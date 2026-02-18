pluie et neige
Musique

Lana del Rey sort un nouveau single avec son album Stove

Lana Del Rey est bel et bien de retour. L&#039;auteure-compositrice-interprète a fait son grand retour avec « White Feather Hawk Tail Deer Hunter ».
Lana Del Rey a fait son grand retour avec White Feather Hawk Tail Deer Hunter, le 17 février.image: instagram

Lana del Rey lâche sa collab «la plus inattendue» à ce jour

Trois ans après son dernier album, la chanteuse américaine a fait don à ses fans d'un tout nouveau morceau pour pallier l'attente du prochain opus, Stove. Et il s'agit incontestablement de sa collaboration la plus surprenante jamais dévoilée.
18.02.2026, 16:5218.02.2026, 16:52
Marine Brunner
Marine Brunner

Tandis que ses fans arrachent les pétales des marguerites dans l'attente transie de son dixième album studio, Stove, Lana del Rey a trouvé la parade pour adoucir leur peine: la sortie de son «morceau préféré», un titre qui répond au nom imprononçable de White Feather Hawk Tail Deer Hunter (essayez de le dire très vite plusieurs fois de suite, le résultat est amusant).

La chanteuse a publié un extrait avec la légende: «J'imagine que vous savez à quel point je suis nulle avec un four…»Vidéo: watson

Quelques cordes envoûtantes, la voix familière et langoureuse de Lana, des paroles murmurées du bout des lèvres, presque abstraites et enfantines, un calme inquiétant et une atmosphère insaisissable: la chanteuse la plus nostalgique du 21e siècle entraîne ses fidèles vers des rivages familiers.

Cependant, si ce morceau est conforme au style lanadelresque, il prend une tangente par rapport à son esthétique americana habituelle, pour explorer des territoires inédits, plus jazz et plus sombres.

Lana del Rey a fait son grand retour avec « White Feather Hawk Tail Deer Hunter », extrait de son prochain album, Stove.
Une pochette aux accents de conte de fées de l'horreur.instagram

Collaboration en famille

Quoi qu'il en soit, il s'agit certainement de sa collaboration artistique «la plus inattendue à ce jour», selon les mots du magazine Rolling Stone. Produite par Drew Erickson et Jack Antonoff, son collaborateur de longue date, le morceau a surtout été coécrit avec son mari, Jeremy Dufrene, son beau-frère ainsi que la sœur de Lana, Caroline «Chuck» Grant.

Depuis son mariage avec le guide touristique et dresseur d'alligators en septembre 2024, Lana a exploré des sonorités plus sombres, tant au niveau des textes que de la production. Son prochain album n'échappera pas à cette tendance.

Lana del Rey a épousé son dresseur d&#039;alligators en 2024.
Lana del Rey et son dresseur d'alligators, Jeremy Dufrene, avec lequel elle a coécrit ce titre.image: instagram

Initialement prévu pour mai 2025, Stove a finalement été reporté à plusieurs reprises et l'artiste est retournée en studio pour poursuivre son travail. Dans une interview accordée à Vogue Italia, la chanteuse a confié avoir dévié de son idée initiale d'un album entièrement country pour une esthétique gothique du Sud, tout en restant fidèle à son univers musical mélancolique.

67 000 personnes en larmes devant Lana Del Rey en Italie: on y était

Si, selon Rolling Stone, la sortie de Stove est désormais prévue pour la fin de l'année, Lana del Rey elle-même a laissé entendre dans une story Instagram publié le 7 février que ce nouvel opus sortirait dans« environ trois mois».

En attendant, le clip de White Feather Hawk Tail Deer Hunter devrait être mis en ligne d'ici mercredi soir, à en croire un compte à rebours lancé sur sa chaîne YouTube.

Le morceau entier pour patienter...

