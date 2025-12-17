Vidéo: watson

On n'était pas prêts

C'est l'événement que les fans (et ses ennemis) attendaient depuis des années, et c'est arrivé comme ça, entre une part de pizza et un voyage en jet privé. Gims a enfin ôté ses lunettes noires et montré ses yeux! Enfin…presque!

On le sait, l'interprète de Sapés comme jamais a fait de ses lunettes de soleil noires un véritable prolongement de son identité. Sa marque de fabrique. Pour nous comme pour lui, sans elles, Gims n'est plus tout à fait Gims.

Mais pour la promo de son nouveau son, titré ironiquement Incognito, le rappeur a décidé de briser le mythe. Dans une vidéo TikTok qui a littéralement cassé les compteurs (déjà 11 millions de vues et 1,4 million de likes), on le découvre à visage découvert, dansant à cœur joie et chantant en playback à bord de son jet privé.

Mais même si celui-ci ne portait pas ses fameux rectangles noirs, Gims a réussi à troller ses fans en apparaissant durant toute la vidéo… les yeux fermés.

Un détail d’importance qui a suscité de nombreuses réactions:

«Ok Gims est sans lunettes, mais il ouvre même pas les yeux!» commentaire Tiktok

«Moi en train d'attendre qu'il ouvre les yeux🧐» commentaire Tiktok

«Dites-vous qu'il y a des gens qui sont morts sans avoir vu Gims sans lunettes» commentaire Tiktok

«À 2 doigts de réaliser un rêve d'enfance» commentaire Tiktok

Tête mise à prix par le Duc

Et le plus cocasse, c'est que Gims a offert ce scoop sur un plateau d'argent, coupant l'herbe sous le pied d'un certain Duc qui était prêt à sortir le chéquier. Parce que oui, l'histoire est encore plus drôle quand on a le contexte. Plus tôt dans l’année, le rappeur Booba avait relancé les hostilités avec Gims sur TikTok.



Fidèle à sa réputation, Booba avait lancé un défi pour le moins invasif à sa communauté: une récompense de 5 000 dollars à celui qui réussira à capturer une image de Gims sans ses fameuses lunettes.

«Amigos, amigas! Il y a 5 000 dollars pour celui qui nous ramène une vidéo propre de Maître Gims sans ses lunettes. Une parole, une vidéo, deux yeux!» Booba sur son compte TikTok

Une véritable «prime» sur la tête de son rival, qui avait bien évidemment déclenché une avalanche de vannes dans les commentaires.

«C’est Demdem (la femme de Gims) qui va rafler les 5k!» commentaire TikTok

«Gims va envoyer la vidéo lui-même pour récupérer l'oseille» commentaire TikTok

Au final, en s'affichant spontanément à visage découvert pour sa propre promo, Gims met fin une bonne fois pour toutes aux spéculations sur son apparence. Avec un gros coup de comm' en prime...et un trolling magistral de sa communauté.

