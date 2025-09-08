en partie ensoleillé20°
Cardi B s'est transformée en vendeuse de rue

Cardi B a trouvé un bon moyen de faire parler d'elle (et de son album à venir), en rebondissant sur le procès très médiatisé dont elle est ressortie acquittée: la chanteuse sort une pochette exclusive «édition tribunal».
Sainath Bovay
Aux Etats-Unis, les procès de célébrités constituent de véritables événements. Parmi les plus médiatisés: la bataille judiciaire opposant Johnny Depp à Amber Heard, celui de Gwyneth Paltrow après un accident de ski ou, plus récemment, celui de P. Diddy, pour des raisons nettement plus sordides.

Dernièrement, le monde s’est pris de passion pour un nouveau procès de star: celui de Cardi B. Pendant une semaine, l’affaire a fait son chemin sur toutes les chaînes d’info du pays, largement alimentée par la répartie de la rappeuse, qui a fait rire plus d’un spectateur.

Le procès de Cardi B était lunaire

Pour la petite histoire : en 2018, une agente de sécurité a accusé la chanteuse de 32 ans de l’avoir agressée violemment. A l’époque, Cardi B, alors enceinte mais n’ayant pas rendu sa grossesse publique, s’était rendue dans un cabinet de gynécologie qu’elle avait privatisé. Elle aurait surpris l’agent en train de la filmer, et la situation se serait envenimée. L’interprète de I Like It nie l’avoir frappée, mais reconnaît s’être énervée contre elle et l’avoir insultée.

Guérilla marketing pour Cardie B

Des extraits de ses réactions sans filtre face aux interrogatoires des avocats de la plaignante ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, faisant de la rappeuse un véritable mème.

Bien que l’affaire soit désormais derrière elle, Cardi B en a profité pour réaliser un dernier coup médiatique: la promotion de son prochain album Am I the Drama?, un titre décidément bien choisi. Dans une vidéo devenue virale, on la voit vendre ses albums à la sauvette, avec des pochettes inédites intégrant des photos d’elle tirées directement de son procès.

«Mon label m’a dit que je devais aller dans la rue vendre cet album LIEN EN BIO»
Cardi B, en légende de sa vidéo

La rappeuse a publié une courte vidéo sur ses réseaux sociaux où on la voit arpenter la rue, vendant ses disques à la sauvette comme s’il s’agissait d’un produit de marché. Une façon bien à elle de promouvoir, avec humour, son prochain album, prévu pour le 19 septembre.

