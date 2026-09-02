Miley Cyrus sortira son dixième album studio, Bass Persuades, le 18 septembre prochain. Keystone

Miley Cyrus fait une grande annonce

La popstar américaine de 33 ans vient d’annoncer la sortie de son dixième album studio, Bass Persuades, attendue dans une poignée de jours.

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Plus que quelques jours à trépigner pour les mordus de Miley Cyrus: la superstar de la pop a annoncé la sortie imminente son dixième album studio dans le courant du mois.

Baptisé Bass Persuades, ce nouvel opus sera disponible dès le 18 septembre, comme l'a annoncé la chanteuse de 33 ans sur Instagram, avec un message plein de poésie: «La musique nous saisit», écrit-elle. «On ressent la musique, on chante avec elle et, parfois, on danse dessus. Elle est puissante, vulnérable, douce et forte.»

Miley Cyrus a accompagné son annonce de la pochette en noir et blanc de l’album. On l’y voit les yeux maquillés de noir, une rose blanche dans la bouche. capture d'écran: instagram

Le titre évoque, pour elle, tout le spectre des émotions, du cœur comblé au cœur brisé. La chanteuse, qui vient de perdre sa marraine Dolly Parton la semaine dernière, a également tenu à remercier ses fans d’y prendre part et de lui permettre de réaliser ses «rêves les plus audacieux». «J'espère sincèrement que vous aimerez cet album», conclut-elle.



Last but not least, l'artiste a également annoncé peu après deux concerts prévus à la mi-octobre au Hollywood Bowl, amphithéâtre en plein air de Los Angeles.

Avis aux amateurs qui se trouveront à Los Angeles à ces dates. image: instagram

Miley Cyrus s'est montrée particulièrement prolifique ces drnières années. La lauréate d’un Grammy avait sorti son neuvième album studio, Something Beautiful, en mai 2025. En 2023, elle avait publié son prédécesseur, Endless Summer Vacation, et rencontré à l’époque un immense succès avec Flowers.

(traduit et adapté par mbr)

Vidéo: watson