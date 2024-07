Eminem mise sur l'horreur pour son prochain album

La date a enfin été dévoilée; c'est le 12 juillet que sortira le douzième album du rappeur américain Eminem. La vidéo-teaser de son nouvel opus fait froid dans le dos.

Plus de «Divertissement»

Eminem l'avait annoncé: son prochain opus devrait sortir en été. On n'en savait pas plus sur la date. Jusqu'à maintenant! Le rappeur américain a lâché l'info manquante, de la façon la plus dramatique qui soit: avec une vidéo digne d'un mini-film d'horreur, accompagnée d'un émoji tête de mort et des mots...

"OH SH*T !!!" (réd: oh m*rde!!!)

La vidéo-teaser en question 👇 Vidéo: twitter

Du coup, son nouvel album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) est prévu pour le...12 juillet. Sur ses réseaux sociaux, il a posté à cet effet un mini-clip vidéo avec une scène digne d'un film d'horreur.

On y voit une femme qui accouche à l'hôpital, alors qu'il y a des éclairs et de l'orage dehors. Le petit naît sans respirer, mais finit par reprendre vie après une fessée. Le nouveau-né est placé dans les bras de sa maman, mais ouvre des yeux...noirs comme des billes (brrrr!). Il affiche alors un sourire diabolique, tire une langue fourchue, tandis que des cornes lui sortent du front.

Capture d'écran. Image: screenshot instagram

«L'album sera dément», avait assuré Dr. Dre, sur le plateau de Jimmy Kimmel, le 19 mars. On n'en attendait pas moins de l'interprète de Lose Yourself.

Nécrologie

Lors d'une première annonce de l'album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), Eminem avait publié une vidéo relatant, dans le style d'une émission de True Crime, la mort de Slim Shady, un personnage de fiction considéré depuis longtemps comme l'alter ego du musicien de 51 ans. Fin mai, le single Houdini est sorti sur le marché.

On en parlait ici 👇 Slim Shady est de retour

Pour rappel, le rappeur star qui a grandi à Détroit, de son vrai nom Marshall Bruce Mathers III, avait sorti début 2020 son dernier album à succès, Music To Be Murdered By. Des stars telles que Black Thought, Q-Tip, Ed Sheeran, Anderson .Paak, Young M.A, ou encore Juice WRLD y avaient fait leur apparition, précise le média BFM TV. En 2022, Eminem a sorti Curtain Call 2, deuxième volet de la compilation de ses meilleurs morceaux.

The Death of Slim Shady sera son douzième album studio.

(sda/dpa/jod)