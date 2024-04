De l'aéré, du vintage, du street: on a tout eu aux iHeartRadio Music Awards.

Le top-flop des looks aux iHeartRadio Music Awards

Les iHeartRadio Music Awards 2024 se sont tenues lundi à Los Angeles. Petite évaluation du pire et du meilleur des tenues sur le tapis rouge.

Plus de «Divertissement»

Lundi se sont tenus les iHeartRadio Music Awards 2024. L'événement a été diffusé en direct du Dolby Theatre de Los Angeles sur FOX. Ludacris a joué les maître de cérémonie. Il a également réchauffé l'ambiance avec sa performance, tout comme Jelly Roll ou Tate McRae. On s'est pris un gros coup de de vieux (en tout cas si vous êtes un millénial) quand Green day ou Justin Timberlake ont saisi le micro pour présenter leur dernière galette.

En ce qui concerne les récompenses, Taylor Swift, SZA, Selena Gomez, Beyoncé, Peso Pluma ou encore Jungkook ne sont pas repartis bredouilles.

Mais ce qui nous intéresse, c'est de faire le tour des plus ou moins bien sapés de cette session. L'occasion de distribuer des accolades ou des mauvais points à tous les élèves du red carpet. Qui s'est illustré? Qui mérite le bonnet d'âne? Préparez vos cartons de notes.

Jennifer Hudson: 7/10

Le look métallique, c'est un peu comme les pantacourts: on aimerait qu'il soit éradiqué à jamais, mais il revient toujours par la petite porte. Mais bon, on le concède, la robe est bien portée. On va juste brandir le carton rouge pour ces manches-plumeau qui ne dépoussièrent en rien la mode sur tapis rouge.

Meghan Trainor: 3/10

C'est pas qu'on voulait déjà saper l'ambiance, mais Meghan Trainor et sa tenue rose bonbon à la vibe scottisho-barbie a de quoi nous hérisser le poil. Ce qui n'arrange pas les choses, ce sont ces collants noirs sous la jupette plissée, avec des plateformes ajourées. C'est un no-go complet, sorry Meghan.

Katy Perry: 5/10 Getty Images North America

Niveau summer body, on vous l'accorde, Katy Perry est absolument irréprochable. Mais niveau tenue, on se pose des questions. Katy avait-elle plage avant la cérémonie? Le filet nous fait penser à celui qu'on embarque d'un shop à Ibiza, juste avant une soirée à Ushuaïa. Et on ne sait que penser de ces noeuds rouges sur le côté. Les cuissardes façon Chat botté sauvent tout le look. On lui fait grâce d'un point pour le côté audacieux, et on lui en lègue un autre pour nous rappeler que oui, on sera bientôt en été, à siroter un cocktail à Ushuaïa.

WireImage

Tate McRae: 8/10 Getty Images North America

Voilà de quoi nous réconcilier avec les cuissardes! Street, un peu cheap, un peu froissées, avec une belle couleur Migros. Mais ça marche, surtout avec un petit corset lacé et une veste travaillée! Comme à son habitude, Tate McRae fait tout bien: elle chante bien, elle danse bien et elle fait super bien le grand écart sur Tiktok (oui, on est fan, si vous ne l'aviez pas deviné). On lui donne des bons points pour sa tenue de performeuse, mais l'on n'était moins emballé par sa petite robe de tapis rouge. Cependant, cette nuisette à dentelle lamée vieux gold était portée avec une telle prestance qu'on lui passe un confortable duvet de 7 points sur 10.

Image: Billboard

Tori Spelling: 4/10 Image: Billboard

Tori s'est réveillée lundi matin, et s'est dit: «flemme». Un peu comme nous quand on doit commenter sa tenue.

Avril Lavigne: 6.5/10 Getty Images North America

Avril a le droit de s'habiller comme dans les années 2000. En effet, elle joue un personnage primordial dans notre imaginaire collectif: celui d'une meuf trop cool qui traîne avec des potes aux cheveux gominés trop cool, qui porte des cravates et qui se demande pourquoi c'est si «complicated» de faire du skate sans se faire pourchasser par la sécu dans un centre commercial. Donc Avril a le droit au smokey eye trop fumé sous une crinière blonde peroxydée, et au baggy sur crop top déchiqueté. You go girl. On lui enlève cependant un petit point pour nous rappeler que nos années collège, c'était y a 20 ans.

Peso Pluma: 8/10 WireImage

Peso Pluma qui nous donne une vibe Jungkook dans un ensemble cuir (ou similicuir, je ne sais pas, je n'étais pas là pour écouter le bruit que ça faisait), on dit OUI.

Jared Leto: 9/10 Image: FilmMagic, Inc

Jesus is back, déjà, et il «slay». Qu'il escalade des tours ou organise des retraites, Jared fait rarement un faux pas.

Jared sait tout faire: People Jared Leto est comme Spiderman, il s'en fout des ascenseurs

Ice Spice: 7/10 Image: FilmMagic, Inc

Chevelure de sirène, micro (micro) top, robe à la «Addams»: Ice Spice ne prend pas de risque, mais pas de mauvais points non plus. On se doit cependant de sévir pour ces ongles infinis et étrangement carrés collés à l'agrafeuse.