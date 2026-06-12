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David Guetta a enflammé le Stade de France avec des invités spéciaux

Le DJ français le plus célèbre du monde a lancé jeudi soir une série de trois concerts géants au Stade de France devant des dizaines de milliers de fans. Entre tubes planétaires, invités prestigieux et pluie de feux d’artifice, David Guetta a transformé l’enceinte parisienne en boîte géante.

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Habité à animer les nuits des clubs les plus branchés de la planète, d'Ibiza à Miami en passant par Paris, c’est devant l’une des plus grandes foules de sa carrière que le DJ français a lancé le premier de ses trois concerts consécutifs, jeudi soir, au Stade de France.

A 58 ans, le producteur n’a plus besoin de partager l’affiche avec qui que ce soit pour remplir l’enceinte: les 240 000 billets des trois dates se sont écoulés juste pour lui. Une série de concerts qu'il a qualifié comme l'un des moments «les importants de sa vie» au Parisien, juste avant le coup d'envoi.

Le plus célèbre des DJ français remplit trois soirs de suite l’enceinte de Saint-Denis avec son «Ultimate Monolith Show». image: instagram

Après une première partie assurée par le Néerlandais Armin van Buuren, David Guetta apparaît à 21 heures sous une pluie de feux d’artifice. Installé sur une plateforme avancée semblant flotter au-dessus de la foule, il a enchaîné les morceaux qui ont jalonné son ascension. Des premiers succès comme «Love Don’t Let Me Go», «The World is Mine» ou «Love Is Gone» jusqu’aux tubes planétaires qui ont marqué la fin des années 2000.

Le public parisien a également eu droit à quelques invités de marque. Après avoir convié les Black Eyed Peas lors d’un concert à Marseille l’an dernier, c'est au tour de Jennifer Lopez d'enflammer le public parisien. La chanteuse américaine est apparue sur scène pour interpréter «Save Me Tonight», leur collaboration sortie en mars, avant d’offrir une version de son tube «On The Floor».

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Quelques minutes plus tard, c’est le rappeur Akon qui a pris le relais. Le chanteur américano-sénégalais a fait rugir le Stade de France avec «Sexy Bitch», l’un des plus grands succès de David Guetta, mais aussi avec ses propres tubes «Smack That» et «Right Now (Na Na Na)». Visiblement ému, le DJ lui a lancé devant la foule:

«Merci Akon d’avoir changé ma vie»

Emotion toute aussi intense lorsque le concert se termine sur des images de lui, jeune DJ. «J’ai commencé à être DJ quand j’avais 14 ans ici à Paris dans ma chambre à coucher, année après année vous m’avez suivi et ce soir c’est un rêve, ensemble», explique-t-il.

«J’espère que vous avez passé une soirée magnifique. Merci beaucoup à tout le monde c’était incroyable, j’en profite pour dire à ma compagne que je l’aime, à mon fils de 2 ans venu me voir pour la première fois! Paris merci beaucoup, je n’oublierai jamais.»

Une phrase qui résume assez bien la soirée. Car au-delà des feux d’artifice et des surprises, David Guetta célèbre surtout une carrière qui dure depuis plus d’un quart de siècle et qui, visiblement, n’a toujours pas dit son dernier mot. Ne reste désormais plus qu'à savoir quels nouveaux invités prestigieux la superstar réserve à ses spectateurs, ce vendredi et samedi soir. (mbr)

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