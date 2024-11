Ces deux rappeurs se sont tapés dessus à Paris. Les images sont devenues virales.

«J'vais te tirer dessus»: le rappeur Offset a eu un gros problème à Paris

Les images d'une violente bagarre à Paris, entre les équipes des rappeurs Gazo et Offset, ont fait le buzz ce week-end sur les réseaux.

Plus de «Divertissement»

Ego et gros sous. Mike VS Jake? Non. Pire. Gazo VS. Offset.

Ce week-end, des images d'une violente bagarre sont devenues virales sur la Toile. Des deux côtés du ring de la street, des rappeurs.

Ça aussi, c'était navrant 👇

Il s'agissait de Gazo, (Ibrahima Diakité de son nom de naissance) un rappeur français de 30 ans très partagé sur TikTok. En face de lui, l'Américain Offset, qui est connu pour être l'un des éminents membres du trio Migos, avec Takeoff et Quavo.

Si elles ne partagent pas le même niveau de célébrité, les deux stars bûchent sur un projet commun. Offset devait en effet apparaître en featuring sur Wemby, l'un des titres du prochain album de Gazo, dont la sortie est prévue le 29 novembre. Ce titre se veut comme un hommage au basketteur français de la NBA Victor Wembanyama.

Cependant, cette collaboration semble avoir pris un tournant plutôt aigre. La scène a pris place mercredi 13 novembre au soir, devant l’Hôtel du Collectionneur, «un établissement de luxe situé dans le 8e arrondissement de Paris», décrit 20 Minutes France.

Les images de la rixe 👇 Vidéo: twitter

Il semblerait qu'Offset, de son vrai nom Kiari Kendrell Cephus, soit arrivé avec deux heures de retard sur le lieu de rendez-vous.

La tension serait montée de six crans entre les deux équipes. Offset, qui semble vouloir remonter dans la voiture, aurait reçu un coup, qui aurait entrainé une riposte des équipes. Malgré l'intervention de la sécurité, une pluie de poings s'en est suivie. Dans la mêlée, malgré des images qui semblent étrangement nettes par rapport à la situation agitée (les reporters de rue, toujours eux), pas facile de savoir qui est avec qui. Par contre, les internautes ont retenu quelques punchlines qui pourraient bien se retrouver en studio un jour.

«Eh! J'le fais dormir ou pas»

«Arrête de me toucher»

«Let me go»

«Y'a quoi»

«Paris fini»

«Aïe» forcément

Selon 20minutes, Offset aurait même crié un: «Je vais te tirer dessus» à l'un des protagonistes, tandis qu'il était retenu par son agent de sécurité. Il a fini par être traîné de force à l'intérieur de l'hôtel. Sympa, l'environnement de travail.

La Toile, toujours aussi réactive quand il s'agit de rebondir sur d'inconvenantes échauffourées, a déjà tricoté son petit medley en mode «sans filtre»:

vu sur x

150 000 dollars pour un feat

Si la presse francophone ne fait écho de cet épisode que depuis ce week-end, TMZ avait déjà avancé quelques lignes d'explication jeudi 14 novembre: le rappeur français aurait largement dénoué les cordons de sa bourse pour offrir une somme rondelette à la star de Migos, afin qu'il apparaisse sur un de ses sons. Le média américain assure que Gazo a lâché quelque 150 000 dollars pour se l'offrir. Mais «la paresse» aurait «empêché Offset de remplir correctement son contrat». L'équipe de Gazo aurait alors réclamé un remboursement à l'interprète de On the River, qui aurait immédiatement refusé.

TMZ assure que quelqu'un «a réussi à donner un coup de pied circulaire rapide à l'arrière de la tête d'un des gars d'Offset», ce qui a fait dégénérer des négociations déjà fumeuses. La confusion a même conduit les membres de la team d'Offset à se battre les uns contre les autres à un moment donné, et une femme, en voulant intervenir, a lourdement chuté sur le trottoir.

Les deux rappeurs ne se sont pas exprimés sur ces violentes altercations. Mais après des échanges enflammés, difficile d'imaginer que leur featuring puisse réellement voir la lumière du jour. Et pourtant! Gazo a présenté son nouvel album sur la scène de Lille ce vendredi soir. La hache de guerre pourrait bien avoir été enterrée, puisqu'il a entre-temps posté une photo du tournage avec Offset sur Instagram.