Voici la programmation complète de Sion sous les étoiles

La Fouine, Gims, Judas Priest, Alice Cooper... La programmation complète de la 10ème édition de Sion sous les étoiles, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2025, est enfin disponible.

Le programme complet de Sion sous les étoiles est désormais disponible, et offre cinq soirées aux tonalités aussi solides que variées.

Le mardi, place à la nostalgie avec les tubes légendaires de Michel Polnareff, et aux vagues californiennes des Beach Boys. Vous pourrez également vibrer sur le groupe Biennois Pegasus. Tower of Power va ravir les assoiffés de musique funk et soul.

Voici l'affiche anniversaire de Sion sous les étoiles 2025.

Le mercredi, place à Gims, le faiseur de tubes qui n'a rien à envier à la cadence d'un Jul. L'occasion de taper du pied sur les sons qui sont rentrés dans nos têtes à force de les entendre sur TikTok, de Ciel à Diana, en passant par Ninao ou encore Shaolin. Vous pourrez également admirer la révélation pop Santa, qui a fait mouche avec ses titres Popcorn Salé ou Recommence-moi. Calema et Aime Simone se produiront également ce jour-là.

Le jeudi, ça masse pour la traditionnelle journée du métal. Judas Priest, Alice Cooper, CoreLeoni et Eastwood vont faire monter les pulsations.

Le heavy metal de Judas Priest va nous en mettre plein la vue.

Vendredi, tous les regards seront braqués sur Soprano. Le public pourra également découvrir en chair et en os l'une des révélations de la Star Academy, Helena, qui nous a récemment fait goûter à son premier single réussi Summer Body. Matthieu Chedid - alias M - nous partagera son épopée malienne. Le vendredi sera également l'occasion de découvrir la Genevoise Stéphane, 28 ans et beaucoup de talent.

Le rap vient clore les festivités en fanfare pour un dernier jour qui envoie du lourd. Notamment avec le légendaire La Fouine, qui fête ses 20 ans de carrière en faisant un come-back sur scène, Werenoi, révélation masculine aux Flammes, la Fonky Family, et Slimka.

