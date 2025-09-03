averses éparses16°
Le procès de Cardi B était lunaire

Accusée d'agression par une agente de sécurité, Cardi B a été acquittée par le tribunal californien. Mais son procès a fait le buzz. En cause, les réponses franches et lunaires de l'artiste. On récapitule en images.
03.09.2025, 18:4603.09.2025, 18:46
C'est avec soulagement que Cardi B est sortie du tribunal d'Alhambra, près de Los Angeles, ce mardi 2 septembre. La rappeuse américaine a obtenu gain de cause devant le tribunal de Californie, alors qu'elle était poursuivie au civil par une agente de sécurité qui l'accusait de l'avoir agressée, et qui lui réclamait des millions.

«Arrêtez de crier!»: Cardi B a galéré au défilé Schiaparelli

L'artiste a aussitôt remercié ses soutiens, et a tenu à rappeler son innocence.

«Je jure devant Dieu, je le dirai sur mon lit de mort, je n'ai pas touché cette femme, je n'ai pas posé les mains sur cette fille»
Cardi B

Cette affaire a pour point de départ Emani Ellis, une agente de sécurité qui travaillait pour un cabinet de gynécologie de Beverly Hills. Celle-ci lui réclamait 24 millions de dollars de dédommagement suite à une agression remontant à février 2018. La plaignante accusait Cardi B de lui avoir craché dessus et griffé le visage.

Lors du procès, l’interprète de Money s’est défendue des accusations portées contre elle, affirmant au contraire que c’était l’agente de sécurité qui l’avait approchée de manière agressive. Celle-ci aurait tenté de la filmer avec son téléphone lors d’une visite médicale, alors que sa grossesse, à l’époque, n’avait pas été rendue publique.

Un autre procès de star lunaire 👇

6 moments super bizarres du procès de Gwyneth Paltrow

Selon la défense de la rappeuse, Emani Ellis aurait cherché à l’intimider, ce qui aurait déclenché une dispute ponctuée d’insultes, avant l’intervention du personnel médical du cabinet.

Un procès qui fait le buzz

Ce procès est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Des extraits ayant fuité montrent la musicienne s’installant chaque jour au box des accusés, vêtue à chaque fois d’une nouvelle tenue. Ses déclarations pleines d’esprit et ses remarques franches ont souvent provoqué l’hilarité générale dans la salle d’audience, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

L'avocat de la plaignante a également fait sensation, en posant notamment à Cardi B des questions qui semblaient avoir peu de rapport avec les faits qui lui étaient reprochés. Par exemple, il lui a été demandé si ses cheveux étaient «vrais».

«Je ne l'ai pas traitée de grosse. J'ai l'ai traitée de sal*pe!»
Cardi B, qui se justifie

Le tribunal a finalement innocenté l'artiste de 32 ans. Une expérience que Cardi B ne compte jamais revivre, puisqu'elle a précisé à la sortie du jugement qu'elle ne se laissera plus jamais faire.

«La prochaine personne qui essaiera d'intenter un procès frivole contre moi, je vais contre-attaquer et je vais vous faire payer. Parce que ce n'est pas acceptable. Ne pensez jamais que vous allez me poursuivre en justice et que je vais accepter un règlement à l'amiable et vous donner de l'argent.»
Cardi B
(hde/ traduit et adapté de l'allemand par Sainath Bovay)

La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
