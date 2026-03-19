Image: Florian Aeby/Estival/Facebook

Amel Bent, Bob Sinclar, Tayc: l'Estivale dévoile sa prog

L’Estivale Open Air dévoile la programmation complète de sa 34e édition, qui se tiendra du 29 juillet au 1er août sur la place Nova Friburgo, à Estavayer-le-Lac (FR). Le festival proposera un menu mêlant grandes têtes d’affiche, artistes confirmés et talents émergents.

Plus de «Divertissement»

Sans oublier de nombreux représentants de la scène helvétique, qui composent près du tiers de l'affiche, ont fait savoir jeudi les organisateurs. La soirée du mercredi se déroulera à guichets fermés, une première dans l'histoire du festival staviacois. Avec en tête d’affiche Gims qui opérera son grand retour à l’Estivale.

«Reconnu pour ses shows spectaculaires et sa capacité à fédérer les foules», l'artiste promet une performance à la hauteur de sa réputation. La soirée accueillera également Youssoupha, figure majeure du rap francophone, ainsi que Marie Jay, artiste en pleine ascension, avec sa «pop fraîche et vibrante».



Tubes planétaires

Sur la Scène du Lac, place à la chanteuse lausannoise Amélie Daniel, autrice-compositrice passionnée ainsi qu’à Miillyrose, artiste émergent staviacois, précise le communiqué. Etienne Machine clôturera pour sa part la première soirée avec son énergie rock aussi brute qu’efficace.

Le jeudi annonce une soirée aux influences variées. Pionnier de l’électro française, Bob Sinclar fera vibrer avec ses tubes planétaires. Aime Simone, artiste français au succès grandissant, présentera son univers «singulier et hypnotique». On verra aussi le groupe Dub Inc, figure emblématique du reggae «made in France».

Sur la Scène du Lac, Nathalie Froehlich livrera un «show à la croisée du rap, de la rave et de la performance artistique». Bilal Hassani, qui avait participé à l’Eurovision 2019, viendra «repousser les frontières de la pop». Enfin, Théa, représentante d’une nouvelle génération pop aux «textes puissants et engagés», clôturera le jeudi.



Chansons à texte

Le vendredi sera placé sous le signe des chansons à texte et des mélodies qui restent dans la tête. Le public retrouvera Christophe Maé, qui viendra partager son dernier album, «entre émotion, groove et humanité». Amel Bent fera aussi son retour, après sept ans d’absence, avec notamment son tube «ma philosophie».

Du côté de la Scène du Lac, Vendredi sur Mer, artiste phare de la région Lausannoise, partagera sa pop «délicate, subtile et envoûtante». Stéphane, nouvelle voix de la pop suisse, ainsi que Bleu Soleil, duo pop-électro francophone, connu pour le succès «soleil bleu» avec Luiza, viendront compléter la soirée.

La dernière soirée, jour de fête nationale, fera la part belle au rap et promet une «clôture explosive». Trois artistes incontournables se succéderont: Fianso, figure marquante du rap français, le duo Djadja & Dinaz, avec son style «sincère et générationnel», et Tayc, avec son savant mélange de R’n’B et jazz.



Des nouveautés

La Scène du Lac ne sera pas en reste avec Antoino, jeune rappeur fribourgeois entre pop et rap, «qui transforme sa vulnérabilité en une musique sincère». Place ensuite à Huntrill, qui s’impose aujourd’hui comme l’un des visages montants du rap français. Enfin, Médine, rappeur engagé et narrateur infatigable, clôturera l'édition.

Celle-ci réservera des nouveautés: une transformation du Club91 et de son espace VIP, pensée pour offrir davantage de confort, ainsi que des «silent party». Chaque soir, des DJ issus du monde de la musique et des festivals seront accueillis pour prolonger la fête. Sans oublier, la création d'une commission durabilité.

L'an dernier, l'Estivale Open Air avait drainé un peu moins drainé de monde qu'en 2024, avec 30'000 spectateurs. (sda/ats)