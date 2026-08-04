beau temps33°
DE | FR
burger
Divertissement
Mode

Cette nouveauté chez Nike et Adidas divise profondément la Toile

Nike air force 1 square toe
Les Air Force 1 de Nike deviennent carrées, et d’autres équipementiers sportifs adoptent eux aussi cette nouvelle silhouette.Image: Instagram/ kjstocked.numbers

Cette nouveauté chez Nike et Adidas divise profondément la Toile

Les sneakers prennent un virage à angle droit. Nike, Adidas et Converse revisitent certains de leurs modèles les plus célèbres avec une pointe carrée, une évolution stylistique qui fait autant ricaner qu’elle intrigue.
04.08.2026, 14:5204.08.2026, 14:52

Les fabricants de baskets comme Adidas, Nike ou Converse font actuellement parler d’eux avec leurs derniers modèles. Leur particularité? Exit le bout arrondi: place à une pointe carrée qui tranche avec les codes habituels de la sneaker.

Nike a dévoilé ses Air Force 1 à bout carré – ou, comme l’a joliment rebaptisé un internaute sur Instagram, les «Square Force 1» – dans un showroom installé à l’occasion de la Semaine de la mode masculine de Paris.

Pour le reste, la chaussure reste fidèle à son design iconique. Aux côtés de la version blanche classique, la marque propose également des modèles à carreaux colorés ou en daim. Selon 20 Minuten, ces nouvelles créations devraient être commercialisées au printemps 2027.

Ces baskets de Justin Bieber ont été vendues pour une somme folle

Nike n’est pas la seule à succomber aux angles droits. Adidas décline elle aussi sa mythique Stan Smith dans une version plus géométrique. Pour l’heure, le modèle est déjà en rupture de stock sur le site de la marque.

stan smith kantig
Les Stan Smith SQ Shoes sont actuellement en rupture de stock.Image: adidas.com

Converse avait, de son côté, pris un peu d’avance. La marque avait déjà lancé une version carrée de ses emblématiques Chuck Taylor en 2021, en collaboration avec le créateur Rick Owens.

converse square
Les Converse à bout carré sont commercialisées depuis 2021.Image: instagram/converse_jp

Des réactions très contrastées

Cette silhouette anguleuse ne laisse personne indifférent sur les réseaux sociaux. Si certains internautes saluent cette nouvelle esthétique, beaucoup préfèrent en rire. «Elles sont vraiment affreuses, sérieux» ou encore «Appelez la police immédiatement», peut-on lire parmi les commentaires. D’autres estiment qu’elles ressemblent davantage à des chaussures de bureau… ou à celles d’un mafieux tout droit sorti d’un film.

Avec ces modèles aux lignes carrées, les designers de sneakers s’inscrivent dans une tendance qui s’est installée depuis quelque temps déjà dans le monde de la mode, jusqu’ici surtout visible sur les sandales ou les bottes. Reste à savoir si les baskets anguleuses connaîtront le même destin.

Un jeune Romand raconte la «guerre des sneakers»

(traduit et adapté par mbr)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Moby est toujours vivant
Moby est toujours vivant
de Sainath Bovay
Paléo et la marque d&#039;Orelsan sortent une collab&#039; exclusive
Paléo et la marque d'Orelsan sortent une collab' exclusive
de Sainath Bovay
Justin et Hailey Bieber s&#039;offrent une folie suisse à 12 millions
Justin et Hailey Bieber s'offrent une folie suisse à 12 millions
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial

Bienvenue aux «Drag Olympics» à Amsterdam

Vidéo: watson

Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

1 / 8
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Un migrant de Ceuta témoigne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
1
Il s'est «déshydraté» pour devenir Spider-Man
Tom Holland a sué sang et eau pour se glisser dans le costume du célèbre superhéros. Dans tous les sens du terme.
Le métier d'acteur exige parfois des sacrifices, quitte à se priver de la substance la plus vitale aux êtres humains: l'eau. Tom Holland en a fait l'asséchante expérience sur le tournage de Spider-Man: Un jour nouveau, au cinéma depuis la semaine dernière. Invité du podcast «Dish», l’acteur britannique est revenu sur sa contraignante préparation.
L’article