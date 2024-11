Damso est de retour.

Damso nous a menti avec son nouvel album et c'est tant mieux

Après deux ans d'absence, Damso vient de dévoiler un nouvel album, intitulé (presque) sobrement: J'ai menti. Un opus dédié à une pleine introspection de l'âme... et de son style musical.

Il nous a menti mais c'est pour notre bien. Et pour le sien, surtout. Damso est de retour avec un nouvel album que l'on n'attendait pas. Dans un style - ou plutôt des styles pluriels - qu'on n'imaginait pas.

Le nom du disque? J'ai menti - un titre qui joue sur la corde de l'ironie, si l'on prend en compte que l'artiste avait annoncé qu'il reviendrait avec un dernier projet, BĒYĀH, prévu pour le 30 mai 2025. Avant de tirer sa révérence. Damso nous avait même laissé entendre qu'il allait se barrer en camping-car, «never to be seen again» (ou du moins, pas avant l'année prochaine) sur la place musicale. Mais voilà, la prière d'un fan s'est fait entendre:

«J’ai appelé cet album "J’ai menti" parce que j’avais dit que j’arrêtais ma carrière avec l’album BĒYĀH, mais, entre-temps, un fan m’a demandé des chansons et donc je sors aujourd’hui cet album qui devait être juste un EP (mini-album) au départ.» Damso, au média Le Parisien.

Quatre ans après son dernier album, le Belge de 32 ans avait besoin d'accélérer la cadence. Pas par caprice, mais par une nécessité profonde. William Kalubi Mwamba de son vrai nom avait de toute évidence besoin de cracher de l'intime. De dégorger des vérités. Et de coucher des indigestions sur papier.

Au cœur de cette nouvelle ère, Damso parle notamment de décès de gens proches de lui. Des disparitions qui ont généré en lui une grosse prise de conscience. «On part seul», explique-t-il notamment au Parisien. Il est donc important de «vivre pour soi».

«Je me suis remis en question, j’ai eu beaucoup de décès de gens proches en peu de temps autour de moi et j’ai juste compris qu’il ne faut pas vivre pour les gens, mais pour soi. Car quand on part, on part seul» Damso.

Des blessures et un album

«J'parle peu mais quand j'l'ouvre c'est pour dire ce que je pense d'eux», disait-il à l'époque déjà dans son titre A. Nwaar Is The New Black. Et cette fois, l'enfant de Kinshasa ne ment pas. Il parle peu, mais quand il le fait, c'est pour se livrer entièrement, comme dans cette rare interview accordée au Parisien, et publiée ce vendredi matin.

Dans celle-ci, il dissèque aussi bien les textes de son nouvel album que sa santé mentale: mort, dépression, autisme, soit des thèmes très sérieux qui ont jalonné sa trajectoire, parfois depuis l'enfance. «J’ai été tellement sombre par moments que j’aurais préféré ne pas exister», confie-t-il. «Mais les moments de déprime sont moins nombreux qu’avant, c’est comme un microclimat.»

Dans le titre Damsautiste, le rappeur belgo-congolais évoque le fait d'être Asperger, «à ce qu'il paraît». «On m'a dit depuis très longtemps que j'étais Asperger, mais de façon péjorative», se souvient-il.

«Dans cette chanson, je suis parti dans un délire: "vous savez quoi, là je vais être le fou que vous dites, mais sans le combat. J'accepte la critique, je l'avale, je suis immunisé, et maintenant... Bienvenue dans ma folie". Je ne fais plus de concession sur ce que je suis. Point final.» Damso.

Ce nouvel album se lit donc comme une véritable thérapie:

«Personnellement, j'ai travaillé avec moi-même et des amis avec qui j'ai des discussions très profondes. Je n'ai jamais eu besoin d'aller voir quelqu'un. Avec la musique, je m'y retrouve.»

Une profondeur qui fait écho à la complexité stylistique de cette nouvelle galette, entre collaborations, rap brut, afrobeat, sons «exotisants» et expérimentaux, qui a effrayé plus d'un fan:

«Vous avez l'impression d'écouter 10 mecs en même temps» Un internet sur X source: bfm

Gros coup de coeur sur le son hypnotique Tout Tenter, en featuring avec Angèle. Ce coup de foudre musical a débuté en 2017, lorsque Damso invite Angèle, alors âgée de 21 ans, à assurer ses premières parties, lors de sa tournée Ipséité. S'ensuit leur premier duo Silence, puis Démons, en 2021, certifié single de diamant.

Une alchimie qui se confirme d'année en année. Comme l'a confirmé Damso à Paris Match Belgique:

«Angèle, c'est comme une amie avec qui tu as envie de passer une bonne soirée. Sauf qu'avec Angèle, plutôt que d'aller au resto pour se raconter les derniers potins, on se rend au studio et on fait de la musique ensemble. Il n'y a pas de calcul, de marketing ou de truc obligatoire. Et quand aime le son qu'on a fait, on le sort.» Damso au sujet d'Angèle.

Une dernière question nous taraude tout de même: BĒYĀH sera-t-il vraiment (vraiment) son dernier album?

«Arrêter la musique me permettrait de redevenir élève, de tester d’autres choses, comme le design. Mais si je sors un album intitulé J’ai menti, je peux faire aussi J’ai encore menti», conclut Damso. On attend le prochain mensonge avec plaisir, donc.