La superstar de 45 ans ne lésine sur aucun moyen pour sa beauté. instagram: kim kardashian

Kim Kardashian confesse un aspect choquant de sa routine beauté

La figure de proue de la famille Kardashian a dévoilé le nombre hallucinant de compléments alimentaires qu'elle consomme chaque jour dans le cadre de sa routine de bien-être quotidienne.

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Pas facile tous les jours d'être la star de télé-réalité, l'entrepreneure et l'aspirante avocate la plus puissante et la plus scrutée de la planète. Kim Kardashian n'a jamais fait mystère de sa routine wellness et sportive rigoureuse, et elle en a révélé un aspect tout particulier ce mardi, sur les ondes du podcast «Good Hang».

Alors qu'elle prenait part à l'émission virtuellement (justement, juste après l'un de ses longues séances de sport), la vedette de The Kardashians a dévoilé le nombre de petites pilules qu'elle s'enfile quotidiennement pour rester en forme.

«Je prends probablement 35 compléments alimentaires par jour» Kim Kardashian

Devant la stupeur de son interlocutrice, Kim, initialement invitée pour discuter de la comédie The Fifth Wheel dans laquelle elle tiendra un rôle, s'explique: «Je les répartis trois fois par jour.»

La superstar a stipulé qu'elle répartissait ses 35 comprimés en trois prises par jour. capture d'écran: youtube

Toutefois, même la sacro-sainte Kim Kardashian semble avoir du mal avec cette routine très contraignante. Au lieu de les prendre par voie orale, «j'aimerais qu'il existe une perfusion intraveineuse que je puisse me faire tous les jours, et je le ferais simplement en allant au travail», a-t-elle admis.

Mais plus que la quantité, c'est un complément tout particulier qui poserait tout problème à la fondatrice de SKIMS:

«Je ne peux plus prendre cette huile de poisson. J'en ai marre des pilules. Je dois arrêter» Kim Kardashian

Manque de bol, après avoir stoppé l'huile de poisson une première fois, ses analyses de sang se sont révélées sans équivoque. «Il était évident que j'avais arrêté. J'ai dû recommencer», soupire-t-elle.

Après les pilules, Kim Kardashian et l'animatrice du podcast, Amy Poehler, ont abordé un autre thème santé: la densité osseuse. Vous apprendrez également que, non contente de s'enfiler 35 compléments alimentaires par jour, la femme d'affaires et le reste de sa famille, de sa mère Kris Jenner à ses célèbres sœurs, surveillent leurs os de près et passent chaque année une ostéodensitométrie.



«Je connais quelqu'un qui fait des examens DEXA portables; il vient en camionnette et on s'allonge. Mes sœurs et ma mère – on habite toutes dans la même résidence sécurisée – font passer la camionnette, on monte toutes dedans, on s'allonge et l'appareil scanne le corps en trois minutes environ», a-t-elle expliqué. «Et cela vous renseigne sur votre densité osseuse.»

L'avantage, sans doute (ou l'inconvénient, selon les points de vue) de vivre à Los Angeles, l'une des villes les plus obsédées par son bien-être de la planète. (mbr)

Les Kardashian vous fascinent? 1 / 13 Les Kardashian vous fascinent? Kylie, dont la robe a manifestement été crochetée avec les pieds. source: instagram