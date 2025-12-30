Voici pourquoi t.A.T.u. cartonne à nouveau

assez dégagé
Sur Spotify, les streams de All the Things She Said ont augmenté de plus de 135% aux Etats-Unis.Image: dr

Chantée, hurlée, remixée: plus de 20 ans après sa sortie, «All the Things She Said» du duo russe t.A.T.u. s’offre une seconde jeunesse. Pourtant, les deux chanteuses n’ont pas repris le micro. On vous explique ce succès.
30.12.2025, 16:4930.12.2025, 16:49
Margaux Habert
Margaux Habert

Il existe des chansons qui laissent une marque indélébile à toute une génération. Puis… elles reviennent, et c’est la génération suivante qui se l’approprie. All the Things She Said du duo t.A.T.u. est de celles-là.

Mais ce retour en grâce n’est pas directement du fait des deux chanteuses russes, bien que Julia Volkova et Lena Katina se produisent à nouveau sur scène après de longues années d’absence.

Lena Katina (à gauche) et Julia Volkova, en 2025.
Lena Katina (à gauche) et Julia Volkova, en 2025.Image: Instagram

Le succès actuel de leur tube sur les réseaux sociaux est à chercher plutôt du côté d’une série, Heated Rivalry.

Une hausse de 200%

Lorsque la série HBO, qui fait parler d’elle cet hiver, a utilisé un remix de t.A.T.u. dans l’un de ses épisodes, quelque chose a craqué dans la matrice temporelle de la pop culture. Au point de faire exploser les écoutes.

Le dernier épisode de «Stranger Things» se fait dégommer

Sur Spotify, les streams de All the Things She Said ont augmenté de plus de 135% aux Etats-Unis depuis son usage dans le show, selon le Hollywood Reporter, qui cite des chiffres partagés par Spotify avec le média américain.

Le site avance même une hausse de 200% des nouvelles découvertes, dont environ 60% attribuées à la Gen Z, la génération qui, jusqu’ici, n’avait connu ce tube qu’en scrollant sur TikTok ou Instagram. Si c’est la version signée Harrison qui est utilisée dans la série, la version originale explose elle aussi.

Et puis il y a ces chiffres qui donnent le tournis: pour la première fois depuis longtemps, la chanson a dépassé 1 million de streams quotidiens sur Spotify, un marqueur rare pour un tube sorti il y a 23 ans, sans relance commerciale massive autour.

Madeleine de Proust

Mais loin de n’être qu’un fait d’algorithmes et de playlists, ce retour est surtout émotionnel. Chez les millenials, qui étaient ados (et un peu emo/punk pour certains, comme l’auteure de ces lignes...) quand t.A.T.u. cartonnait, All the Things She Said remue la poussière des souvenirs.

L'inspiration derrière ce personnage de «Stranger Things» est sordide

Aujourd'hui, dès les premières notes, qu'il s'agisse du remix ou non, tout remonte: les clips diffusés en boucle sur MTV, les paroles griffonnées dans les marges d’un cahier, les écouteurs filaires emmêlés, et cette sensation qu’il se jouait là quelque chose d’un peu transgressif.

Vidéo: YouTube/tATuVEVO

All the Things She Said, à l’époque, était un hymne culturel chargé, polémique, parfois mal compris, mais impossible à ignorer. Le revoir surgir aujourd’hui, toujours aussi intense, a comme un goût de madeleine de Proust.

Et puis il y a la Gen Z, cette génération TikTok obsédée par les ambiances Y2K. Pour elle, l’écoute du morceau agit comme la découverte d’un trésor enfoui, que la série HBO a su rendre désirable. Ainsi, ce refrain entêtant et ce cri anxieux incarnent une urgence émotionnelle parfaite pour illustrer la moindre vidéo sur les réseaux sociaux de la Gen Z. Comme pour les millennials à leur époque, sans TikTok, mais avec cette même intensité juvénile.

@thescottishwanderlust THIS series & THIS scene was absolute CINEMA - Heated Rivalry left me speechless 👏🏻 #heatedrivalry #booktok #bookromance #fyp #heatedrivalryedit ♬ All the Things She Said - Harrison

Merci les séries

Ce phénomène n’est pas sans rappeler ce qui s’est passé avec Running Up That Hill de Kate Bush, ressuscité par Stranger Things. Là aussi, une série a projeté une chanson vintage dans l’algorithme. Après son intégration dans la saison 4 de la série Netflix, le titre de 1985 s’est reclassé dans les charts, atteignant des sommets inédits pour une chanson presque quarantaine. Un retour en force qui lui a même valu de franchir la barre du milliard de streams sur Spotify. Le tube de t.A.T.u. connaîtra-t-il le même succès?

Dans ces deux cas, on voit se dessiner une mécanique presque romantique de la pop culture, où les séries font office d’accélérateurs de particules. Des chansons que l’on croyait figées dans une époque ressortent sous une lumière neuve. La nostalgie des anciens y contribuent, mais ce sont les jeunes générations qui se les approprient et leur offrent ainsi un nouveau souffle.

@dadodelcistia #hockey #hbo #heatedrivalry ♬ All the Things She Said - Harrison

Et peut-être que c’est là la vraie magie. Car ces chansons n’appartiennent plus à une décennie particulière. Elles deviennent des points de repère émotionnels partagés, réinventés.Et pour revenir au duo russe, si la nostalgie vous dévore, sachez que t.A.T.u. se reforme de temps à autre pour se produire sur scène.

Les deux chanteuses se sont produites lors d’une mini-tournée début décembre au Mexique. Plusieurs dates sont également prévues en 2026 en Russie en début d’année, mais aussi à nouveau au Mexique en mai ou encore au Brésil.

Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux

Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
source: dr
