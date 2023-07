source: instagram

People

Le tournage de ce clip de Shakira ne s'est pas passé comme prévu

Shakira s'est presque fait piétiner par un rongeur sur le tournage du clip de Copa Vacía. La chanteuse a posté sa mésaventure sur Instagram.

Le métier de sirène n'est pas si facile et glamour qu'il en a l'air, et cache, sous sa jolie queue de poisson pailletée, des difficultés inattendues. C'est en tout cas l'expérience qu'a vécue Shakira lors du tournage de son dernier clip.

La mésaventure s'est déroulée lors de la production du clip de sa récente collaboration avec le chanteur colombien Manuel Turizo, Copa Vacía (verre vide en français). Le clip, sorti en même temps que la chanson en juin, met en scène une sirène qui est retirée de sa maison dans l'océan, et exposée dans un aquarium étriqué.

Coiffée de cheveux rose pastel et d'une queue presque aussi vraie que celle d'Ariel (on est magnanimes), Shakira a dû tourner plusieurs scènes couchées sur des gouilles d'eau, des rochers et des déchets. Que ne ferait-on pas pour l'amour de son art!

Alors qu'elle performait avec brio l'art du playback sexy requis pour un clip, la belle a reçu la visite d'un invité indiscret. Un rat! Le rongeur est apparu à l'écran à la hauteur de la tête de la chanteuse, laquelle a aussitôt lâché un cri d'effroi tout en relevant le buste avec précipitation. Le petit curieux à fourrure, visiblement peu impressionné par la tessiture de l'interprète de Waka Waka, a continué son chemin, bondissant sur les extensions capillaires de la chanteuse posées au sol.

Piégée dans sa queue de sirène, Shakira n'a pas pu prendre les jambes à son cou, et s'est donc contentée de garder un oeil sur l'indélicat.

Juste pour le plaisir... ...le rendu, et la réalité. image: capture instagram

Malgré sa frayeur, la superstar semble avoir bien pris sa mésaventure, et l'a même postée sur son compte Instagram ce mercredi. «Des choses qui arrivent même aux sirènes», a-t-elle notamment commenté avec humour. Dans un deuxième temps, la star a même rebondi sur cette péripétie, indiquant que sa sirène...

«...sacrifie beaucoup par amour, finissant à la poubelle parmi les rats» Littéralement.

L'incruste.

Cet événement impromptu n'a pas été le seul durant le tournage. Le cadre de verre de l'aquarium s'est également brisé, inondant le plateau. «L'aquarium s'est cassé, le plateau a commencé à être inondé et ils ont dû me sortir de là», raconte la sirène stagiaire, qui a expliqué avoir eu du mal à s'extirper du réservoir (qui n'a pas l'air bien grand, il faut l'avouer).

C'est vrai que ça n'a pas l'air confortable tout ça. image: capture youtube

«j'avais une queue de sirène, et je ne pouvais pas sortir» Toujours la même excuse. New York Post

La chanteuse a finalement été retirée de l'épave par une grue. Tout en finesse!

C'était certainement moins glamour que dans le clip. capture image: youtube

La chanteuse aurait peut-être dû suivre les conseils de son compatriote Turizo, qui craignait que l'aquarium ne tienne pas. «Je pensais que c'était impossible, estimant que nous avions des normes de sécurité irréprochables. Mais, à ma grande surprise, sa prédiction s'est réalisée.»

Inondation, rat, verre brisé, la chanson Copa Vacía aurait-elle un mauvais karma? Elle a en tout cas permis à Shakira d'enfoncer un clou de plus dans le dossier «règlement de compte» avec son ex Gérard Piqué. S'il faut vous convaincre, on vous laisse avec quelques extraits:

«Pourquoi ne veux-tu pas quand je veux? Tu es plus froid que le mois de janvier»

«J'ai soif de toi depuis un moment, je ne sais pas pourquoi Je reste sur ma faim et j'ai envie de boire dans un verre vide»

«Maintenant tu me regardes si différemment. Et moi, je nage à contre-courant»

