Vidéo: youtube

Frani Elle embarque le fils Constantin dans son premier clip

La drag-queen et humoriste romande qui cumule près de 200 000 followers sur les réseaux sociaux a la bougeotte et des projets en pagaille. Ce mardi, c’est son premier single qui a été dévoilé, avec un clip humoristique et engagé, où Barthélémy Constantin donne de sa personne.

Plus de «Divertissement»

Une suite logique. Après les sketchs, les réseaux sociaux, la télévision et la scène, ce n’était qu’une question de temps pour que Frani Elle ne se mette à pousser la chansonnette. C’est aujourd’hui chose faite avec Je Danse, un premier single écrit et proposé par l’artiste Sandor. Un «rêve personnel», mais également un cadeau pour ses fans.

«Je n’ai pas de merchandising à leur offrir. Là, je me suis dit, je vais leur offrir quelque chose qu’ils peuvent prendre n’importe où» Frani Elle, sur Léman Bleu

Une première chanson qui lui ressemble, humoristique et engagée, puisque la célèbre drag-queen d’origine valaisanne y évoque les discriminations dans le sport, et notamment le foot: «Il y a encore beaucoup de travail».

Qui dit single, dit forcément un clip. Réalisée par Axel Duarte, fondateur de Hotsince et TOKTOMi, cette vidéo met en scène un invité de luxe, plus habitué des pelouses que de la scène (quoique...). Barthélémy Constantin, qui joue son propre rôle, lui fait signer un contrat de joueuse au FC Sion, sous l’œil envahissant des chasseurs de scoops.

Le clip de Je Danse: Vidéo: youtube

Alors que Frani Elle mettra un point final à son spectacle le 30 avril prochain à Neuchâtel, les projets ne manquent pas. Objectifs? Continuer à faire de la musique et «peut-être faire des apparitions dans des séries», assurait enfin l’humoriste à télévision genevoise, ce mardi.

(fv)