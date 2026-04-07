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Paris: voici combien de places seront en vente pour Céline Dion

L&#039;automne prochain, Céline Dion prévoit de donner dix concerts à Paris devant 30&#039;000 personnes à chaque fois.
La Défense Arena se prépare à accueillir Céline Dion après plusieurs reports.Keystone

Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente

La star québécoise fera son grand retour sur scène cette année à La Défense Arena de Paris. Environ 30 000 places sont prévues pour chaque concert.
07.04.2026, 11:2507.04.2026, 11:31

Quelque 30 000 places seront disponibles pour chacun des dix concerts de Céline Dion à Paris La Défense Arena fin septembre et début octobre. La plus grande salle couverte d'Europe se prépare à accueillir la star mondiale après plusieurs reports.

«Paris a toujours eu une grande importance pour elle et la ville constitue un cadre idéal pour marquer le début de ce nouveau chapitre de sa carrière. Elle revient aux sources», a estimé Frédéric Longuépée, PDG de Paris La Défense Arena.

Céline Dion en 58 looks iconiques

La chanteuse québecoise avait prévu de jouer dans cette salle lors de son «Courage World Tour», mais la pandémie, puis des problèmes de santé persistants, l'avaient contrainte à reporter puis annuler cette tournée.

Disposition différente que Taylor Swift

Située à Nanterre, près de Paris, Paris La Défense Arena dispose d'une jauge maximale d'environ 45 000 places, expérimentée en 2024 avec les shows de Taylor Swift. Mais pour la résidence de Céline Dion, la disposition de la fosse sera différente, avec un parterre assis qui abaissera la capacité totale à environ 30 000 places par soir, a précisé Longuépée.

Interrogé sur la possibilité d'ajouter des dates supplémentaires après celles annoncées entre septembre et octobre, Longuépée a jugé cela «compliqué». «On a des engagements post-résidence donc on va essayer de les respecter», a-t-il dit. (jzs/ats)

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