Sony Music France a offert un pont d'or à son nouveau poulain. Le transfert avait été annoncé fin mars, mais ce mercredi 27 septembre, Le Parisien a révélé les clauses du contrat. Image: Shutterstock

Orelsan a touché le jackpot

«L'un des plus gros transferts de l'histoire de la musique en France»: Le Parisien révèle les dessous du contrat entre Orelsan et Sony Music. De grosses sommes sont en jeu, et de nouveaux albums seraient prévus.

Plus de «Divertissement»

Il est simple, basique... mais c'est également un redoutable homme d'affaires. Selon les informations du Parisien, le rappeur de Caen Orelsan a fait l'objet d'un «transfert» aussi rentable que conséquent. Il a en effet dit au revoir à son label Wagram Music – avec qui il a travaillé pendant 13 ans et a sorti 4 albums – pour intégrer la grande famille Sony Music. Le Français de 41 sortira ses sons dans sa nouvelle écurie dès 2025.

Et, si l'on en croit son dernier communiqué, la maison de disques était prête à négocier des conditions financières et un terrain de jeu plus que favorables à l'artiste en pleine ascension, qui était, pour rappel l'un des plus gros vendeurs des années 2021 et 2022.

«Nous sommes impatients d'imaginer avec Orelsan de nouvelles façons de faire dialoguer la musique avec les autres univers créatifs et culturels(...) Sony Music France est sans doute la meilleure maison pour un artiste qui dépasse les frontières de la musique» Sony Music communiqué

La somme en jeu? Enorme. Le transfert d'Orelsan chez Sony est, selon Le Parisien, est l'un des plus gros de l'histoire de la musique en France.

«Il s’élèverait à 15 millions d’euros, dont 3 millions de bienvenues» Le Parisien

Une offre si alléchante que le rappeur ne pouvait l'ignorer. Selon une source proche du dossier et interrogée par Le Parisien, «Sony a mis une somme que personne ne pouvait suivre et lui a proposé une offre de diversification que personne ne pouvait égaler, surtout au niveau international.»

Orelsan est actuellement au Japon. source: instagram

Deux nouveaux albums?

Même si les chiffres font tourner la tête, Le Parisien tient à relativiser ce gros contrat. Ce dernier est d'une très large envergure, puisque Sony Music aura le droit de ressortir des coffrets à partir des premiers disques de l'artiste. Cependant, l'interprète de Jour Meilleur ainsi que ses camarades producteurs «resteront maîtres de la création artistique qu’ils financent». Sony garde le côté de la commercialisation et du marketing. Et bonne nouvelle pour les fans, qui auront quelque chose à se mettre sous la dent dans un avenir proche:

«Les deux parties se sont mises d’accord sur deux albums et des projets multimédias» Le Parisien

Un artiste très diversifié

Orelsan a de nombreuses cartouches en réserve. Celui qui a remporté trois trophées aux dernières Victoires de la musique – et qui totalise douze récompenses – ne s'est pas restreint au seul monde du rap. Il a également largement investi l'univers du septième art.

Il n'est pas uniquement la figure centrale de deux documentaires réalisés par son frère Clément Cotentin, disponibles sur Prime Video. Le rappeur a également enfilé de nombreuses casquettes – acteur, auteur, ou encore réalisateur. Il a notamment signé un long-métrage Comment c’est loin, ou co-créé la série télévisée Bloqués avec Kyan Khojandi, Bruno Muschio et Gringe sur Canal+. Il est apparu sur le plateau d'Astérix et Obélix: L'Empire du Milieu. Et ce jeudi 28 septembre 2023, l'un de ses concerts est retransmis sur grand écran dans plus de 400 cinémas en France.

Le concert d'Orelsan s'écoute...au cinéma👇 Vidéo: instagram

L'artiste , fan de jeux vidé, est actuellement sur un petit nuage... au Japon, pour préparer un film qu’il a écrit et dont il a signé la bande originale.

Une chose est certaine, Orelsan et Sony se sont mis au diapason pour voir grand, et ils n'ont pas fini de nous en mettre plein les oreilles.

(jod)

On change de sujet?

DJ Snake fait un mix dans un MacDo Vidéo: watson