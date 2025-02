On a rencontré Marie Jay, l’étoile montante de la pop romande

Vidéo: watson

On a rencontré l’étoile montante de la pop romande

Marie Jay, la Lausannoise qui fait vibrer la pop romande, nous emmène dans son univers.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Une personnalité romande nous emmène dans son Spot Chaque vidéo «Spot» vous plonge dans l'univers d'une personnalité romande qui vous ouvre les portes de son monde, chacune évoluant dans des domaines aussi variés que la musique, la cuisine, le sport ou encore la mode.

La chanteuse Marie Jay nous ouvre les portes de sa chambre, là où elle a écrit ses meilleures chansons. C’est ici que tout a commencé pour la Lausannoise, qui transforme ses émotions en mélodies sincères et entêtantes.

Une année décisive

L'année 2024 a marqué un tournant dans la carrière de Marie Jay. En novembre, elle dévoile son tout premier EP, Trottinette, un projet dans lequel elle explore avec sincérité les joies et désillusions du quotidien. Porté par des mélodies pop accrocheuses et des textes touchants, l’EP lui permet de confirmer son talent et d’élargir son public.

Une autre artiste romande 👇

En décembre, elle est sacrée Révélation musicale de l’année aux Tataki Awards, une reconnaissance importante qui valide son ascension fulgurante sur la scène musicale suisse.

Une artiste qui touche en plein cœur

Avec sa voix douce, Marie Jay oscille entre nostalgie et énergie, livrant des morceaux qui résonnent comme des journaux intimes.

Son univers mêle introspection et éclats de légèreté, créant une musique à la fois personnelle et universelle. Sur les réseaux sociaux, elle partage son quotidien d’artiste et a réuni plus de 30 000 followers en un an, construisant une véritable communauté autour de sa musique.

Et 2025 ?

Cette nouvelle année s’annonce tout aussi intense, avec de nouveaux morceaux, des concerts et toujours cette envie de créer une relation authentique avec son public. Marie Jay, un nom à suivre de très près.