Le Cully Jazz Festival ouvre ses portes vendredi

Le Cully Jazz Festival rempile pour une 42ème édition dès ce vendredi 4 avril. Quelques infos utiles.

La 42e édition du Cully Jazz Festival ouvre ses portes ce vendredi 4 avril, jusqu'au 12 avril. Des artistes de Suisse et d'ailleurs se succéderont sur les trois scènes du IN pour un total de 34 concerts. L'expérience sera également à goûter à travers les 17 scènes accessibles gratuitement. Au menu, du jazz (bien sûr), de la soul, et même du R’n’B, en passant par les musiques traditionnelles de différentes régions du monde.

Cette année, la programmation a fait de la place à des artistes plus diversifiés, en accueillant notamment Ben L’Oncle Soul ou encore le rappeur belge Peet.

L'on retrouvera le coeur du Cully Jazz à travers une prog aussi dense que pointue, avec des noms tels que ceux de John Scofield, Chucho Valdés, Sophye Soliveau, Tigran Hamasyan, Youssou N’Dour, aja monet, KNOBIL, Ballaké Sissoko & Piers Faccini, Ibrahim Maalouf, Niño de Elche, Kyoto Jazz Massive ou encore Naïssam Jalal. L'on pourra écouter des artistes suisses comme Angelo Powers and the Gospel Experience, Fiona Daniel, KUMA, J.NUNN ou encore Stefan Rusconi.

Outre les concerts, le public pourra expérimenter la traditionnelle Balade Musicale Guidée, qui revient cette année avec un nouveau parcours en Lavaux, ou encore les Ateliers d’éveil musical.

Infos pratiques

Les billets sont en vente sur le site internet cullyjazz.ch ainsi qu’au bureau du Festival.

En raison de travaux à l’entrée de Cully, l’accès au Festival en voiture sera fortement restreint. Il est vivement encouragé de privilégier l’utilisation des transports en commun.

L’horaire CFF régulier est renforcé en début et fin de soirée entre Lausanne et Cully.

Les vendredis et samedis, des trains directs circulant en direction de Lausanne, Vevey et Palézieux s’arrêtent exceptionnellement à Cully.

Toutes les correspondances et billets sont disponibles sur le site internet cff.ch.

Des navettes gratuites entre les gares de Cully et Grandvaux ou reliant les parkings situés dans les hauts de Cully au site du Festival circulent toutes les 20 minutes.

Toutes les informations concernant les transports et l’accessibilité sont disponibles sur la page cullyjazz.ch/acces-ettransports.

(source: Cully Jazz/comm.) (jod)