque avec Hugh Jackman dans la pièce de Broadway «A Steady Rain». Ah oui — il a aussi incarné James Bond, nous semble-t-il.