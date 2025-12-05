«L'âge d'écoute» du Spotify Wrapped fait pleurer les internautes
Les internautes sont traumatisés par leur Spotify Wrapped 2025. Si, si! Pas parce que la plateforme leur a jeté en pleine face leur temps d'écoute de Gims, ni même le temps d'écoute de Gims de tout leur canton, non.
Même si certains n'assument pas
Mais l'une des deux nouveautés de cette année, l'«âge d’écoute», qui calcule la «jeunesse» de vos goûts musicaux, fait grincer des dents et pleurer dans les chaumières.
Il faut dire que certains ont un «âge d'écoute» de mineur alors qu'ils ont passé la cinquantaine, quand d'autres sont estimés à la quarantaine alors qu'ils sont au balbutiement de leur vingtaine.
Si vous croyez avoir des goûts terribles, et que vous comptez le cacher à vos proches jusqu'à la fin de votre vie, pas de panique. Spotify a expliqué comment votre «âge d'écoute» est calculé, et il s'avère qu'il ne dépend pas de l'âge des artistes que vous écoutez. Comme le résume The Tab, la fonction compare en réalité vos goûts musicaux à ceux d'autres personnes de votre tranche d'âge.
The Tab donne encore un exemple, car on est pas très concentré:
Vous n'avez rien compris, vous non plus? On va se consoler avec des gens en PLS sur X et Instagram, qui n'ont pas tout capté non plus.
My "Listening Age" is 468 according to Spotify https://t.co/iL83YbmFl9 pic.twitter.com/7g6UG1UJWt— casemation (@casemation) December 3, 2025
Bordel les gars au bureau ont 25 ans en âge d'écoute et moi 88 putain haha ! Pourtant j'écoute pas que du yé-yé ! pic.twitter.com/Qoi6xh4qzi— Arthur Valverde (@Arthur_Valverde) December 3, 2025
spotify wrapped telling everyone their listening age: pic.twitter.com/OJw9UOAZfr— wiLL (@willfulchaos) December 3, 2025
not keeho’s listening age being 89 😭 pic.twitter.com/HFeNip0EFw— wina (@winavanrooy) December 4, 2025
Gracie Abrams revealed her Listening Age on Instagram Stories following the launch of Spotify Wrapped. pic.twitter.com/LqeKwtr5Br— Drop Pop (@DropPopNet) December 3, 2025
pas un âge d’écoute GÉRIATRIQUE pic.twitter.com/aIV90iQ9E2— how did luna get here ໑̣ (@awojagatr) December 4, 2025
I refuse to believe this. Thought I was down with the kids. Here’s my listening age, from pic.twitter.com/f3ExgnXrIe— Chouette💙 (@Raydon_Jaime) December 4, 2025
N'ayant pu d'abonnement je pensais pas l'avoir.. Bon je l'ai eu. 61 ans mon âge d'écoute. 💀— ɘγlɒнʞ 🫧 🍉 (@Kha_lyfornie) December 3, 2025
Je sais pas. Asy... #SpotifyWrapped pic.twitter.com/wnYDCGbfEF
Et après ça me dit que mon âge d’écoute c’est 59 ans les calculs sont pas bons 😂😂😂 pic.twitter.com/4Y0YbleI1Y— 𝚞𝚜𝚎𝚛_𝚌𝚊𝚗𝚎𝚝𝚘𝚗𓅭 ྀིྀིྀིྀིྀ (@urlove_peaches) December 3, 2025
