Kendrick Lamar a fait un choix vestimentaire audacieux

A peine le show de la mi-temps commencé que la question est déjà sur toutes les lèvres. Que diable faisait Kendrick Lamar avec un jean patte d'éléphant?

Inutile de vous le rappeler, Kendrick Lamar a été à la hauteur de ce qu'on attend d'une mi-temps de Super Bowl. Et oui, le rappeur a bel et bien performé Not Like Us, pour lequel il a gagné cinq Grammys et dans lequel il s'en prend, sans aucune gêne, à son ennemi Drake.

Seulement voilà. Après l'euphorie, la confusion a envahi l'esprit de tout un chacun: que portait Kendrick Lamar?

Pour son apparition, l'artiste arborait un ensemble composé d'une veste Gloria et une broche en diamant de 68 000 dollars sur la casquette, rapporte le magazine People.

Mais Kendrick Lamar a surtout marqué les esprits avec un choix vestimentaire audacieux: le jean patte d'éléphant, confirmant ainsi le retour de cette pièce emblématique des années 1970. Ce look, alliant modernité et nostalgie, a immédiatement attiré l'attention des critiques de mode et du grand public. Et confirme par la même occasion le retour du «flared jean».

Le retour flamboyant du pattes d'éléphant

Caractérisé par une coupe ajustée aux cuisses et évasée à partir des genoux, le jean pattes d'éléphant a fait son grand retour lors des défilés automne/hiver 2024-2025. Les créateurs contemporains ont revisité cette pièce emblématique avec des touches modernes, tout en préservant son esprit rétro.

Et l'engouement pour cette coupe ne se limite pas aux podiums, ni à l'élite hollywoodienne: les recherches en ligne pour le terme «jean patte d'éléphant» ont augmenté de 96,15% au cours des 30 derniers jours, preuve que le phénomène prend de l'ampleur auprès du grand public.

Chez les stars aussi

Kendrick Lamar n'est pas la seule célébrité à adopter cette tendance. D'autres figures emblématiques de la musique et du cinéma, comme Pharrell Williams, ont été aperçues portant des jeans évasés, confirmant ainsi le retour en grâce de cette coupe sur le devant de la scène.

Le choix de Kendrick Lamar lors du Super Bowl 2025 illustre parfaitement la résurgence du jean patte d'éléphant dans la mode actuelle. Cette pièce, autrefois symbole de la contre-culture, s'impose désormais comme un incontournable des garde-robes modernes, alliant confort et style. Avec une augmentation des recherches en ligne de près de 100%, cette tendance semble bien partie pour durer.