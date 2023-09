Ces 13 artistes sont passés à côté d'un succès planétaire

Imaginez: on vous propose de chanter Baby One More Time, mais vous déclinez l'offre, car vous ne croyez pas au potentiel du tube. Cette mésaventure est bien arrivée à un groupe d'artistes, qui est passé à côté d'un succès planétaire. Voici une sélection d'exemples similaires.

TLC a refusé Baby One More Time

Les auteurs-compositeurs Max Martin et Rami Yacoub ont écrit leur chanson pour le groupe de filles TLC, qui avait déjà connu un grand succès avec Baby-Baby-Baby, au titre similaire. Le groupe a toutefois estimé que la chanson ne correspondait pas à son style. «Hit me baby one more time? Hell no! Je ne chante pas ça!», a déclaré la chanteuse de TLC T-Boz. Et c'est ainsi que le morceau a été attribué à une jeune espoir de la pop encore inconnue du nom de Britney Spears.

Umbrella était destiné à Britney. Ou à Mary J. Blige

Difficile à croire, mais Rihanna n'était qu'un troisième choix. Les auteurs de la chanson ont d'abord approché Britney Spears en 2007. Comme elle a refusé, ils se sont tournés vers l'équipe de Mary J. Blige, mais n'ont pas obtenu de réponse. Ils ont donc accepté l'offre d'Island Def Jam, qui s'est emparé de la chanson Umbrella pour sa star montante Rihanna.

Cat Stevens interprète malgré lui de The First Cut Is the Deepest

L'auteur-compositeur Cat Stevens n'avait pas du tout l'intention d'en devenir l'interprète lorsqu'il a enregistré une démo de The First Cut Is the Deepest en 1965, mais il l'a fait dans l'espoir que ses chansons seraient chantées par d'autres artistes. Il a vendu le titre pour 30 livres à l'équipe de la chanteuse américaine P. P. Arnold...

... qui a connu un énorme succès. Tellement énorme qu'il y eut une demande pour des interprétations personnelles de l'auteur-compositeur. Stevens a donc réenregistré la chanson et l'a publiée en 1967 sur son deuxième album New Masters:

Au fil des décennies, elle est également devenue un tube international pour divers interprètes, comme Keith Hampshire, Rod Stewart ou Sheryl Crow.

Meghan Trainor a d'abord envoyé All About That Bass à Beyoncé et à Adele

Image: keystone

La chanson s'est probablement perdue dans la quantité de titres envoyés à Beyoncé. Et All About That Bass est-elle vraiment une chanson d'Adele? Quoi qu'il en soit, tout s'est finalement bien terminé pour Meghan Trainor, l'auteur-compositeur ayant finalement chanté elle-même son tube.

Bruce Springsteen voulait que les Ramones enregistrent Hungry Heart

«Après avoir vu les Ramones en concert, je me suis dit qu'il fallait que je leur écrive une chanson», explique Springsteen. «Je suis donc rentré chez moi, je me suis assis à mon bureau et j'ai écrit Hungry Heart, plus ou moins dans le temps qu'il me fallait pour finalement la chanter. Nous en avons fait une démo et je l'ai fait écouter à Johnny [Ramone], et il a dit: «Non, tu ferais mieux de la garder». Il avait raison. J'ai eu un succès avec ça».

Et voici Springsteen avec son tube:

SI les Ramones avaient enregistré «Hungry Heart», cela aurait peut-être ressemblé à ça...

... ou quelque chose comme ça:

Paris Hilton a refusé Don't Cha

Image: youtube

«Oui, on m'a proposé cette chanson (Don't cha), mais pas dans l'arrangement que nous connaissons aujourd'hui», a déclaré l'héritière de l'hôtel. «Si j'avais entendu la version que l'on connaît aujourd'hui, j'aurais bien sûr saisi l'occasion.»

Will.i.am a écrit My Humps pour les Pussycat Dolls...

... mais a décidé d'enregistrer la chanson avec ses Black Eyed Peas.

Au lieu de cela, il a donné la chanson Beep aux Pussycat Dolls.

Since U Been Gone a d'abord été proposé à Pink, puis à Hilary Duff

Image: youtube/pinterest

Lorsque Pink a refusé le morceau Since U Been Gone, les auteurs-compositeurs Dr. Luke et Max Martin (encore lui) l'ont envoyé à Hilary Duff. La direction de Duff l'a également refusé, craignant que la chanteuse ait du mal à atteindre les notes élevées. Il a alors été décidé de donner une chance à Kelly Clarkson, la gagnante d'American Idol. La décision s'est avérée être la bonne, puisque la chanson est restée 46 semaines dans le classement Hot 100 de Billboard.

Bye Bye Bye a failli aller à 5ive, pas à NSYNC

Les années 1990 ont offert une série apparemment interminable de boys bands à une communauté de fans apparemment interminable d'adolescents impressionnables. Le boys band 5ive, formé par l'impresario Simon Cowell, connaissait déjà quelques succès dans les hit-parades en Grande-Bretagne lorsqu'on lui a proposé une chanson intitulée Bye Bye Bye. Ils ont refusé la chanson et l'un des membres aurait même fait remarquer: «What a bag of sh*t» (réd: «quel sac de m**»).

En fin de compte, cette décision a considérablement nui à leur carrière, surtout après le succès mondial de NSYNC. «Après cela, pour 5ive, c'était vraiment "bye bye bye", a déclaré Cowell.»

Elvis aurait tellement aimé enregistrer I Will Always Love You

Image: AP New Zealand Herald

Dolly Parton a publié sa chanson emblématique pour la première fois en 1974 - et nul autre que le roi du rock 'n' roll ne s'est déclaré fan. Le manager d'Elvis, le colonel Tom Parker, exigea cependant que 50% des droits d'édition reviennent à Elvis. Dolly Parton refusa le cœur lourd: «J'ai pleuré toute la nuit. J'aurais tellement aimé entendre Elvis chanter ma chanson. Mais je devais lui dire, je suis désolée, bébé, mais je ne peux pas te donner le publishing». Finalement, ce fut une sage décision, Dolly Parton a pu enregistrer plusieurs fois un hit dans le top 10 avec cette chanson: en 1974, lorsqu'elle est sortie pour la première fois, en 1982, lorsqu'elle l'a réenregistrée pour la bande originale d'un film, et en 1992, lorsque Whitney Houston a repris la chanson.

Lady Gaga a en fait écrit Telephone pour Britney

Image: imago

Lady Gaga souhaitait vraiment que Britney Spears sorte sa chanson Telephone. Cette dernière en a même fait une démo pour son album Circus. Mais quand elle a décidé de ne pas l'utiliser, Lady Gaga l'a gardée pour elle.

Billy Idol, avec Don't You (Forget About Me)

Image: imago

Avant que la chanson Don't you (forget about me) ne devienne un hit, principalement grâce au film à succès de 1985 The Breakfast Club, elle a été envoyée à Billy Idol. Ce dernier n'a pas été impressionné et a laissé tomber la chanson, ouvrant ainsi une brèche pour le jeune groupe écossais The Simple Minds.

Ces derniers ont failli rejeter la chanson, mais ont changé d'avis après avoir rencontré le réalisateur du film, John Hughes, et le producteur de musique Keith Forsey, qui les ont convaincus de tenter leur chance.

Can't Get You Out of My Head était destiné au S Club 7.

S Club 7 – m'emba' them?

Oui, c'est pour eux que Can't Get You Out of My Head a été écrit. Mais leur manager Simon Fuller (oui, celui de l'émission de téléréalité "Pop Idol"/"DSDS", etc.) a refusé. Mais bon... Cette chanson aurait-elle vraiment pu être chantée par quelqu'un d'autre que Kylie Minogue?

