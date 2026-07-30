Vidéo: watson

«Oh mon Dieu!» Tout ne s'est pas passé comme prévu pour Katy Perry

Qui a dit que le métier de chanteuse était simple? Tête d'affiche du festival Isle of MTV Malta ce mercredi, la pop star américaine Katy Perry a une nouvelle fois assuré le spectacle. Mais l'une des saynètes au programme de la soirée a pris une tournure inattendue...

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Les concerts de Katy Perry réservent toujours leur lot de visuels spectaculaires, mais le dernier en date s'est déroulé de manière totalement imprévue.

Tête d'affiche très attendue de l'événement Isle of MTV Malta ce mercredi 29 juillet, la chanteuse a voulu marquer le coup lors de son interprétation du hit I Kissed a Girl. Son plan était simple: prendre place à l'intérieur d'une immense bouteille d'eau gonflable transparente pour traverser la foule jusqu'à la scène, où une paille géante avait été dressée pour l'accueillir.

Le scénario bien rôdé a rapidement déraillé. Au lieu de guider la structure gonflable vers les planches, les milliers de fans enthousiastes ont commencé à pousser la bouteille vers le fond du public. Prise au piège dans sa bulle plastifiée, la superstar s'est retrouvée emportée à l'opposé de sa destination initiale.

Sur plusieurs vidéos enregistrées par des spectateurs et rapidement diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit Katy Perry tenter de rediriger le public en faisant de grands gestes désespérés avec ses mains. «Amenez-moi jusqu'à cette paille!», s'est écriée la star en désignant le décor scénique, avant de supplier la foule amusée:

«Allez, continuez! Retournez sur scène! Oh mon Dieu!»

Malgré ses consignes répétées, la dérive s'est poursuivie quelques instants avant que les spectateurs ne prennent conscience du quiproquo et n'inversent la vapeur. La bouteille a finalement réintégré l'espace scénique en toute sécurité, permettant à l'interprète de terminer son titre sans autre encombre. Soulagée et hilare, Katy Perry a conclu la chanson en élançant un chaleureux «Merci de m'avoir fait revenir» à ses admirateurs.

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L'artiste de 41 ans, habituée aux dispositifs scéniques complexes, n'en est pas à son premier pépin technique. Lors de sa tournée Lifetimes l'été dernier, une nacelle volante en forme de papillon géant avait subi une panne au-dessus de la foule à San Francisco pendant le titre Roar, provoquant une belle frayeur sur le moment.

Quelques mois plus tard, en août 2025, la chanteuse partageait également des photos de ses genoux ensanglantés, stigmates de ses chorégraphies exigeantes. Une fois encore à Malte, la star aura prouvé sa capacité à gérer les imprévus du direct avec humour et dérision.

Voici la petite mésaventure de Katy sous divers angles:

Vidéo: watson

(jod)