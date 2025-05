Image: Sora

Ces vieilles pochettes de disques cachent bien des secrets

Magazines érotiques, examens de maths, lettres d’amour: voilà ce que l’on peut trouver dans les pochettes de certains vieux vinyles dénichés en seconde main.

Oliver Baroni Suivez-moi

A l'époque, on avait pour habitude de cacher toutes sortes de trésors dans les pochettes de disques...pour mieux les oublier ensuite! Eh bien, le compte Instagram Things I Found In Records les met en lumière. Il est géré par Jeff Ogiba, le patron du magasin Black Gold à Brooklyn NY. «Des trucs que j'ai trouvés dans des pochettes de disques» - un programme des plus prometteurs:

View this post on Instagram A post shared by Things I Found In Records (@thingsifoundinrecords) Qui c'est? Ca date de quand? Qui a caché la photo dans la pochette? Tout plein de questions

«Quand on rachète de vieilles collections», explique Ogiba dans une interview avec le magazine en ligne Dangerous Minds, «on fouille en quelque sorte dans le passé de la personne qui les a vendues. Mettre la main sur ce qui était caché, ça renforce le lien avec l'ancien propriétaire».

«Et on s'amuse»

Dans la pochette de The Pack Is Back (1986) du groupe de métal Raven, Ogiba a déniché une enveloppe fermée adressée «aux parents de Paul West». A l'intérieur se trouvait un examen de mathématiques raté, orné de dessins au crayon de Paul: le sigle de Batman et un rockeur. Il s'agit probablement d'Allister Fiend, membre-phare de Mötley Crüe.

Image: instagram.com/thingsifoundinrecords/

La découverte la plus passionnante: une série de lettres d'amour de deux hommes mariés et tombés amoureux à Los Angeles en 1975. L'un était pilote, l'autre acteur. «Je ne veux pas non plus blesser ta famille. Gardons ce souvenir pour nous seuls». Les lettres avaient été dissimulées dans l'album de la bande originale de la comédie musicale Jesus Christ Superstar.

Vous en voulez d'autres? Avec plaisir:

Une feuille «intéressante» dans ce LP des Surfaris...

Image: instagram/thingsifoundinrecords

...et un joint oublié dans ce best-of des Beatles.

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Oh, comme c'est mignon: un portrait de fin d'année dans l'album de Kiss.

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Et qu'il y a-t-il dans la pochette des pionniers du black metal de Venom? Ta-daaa: de la propagande chrétienne!

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Dans All-time Country and Western Hits: «666 TO HELL BASTARD!!!»

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Un si joli cliché dans cet album de Donna Summer:

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Un grand album de reggae de The Undivided ainsi que... des photos privées.

Image: instagram/thingsifoundinrecords

«Purple Rain». Mais bien sûr.

Image: instagram/thingsifoundinrecords

«Pour David - avec mon amour pour toujours. Pour les soirées privées: 1-578-4513».

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Et maintenant, au rayon «art tendre des fans»: cela n'a pas trop mal réussi à Jim Morrison des Doors...

Image: instagram/thingsifoundinrecords

...tandis que ça le fait moins pour Paul McCartney...

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Cher? C'est bien toi?

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Et il paraît que ça représente le batteur des Cramps, Nick Knox.

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Les fans de Jethro Tull votent...républicain?

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Bonjour, ma chérie. Pour ton anniversaire, je t'offre un LP de folk-blues. Et une carte de vœux avec Peggy du Muppet Show, parce que ça tombe bien.

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Moody Blues...BEURK!

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Tellement beau! Des voeux de Noël!

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Un bulletin de notes. La moyenne uniquement en biologie et en «General Arts». Mais ça passe quand même. «Profite bien des vacances», écrit encore le recteur.

Image: instagram/thingsifoundinrecords

«Steph - tu sais combien ce disque compte pour moi. Mais depuis que j'ai fait ta connaissance, je n'ai pas d'autre choix que de te l'offrir». Yö. Si ça, ce n'était pas un amour véritable...

Image: instagram/thingsifoundinrecords

«J'aime les Monkees» (100x), «J'aime Davy Jones» (100x), «J'aime Mickey Dolenz» (100x)...quand amour des fans et exercices de calligraphie se mélangent...

Image: instagram/thingsifoundinrecords

«Chère maman, cher papa [...] J'ai maintenant 18 ans et la capacité de prendre mes propres décisions». Le contexte: les parents en question n'ont pas une très haute opinion de Craig, apparemment le père de l'enfant dans le ventre de leur fille de 18 ans.

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Oui. Dans la pochette d'un titre disco, le catalogue de vêtements qui va avec!

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Dans l'album Let There Be Rock d'AC/DC, un crucifix. Avec une gravure: «Je suis catholique. En cas de danger, veuillez faire appel à un prêtre!»

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Résolutions du Nouvel An 1974, trouvées dans Pet Sounds de The Beach Boys: perdre du poids, «aimer Olivia», «aimer davantage ma vie».

Image: instagram/thingsifoundinrecords

Ah, que cachait un adolescent de l'époque dans Year of the Cat d'Al Stewart? Trop chou - un exemplaire de High Society!

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)