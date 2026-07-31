Ces baskets de Justin Bieber ont été vendues pour une somme folle

Les chaussures que Justin Bieber portait lors de la finale de la Coupe du monde ont été mises aux enchères et se sont vendues à prix d'or. Getty Images North America

Après avoir foulé la scène de la finale de la Coupe du monde, les baskets de Justin Bieber s’offrent une seconde vie. Portées lors du tout premier spectacle de la mi-temps d’un Mondial par le chanteur canadien, elles ont trouvé preneur pour plusieurs milliers de francs.

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Et plus exactement 26 400 dollars, soit l’équivalent d’un peu plus de 21 560 francs suisses. Telle est la somme déboursée par un fan anonyme pour s'offrir la paire de sneakers arborée par Justin Bieber lors de la toute première mi-temps musicale d'une finale de Coupe du monde de football, le 19 juillet dernier.

Lesdites chaussures. Getty Images North America

Les chaussures, de couleur beige et dotées d'un détail rose au niveau du talon, appartiennent à la marque SKYLRK de Justin Bieber, à l'instar de l'ensemble de la tenue qu'il portait ce jour-là. Selon la maison de ventes Christie’s, cette prestation lors de la finale de la Coupe du monde marquait également les débuts publics de cette combinaison de couleurs. Toutefois, n'espérez pas vous les offrir un jour: le média Hypebeast précise encore ce coloris «latte» n’est pas disponible à la vente pour le grand public, et qu'il s'agit donc d'une pièce unique.



A noter que le produit de la vente des chaussures ne tombera pas dans la poche de Justin Bieber: il sera reversé au Global Citizen Education Fund de la FIFA, une initiative de la fédération internationale de football qui vise à offrir aux enfants du monde entier un meilleur accès à l’éducation et au sport.

D’autres vêtements portés lors de cette cérémonie ont également été mis en vente, comme la veste, les gants, la ceinture ou les chaussures portés par les différents membres du groupe de K-pop BTS, la tenue complète portée par Shakira en hommage à la Colombie ou encore un maillot de l’Argentine porté par Lionel Messi, adjugé à 66 000 dollars.

(traduit et adapté par mbr)

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