Frani Elle embarque le fils Constantin dans son premier clip
Une suite logique. Après les sketchs, les réseaux sociaux, la télévision et la scène, ce n’était qu’une question de temps pour que Frani Elle ne se mette à pousser la chansonnette. C’est aujourd’hui chose faite avec Je Danse, un premier single écrit et proposé par l’artiste Sandor. Un «rêve personnel», mais également un cadeau pour ses fans.
Une première chanson qui lui ressemble, humoristique et engagée, puisque la célèbre drag-queen d’origine valaisanne y évoque les discriminations dans le sport, et notamment le foot: «Il y a encore beaucoup de travail».
Qui dit single, dit forcément un clip. Réalisée par Axel Duarte, fondateur de Hotsince et TOKTOMi, cette vidéo met en scène un invité de luxe, plus habitué des pelouses que de la scène (quoique...). Barthélémy Constantin, qui joue son propre rôle, lui fait signer un contrat de joueuse au FC Sion, sous l’œil envahissant des chasseurs de scoops.
Le clip de Je Danse:
Alors que Frani Elle mettra un point final à son spectacle le 30 avril prochain à Neuchâtel, les projets ne manquent pas. Objectifs? Continuer à faire de la musique et «peut-être faire des apparitions dans des séries», assurait enfin l’humoriste à télévision genevoise, ce mardi.
(fv)