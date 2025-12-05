Et là, c'est le drame.

«L'âge d'écoute» du Spotify Wrapped fait pleurer les internautes

Un choc générationnel. Le «Spotify Wrapped 2025» lance la fonction «âge d’écoute», et les internautes découvrent avec horreur que leurs goûts musicaux sont dignes d'un grand-parent. Ou d'un mineur. Ou d'un dinosaure.

Les internautes sont traumatisés par leur Spotify Wrapped 2025. Si, si! Pas parce que la plateforme leur a jeté en pleine face leur temps d'écoute de Gims, ni même le temps d'écoute de Gims de tout leur canton, non.

Même si certains n'assument pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Double Bay Today (@doublebaytoday) «Il écoute du heavy metal non-stop pour effacer toute trace de Taylor Swift dans son Spotify Wrapped.»

Mais l'une des deux nouveautés de cette année, l'«âge d’écoute», qui calcule la «jeunesse» de vos goûts musicaux, fait grincer des dents et pleurer dans les chaumières.

Il faut dire que certains ont un «âge d'écoute» de mineur alors qu'ils ont passé la cinquantaine, quand d'autres sont estimés à la quarantaine alors qu'ils sont au balbutiement de leur vingtaine.

Si vous croyez avoir des goûts terribles, et que vous comptez le cacher à vos proches jusqu'à la fin de votre vie, pas de panique. Spotify a expliqué comment votre «âge d'écoute» est calculé, et il s'avère qu'il ne dépend pas de l'âge des artistes que vous écoutez. Comme le résume The Tab, la fonction compare en réalité vos goûts musicaux à ceux d'autres personnes de votre tranche d'âge.

«Votre âge d'écoute Spotify Wrapped est basé sur ce que l'application de streaming musical appelle un "pic de réminiscence", qu'elle décrit comme la tendance à se sentir plus connecté à la musique de sa jeunesse.» the tab

The Tab donne encore un exemple, car on est pas très concentré:

«Si vous écoutez plus de musique de la fin des années 1970 que les autres personnes de votre âge, votre âge d'écoute serait de 63 ans aujourd'hui, soit l'âge d'une personne qui aurait été enfant à la fin des années 1970.» rien compris mais bien essayé

Vous n'avez rien compris, vous non plus? On va se consoler avec des gens en PLS sur X et Instagram, qui n'ont pas tout capté non plus.

(jod)