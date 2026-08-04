Les Air Force 1 de Nike deviennent carrées, et d’autres équipementiers sportifs adoptent eux aussi cette nouvelle silhouette. Image: Instagram/ kjstocked.numbers

Cette nouveauté chez Nike et Adidas divise profondément la Toile

Les sneakers prennent un virage à angle droit. Nike, Adidas et Converse revisitent certains de leurs modèles les plus célèbres avec une pointe carrée, une évolution stylistique qui fait autant ricaner qu’elle intrigue.

Plus de «Divertissement»

Les fabricants de baskets comme Adidas, Nike ou Converse font actuellement parler d’eux avec leurs derniers modèles. Leur particularité? Exit le bout arrondi: place à une pointe carrée qui tranche avec les codes habituels de la sneaker.

Nike a dévoilé ses Air Force 1 à bout carré – ou, comme l’a joliment rebaptisé un internaute sur Instagram, les «Square Force 1» – dans un showroom installé à l’occasion de la Semaine de la mode masculine de Paris.

Pour le reste, la chaussure reste fidèle à son design iconique. Aux côtés de la version blanche classique, la marque propose également des modèles à carreaux colorés ou en daim. Selon 20 Minuten, ces nouvelles créations devraient être commercialisées au printemps 2027.

Nike n’est pas la seule à succomber aux angles droits. Adidas décline elle aussi sa mythique Stan Smith dans une version plus géométrique. Pour l’heure, le modèle est déjà en rupture de stock sur le site de la marque.

Les Stan Smith SQ Shoes sont actuellement en rupture de stock. Image: adidas.com

Converse avait, de son côté, pris un peu d’avance. La marque avait déjà lancé une version carrée de ses emblématiques Chuck Taylor en 2021, en collaboration avec le créateur Rick Owens.

Les Converse à bout carré sont commercialisées depuis 2021. Image: instagram/converse_jp

Des réactions très contrastées

Cette silhouette anguleuse ne laisse personne indifférent sur les réseaux sociaux. Si certains internautes saluent cette nouvelle esthétique, beaucoup préfèrent en rire. «Elles sont vraiment affreuses, sérieux» ou encore «Appelez la police immédiatement», peut-on lire parmi les commentaires. D’autres estiment qu’elles ressemblent davantage à des chaussures de bureau… ou à celles d’un mafieux tout droit sorti d’un film.

Avec ces modèles aux lignes carrées, les designers de sneakers s’inscrivent dans une tendance qui s’est installée depuis quelque temps déjà dans le monde de la mode, jusqu’ici surtout visible sur les sandales ou les bottes. Reste à savoir si les baskets anguleuses connaîtront le même destin.

(traduit et adapté par mbr)

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