Sondage

On sait quel jour vous allez vous ruer à Paléo

Ce mercredi 18 mars, le festival a dévoilé les artistes qui se produiront sur la plaine de l'Asse. On a voulu savoir ce que vous pensiez de ce cru 2025 et vous n'avez pas été tendres.

C'est le nom de Will Smith qui aura fait le plus parler ce mercredi 18 octobre. Le Paléo festival, qui se tiendra du 22 au 27 juillet, a annoncé sa programmation avec, en tête d'affiche, le gifleur l'acteur et chanteur qui s'apprête à sortir un album, 20 ans après son premier opus.

La nouvelle en a surpris plus d'un. Du côté des lecteurs de watson, on se dit curieux de sa nouvelle direction artistique, même si, pour beaucoup, sa présence au festival nyonnais, est la preuve qu'il a touché le fond et ça, c'est pas très sympa pour Paléo.

Les 9% qui demandent «qui?», vous avez mis les termes👇

Mais il n'y a pas que Will Smith qui compte. On vous a aussi demandé ce que vous pensiez des autres artistes qui se produiront cet été et ce qui vous faisait vibrer à Paléo.

Dans l'ensemble, vous vous dites déçus de la programmation. Pour vous, il manque des grosses têtes d'affiche anglophones.

Il y a 12% de personnes honnêtes dans ce sondage.

Cette année, Paléo est axé davantage sur le hip-hop et le rap que le rock. Vous l'avez aussi remarqué. Néanmoins, vous êtes 36% à être satisfait de la prog et à n'avoir rien à redire. Pour ces 36% là, sachez que nous n'avons aucun billet Paléo à offrir. Vous pouvez donc arrêter de faire de la lèche.

Si vous n'aviez pas encore compris que les lecteurs de watson aiment le rock, la réponse à la question suivante pourra peut-être vous convaincre:

Vous êtes plus nombreux à vouloir assister à des concerts de rock qu'à vouloir voir Will Smith. David Guetta, quant à lui, ne vous fait pas rêver, tout comme Nemo, le gagnant de l'Eurovision.

Plus globablement...

Ok les rockeurs, on a compris votre état d'esprit. N'empêche, vous aimez bien votre petit confort. Une majorité d'entre vous a prévu de venir en voiture plutôt qu'en train, pour éviter d'être entassée avec d'autres gens. Mais peut-être que le sondage est tronqué, que, si on avait mis «venir en Harley-Davidson», c'est sur cette réponse que vous auriez cliqué. C'est de notre faute, pardon.

Une chose est sûre: Paléo vous rend heureux et c'est le plus important.

