Cette artiste qui bosse avec des stars révèle qu'elle sera au Montreux Jazz

Si son nom ne vous est pas encore familier, cela ne saurait tarder: Brandi Carlile viendra illuminer l'une des scènes du Montreux Jazz cet été

C'est confirmé de source sûre: Brandi Carlile, qui a travaillé sur le dernier album d'Elton John, se produira au Montreux Jazz Festival 2025.

Si son nom ne vous est pas encore familier, cela ne saurait tarder: Brandi Carlile viendra illuminer l'une des scènes du Montreux Jazz cet été. C'est le compte Instagram de l'artiste qui a distillé l'information, comme vous pouvez le voir:

La date du 6 juillet indique un concert au Montreux Jazz. source: instagram

Vous aurez peut-être déjà croisé Brandi Carlile sur le titre Thousand Miles de Miley Cyrus. On vous le poste ici, juste pour le plaisir - frisson par voix rauque garanti.

Vous reconnaitrez également la chanson-titre de son deuxième album, The Story, produit par T Bone Burnett.

Brandi Carlile et Elton John

Le registre de cette autrice-compositrice-interprète et productrice américaine de 43 ans oscille entre divers styles, de la country au folk rock, en passant par le rock. Et cette multi-nominée aux Grammys n'est pas prête de disparaitre des spotlights: elle est en effet un élément clé dans le prochain album d'Elton John, qui doit sortir le 4 avril. Intitulé Who Believes in Angels?, l'opus a été co-écrit par Carlile.

Les deux artistes ont déjà sorti le titre éponyme, accompagné d'un clip, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est prometteur. Les deux voix, féminine et masculine, se marient à merveille.

Le visuel est très coloré et ludique: les musiciens sont mués en figurines miniatures et se trouvent au centre d'un flipper géant, activé par une petite fille.

«Une vraie connexion»

L'album Who Believes in Angels? a été bouclé en 20 jours en octobre 2023, au studio d'enregistrement Sunset Sound à Los Angeles. Elton John a expliqué aux médias pourquoi il tenait à convoquer l'Américaine dans ce nouveau chapitre marquant.

«Je voulais faire un album avec Brandi Carlile parce que nous sommes de très bons amis et je savais qu’on pouvait produire quelque chose de vraiment, vraiment incroyable ensemble.» source: propos relayés par le figaro

La rencontre entre Brandi et Elton fut d'ailleurs une sorte de coup de foudre amical et professionnel:

«Quand nous nous sommes rencontrés, je l’ai tout de suite aimée et nous nous sommes tout de suite entendus (...) C’était comme une connexion, une vraie connexion, émotionnellement, musicalement et cela a été l’une des plus grandes amitiés de ma vie.» Propos relayés par la RTBF

L'opus comptera également le titre Never too late, sur lequel Carlil pose aussi sa voix. Il est issu du documentaire du même nom signé de David Furnish, qui revient sur la vie d'Elton John, et sur sa dernière tournée internationale.

Cet album est un peu celui d'une renaissance pour Elton John, qui a récemment révélé avoir souffert de graves problèmes de vue après une infection oculaire. Il a expliqué que la phase de production fut une de ses expériences musicales «les plus difficiles, mais aussi l'une des plus grandes».

L'interprète de Rocket Man a d'ailleurs pris la décision inédite d'accueillir des caméras dans le studio pour documenter la création de l'album. Dans un extrait, on découvre un Elton à bout de nerf, jetant son casque audio contre le piano. La voix de Brandi Carlile résonne:

«J'ai du mal à me connecter à Elton» Brandi Carlile

Un processus productif qui fut donc fastidieux, tant pour Elton que pour Brandi, mais dont tout le monde est arrivé à bout, et qui se matérialisera également à travers un spectacle unique, durant lequel le duo fera le show au London Palladium, le 26 mars 2025, écrit le Figaro.

Pour la programmation entière du Montreux Jazz Festival, il va cependant encore falloir patienter. Mais avec Brandi Carlile dans le package, on a déjà de quoi se réjouir.