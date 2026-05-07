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16 photos incroyables qui ont marqué l’histoire de la musique

16 photos incroyables qui ont marqué l’histoire de la musique

Puisées dans la boîte à anecdotes infinie de l’histoire de la musique, voici une sélection aussi aléatoire que subjective d’images iconiques. En gros, du «History Porn», édition musique. Enjoy!
07.05.2026, 05:3107.05.2026, 05:31
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Aujourd'hui, pas de longs commentaires ni d'analyses à rallonge: on laisse les images parler d’elles-mêmes. Enfin... pas totalement non plus. On ne va quand même pas se priver de quelques bons mots et anecdotes. Allez, c’est parti!

Table des matières
Frontwomen des années 90Michi Aoyama, reine de la soul japonaise«Juste un groupe d’East LA»Nous sommes en 1964 et nous sortons au Sunset StripMariage reggae dans un temple Krishna à ZurichC'est ce qui s'appelle faire de la promo¡No pasarán!«Gangsters»«Pendez la sorcière!»Trois voix du siècle… et un bassiste«Bad girls do it well»Surfin’ UK… ou presqueLe côté «Psycho», c’était justement tout le concept«She loves you yeah yeah yeah»Rien d'aussi cool que des légendes du blues posant pour une photo de groupeJames Bond en photobomb

Frontwomen des années 90

Orange County, Californie, 1996

American singer Gwen Stefani, of the American rock band No Doubt, and Scottish musician Shirley Manson, of the American alternative rock band Garbage, pose for a portrait during the 1996 KROQ Weenie R ...
Image: Archive Photos

Difficile de faire plus années 90! Gwen Stefani, du groupe No Doubt, et Shirley Manson, du groupe Garbage, posent lors du festival KROQ Weenie Roast à Irvine, en Californie.

Michi Aoyama, reine de la soul japonaise

Tokyo, 1966

&amp;quot;Group Sounds&amp;quot; Singer Michi Aoyama of Japan, illegitimate daughter of GI. 1966, Tokyo
Image: imago

La chanteuse d’«enka blues» Michi Aoyama n’avait même pas 17 ans lorsque cette photo a été prise — mais elle était déjà une musicienne chevronnée, active professionnellement depuis l’âge de 12 ans.

«Juste un groupe d’East LA»

El Sereno, Los Angeles, 2025

In this photo, the legendary Los Lobos are standing in Ascot Hills Park, located in the El Sereno neighborhood of East Los Angeles. This specific viewpoint is one of the most iconic &amp;quot;hidden g ...
Image: loslobos.org

Sur le site officiel de Los Lobos, on peut lire qu’ils sont «still just another band from East L.A.» — toujours juste un groupe d’East L.A. Cela fait 50 (!) ans qu’ils jouent ensemble. Et absolument rien n’indique qu’ils comptent s’arrêter.

Nous sommes en 1964 et nous sortons au Sunset Strip

Hollywood, 1964

Whisky a Go Go, Los Angeles, 1964 Photo by Julian Wasser https://www.instagram.com/morrisonhotelgallery/
Image: julian wasser, morrison hotel gallery

On fait la queue pour le concert de Johnny Rivers au Whisky a Go Go sur Sunset Boulevard. Une Chevrolet Corvair et une Jaguar E-Type passent devant nous. Nous sommes en 1964. ET BON SANG, TOUT EST TELLEMENT GROOVY, BABY!

Mariage reggae dans un temple Krishna à Zurich

Zurich, 1991

Lee &amp;quot;Scratch&amp;quot; Perry und Mireille Ruegg, Heirat 1991 (Photo by Philippe Rossier/RDB/ullstein bild via Getty Images)
Image: ullstein bild

Le pionnier du reggae Lee Scratch Perry et sa manageuse Mireille Ruegg pendant leur mariage dans le temple Hare Krishna de la Bergstrasse, sur les hauteurs de Zurich.

C'est ce qui s'appelle faire de la promo

Londres, 1972

Screamin&amp;#039; Lord Sutch in full promotional mode for the 1972 London Rock and Roll Show at Wembley Stadium. The photo captures him on August 5, 1972, outside the Wembley grounds (or during the ...
Image: getty

Un grand chanteur, Screaming Lord Sutch ne l’était peut-être pas. Mais il était l’un des pères fondateurs du horror rock’n’roll et, en tant que candidat permanent de l’Official Monster Raving Loony Party (oui, le parti s’appelle toujours comme ça aujourd’hui), une figure incontournable de la politique britannique pendant des décennies.

Et manifestement, il savait comment faire la promo d’un énorme concert au Wembley Stadium de Londres.

¡No pasarán!

Moscou, 2012

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. AUGUST 8, 2012. Nadezhda Tolokonnikova, a member of the punk trio Pussy Riot , arrives with the police at a court hearing in Khamovniki district court (Khamovnichesky court) ...
Image: imago

Nadejda Tolokonnikova et ses camarades Maria Alekhina et Ekaterina Samoutsevitch ont été condamnées à deux ans de prison dans des colonies pénitentiaires sibériennes. Punk’s not dead.

«Gangsters»

Londres, 1980

Neville Staple (left) and Jerry Dammers (right) of The Specials by Chalkie Davies. It was shot in 1980 during the sessions for the band&amp;#039;s second album, More Specials. The distinctive pattern ...
Image: Imago

«Gangsters»: c’était le nom du premier single du groupe de ska The Specials, originaire de Coventry, sorti en 1979. Non, Neville Staple, que l’on voit ici menacer son camarade Jerry Dammers, n’était pas un vrai gangster. Mais le groupe utilisait ce pistolet — en réalité un pistolet de départ de compétition — lors de ses concerts pour annoncer le morceau.

«Pendez la sorcière!»

Houston, Texas, 1995

9. Oktober 1995 Selena Quintanilla murder. Selena fans congregate outside the courthouse in Houston, Texas where the slain singer&amp;#039;s murder trail is being heard. (Photo by © Greg Smith/CORBIS/ ...
Image: getty

Selena était la reine incontestée du Tejano, ce mélange de folk tex-mex et de pop qui a marqué toute une génération de Latinos. La «Madonna mexicaine», la «Amy Winehouse texane»… et une victime de meurtre, tuée par la présidente de son propre fan-club — une histoire mêlant argent et amour.

La photo montre des fans de Selena devant le tribunal où se déroulait le procès pour son meurtre. La meurtrière, Yolanda Saldívar, a finalement été condamnée à la prison à vie.

Trois voix du siècle… et un bassiste

Londres, 1962

Jet Harris, Little Richard, Gene Vincent and Sam Cooke, backstage, London 1962. Harry Hammond Collection. https://collections.vam.ac.uk/item/O1152331/photographic-negative-hammond-harry/ This image ...
Image: V&A Museum

Tout à gauche, il y a Jet Harris, bassiste des The Shadows, probablement le groupe rock britannique le plus populaire de l’ère pré-Beatles. Les trois autres hommes sont trois des chanteurs les plus uniques de l’histoire de la musique: Little Richard, Gene Vincent et Sam Cooke (de gauche à droite). Franchement, pas mauvais comme line-up, non?

Phil Collins et Oasis bientôt au panthéon du rock américain

«Bad girls do it well»

Ouarzazate, Maroc, 2012

M.I.A. &amp;quot;Bad Girls&amp;quot;, Morrocco, Released February 3, 2012. It was shot in Ouarzazate, Morocco—a legendary filming location often called the &amp;quot;Hollywood of the Desert&amp;quot; ...
Image: youtube

La rappeuse M.I.A. dans le désert marocain pendant le tournage de son légendaire clip «Bad Girls». Rematez ce clip un jour: il est absolument incroyable.

Surfin’ UK… ou presque

Londres, 1964

Brian Wilson, Carl Wilson, Mike Love, Al Jardine, Dennis Wilson (peering out at the end) in London, November 1964 by Ken Veeder, Capitol Records
Image: imago

Les Beach Boys en tournée promotionnelle en Angleterre: Brian Wilson, Carl Wilson, Mike Love, Al Jardine et Dennis Wilson (de gauche à droite).

Cette figure des Beach Boys n'est plus

Le côté «Psycho», c’était justement tout le concept

Nottingham, Angleterre, 1981

14th May 1981, psychobilly originators The Meteors backstage at Nottingham Rock City - the first date of the Cramps tour. Photo by the Dave Travis. Mark Robertson, Nigel Lewis, P.Paul Fenech (from k.)
Image: Mark Robertson/FB

The Meteors — sur la photo: Mark Robertson, Nigel Lewis et P. Paul Fenech — décrivait son style musical comme du «psychobilly». Psycho comme chez Hitchcock, «-billy» comme rockabilly. Et le tout plus rapide, plus punk et plus effrayant que les simples revival fifties. Regardez Nigel: chez lui, ce n’est clairement pas du cinéma.

«She loves you yeah yeah yeah»

New York, 1965

UNITED STATES - AUGUST 15: No doubt overcome by the soulful renderings, this teenager is carried off after fainting during the Beatles concert at Shea Stadium. (Photo by Jim Hughes/NY Daily News Archi ...
Image: New York Daily News

Des fans lors d’un concert des Beatles au Shea Stadium de New York, le 15 août 1965.

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Rien d'aussi cool que des légendes du blues posant pour une photo de groupe

Londres, 1965

Photo by Brian Smith in 1965 in London during the American Folk Blues Festival tour in Europe. Big Mama Thornton (Front left) Muddy Waters (Front right) James Cotton (Standing directly behind Muddy) ...
Image: imago

Dans le sens des aiguilles d’une montre, en commençant devant à droite: Muddy Waters, Big Mama Thornton, Otis Spann (adossé au mur), S.P. Leary (derrière Big Mama, avec un chapeau), Buddy Guy, Freddy Below et James Cotton.

F*** yeah.

James Bond en photobomb

New York, 2009

James Bond photobomb: Daniel Craig, Taylor Swift, Lily Aldridge backstage at a Kings of Leon concert in New York City September 12, 2009. The Photobomber: That’s Daniel Craig sporting a very distinct ...
Image: instagram

Taylor Swift et Lily Aldridge en coulisses d’un concert de Kings of Leon à New York (Lily Aldridge était, croit-on, en couple avec le chanteur du groupe). Le photobomber? Un certain Daniel Craig, acteur britannique qui jouait à l’époque avec Hugh Jackman dans la pièce de Broadway «A Steady Rain». Ah oui — il a aussi incarné James Bond, nous semble-t-il.

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