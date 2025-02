Elton John sort un album (et ce n'est pas la seule grosse annonce)

Elton John en plein enregistrement. Image: screenshot

Elton John sortira Who Believes in Angels? le 4 avril, co-écrit avec Brandi Carlile, qualifiant cet album de l'une de ses expériences musicales les plus marquantes.

Elton John a annoncé la sortie le 4 avril de son nouvel album Who Believes in Angels?, co-écrit avec la chanteuse américaine Brandi Carlile, un an et demi après sa tournée d'adieu à la scène. L'artiste britannique de 77 ans a déclaré sur Instagram mercredi:

«Cet album est l'un des plus difficiles que j'aie jamais réalisés, mais c'est aussi l'une des plus grandes expériences musicales de ma vie»

«C'est un nouveau départ pour moi», a ajouté l'interprète de Rocket Man et de I'm still standing. Who Believes in Angels? (Qui croit aux anges?), dont un premier single éponyme a été dévoilé, est le fruit d'une collaboration avec le parolier Bernie Taupin et le producteur Andrew Watt.

L'album comprend notamment la chanson Never Too Late, nominée aux Oscars et inspirée du documentaire portant le même titre, sur sa vie et sa dernière tournée internationale, réalisé par son mari David Furnish.

Elton John va remonter sur scène

L'album a été écrit et enregistré en 20 jours en octobre 2023 au studio d'enregistrement Sunset Sound à Los Angeles. Bien qu'il ait tiré sa révérence lors de la tournée internationale Farewell Yellow Brick Road, qui s'est achevée à Stockholm en juillet 2023, Elton John va remonter sur scène pour un spectacle unique avec Brandi Carlile au London Palladium le 26 mars 2025.

Un enregistrement tout en émotions 👇 Vidéo: youtube

Les fans qui auront précommandé le nouvel album auront un accès exclusif à l'achat des billets. La nouvelle de cet album arrive quelques mois après les récentes révélations du chanteur concernant la détérioration de sa vue. Lors d'une interview en novembre sur le plateau du talkshow américain Good morning America diffusé sur la chaine ABC, Elton John avait confié que la perte partielle de la vue suite à une infection avait eu un impact sur sa capacité à travailler sur sa musique.

« J'adore l'entendre »



Le chanteur et compositeur l'avait aussi rappelé sur scène lors d'une représentation spéciale de la comédie musicale Le diable s'habille en Prada dont il a composé la musique. Il avait alors dit:

«Comme vous le savez, j'ai perdu la vue (...) il est donc difficile pour moi de voir (le spectacle), mais j'adore l'entendre, et ça sonnait vraiment bien ce soir»

En janvier, son neuvième album Diamonds, une compilation de ses plus grands succès, a été classé numéro un au Royaume-Uni. (jah/afp)