Taylor Swift (ici, qui pose avec sa bague de fiançailles bien en évidence) est mariée depuis cet été: une excellente nouvelle pour elle, peut-être un peu moins pour les amateurs de chansons de rupture. image: x

Taylor Swift a fait ce que tout le monde redoutait

Ce que craignaient une partie des fans vient de se concrétiser: désormais heureuse en ménage, Taylor Swift a dévoilé quatre nouveaux titres cette nuit et ils s'avèrent exagérément positifs. Désormais très amoureuse, très mariée et (circonstance aggravante) terriblement heureuse, la reine des peines de cœur semble décidée à nous faire profiter de son bonheur conjugal avec Travis Kelce.

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Pendant près de vingt ans, Taylor Swift a transformé ses déboires sentimentaux en une industrie extrêmement rentable. Les ex lâches, les ruptures par téléphone, les histoires impossibles, les garçons qui rappellent trop tard, les amours qui s’effondrent et les relations qu’on dissèque encore six mois après leur enterrement: aucun ex-boyfriend ou ex-bonne copine n'y a coupé.

Le problème, c’est qu'aujourd'hui, Taylor Swift va bien. Pire: Taylor Swift est amoureuse, mariée, comblée. Et elle semble désormais parfaitement disposée à nous raconter à quel point.

La chanteuse a dévoilé ce vendredi 25 septembre The Life of a Showgirl: The Encore, version augmentée de son album paru en 2025, avec quatre morceaux inédits: «Patient Zero», «Cleveland!», «Pink Clouding» et «Babylon».

Dévoilé vendredi, The Life of a Showgirl: The Encore comprend quatre nouveaux titres. image: x

Et parmi eux, «Cleveland!» ne fait pas exactement dans la dentelle. Le morceau fait référence à la ville où Travis Kelce a grandi et ressemble à une déclaration d’amour XXL à celui qui est devenu son mari cet été. Taylor Swift y chante notamment l’homme qui reste à ses côtés, malgré les critiques et le présente comme l’amour de sa vie.

Une référence à une robe blanche vient encore épaissir le trait: difficile de ne pas y voir un clin d’œil à leur mariage, célébré en juillet au Madison Square Garden, à New York.

Il fallait s'y attendre

Bref, nous y sommes. Celle qui a passé une bonne partie de sa carrière à nous apprendre qu’un homme qui conserve votre vieille écharpe est probablement un red flag vient de basculer de l’autre côté de la barrière: le bonheur conjugal.

Soyons justes: Taylor Swift n’a évidemment pas attendu Travis Kelce pour écrire des chansons d’amour. Lover en contenait déjà suffisamment pour alimenter plusieurs mariages Pinterest. Mais l’Américaine s’est surtout forgé une réputation inégalable dans un autre exercice: raconter avec une précision presque médico-légale les relations qui tournent mal.

Or, Travis Kelce refuse manifestement de coopérer. Pas de rupture spectaculaire, pas d’ex à assassiner aussi méthodiquement que métaphoriquement pendant dix minutes, pas de rendez-vous clandestins au fond d’un bar londonien. A la place: un mariage, des déclarations enamourées et désormais des chansons d'un romantisme à outrance.

Heureusement, Taylor Swift n’a pas totalement abandonné ses vieux démons. Patient Zero, autre morceau de cette nouvelle salve, revient sur une relation toxique dont sa narratrice aurait été la première victime – la fameuse «patiente zéro». Voilà qui devrait rassurer les nostalgiques.

Et le titre bénéficiera d’un traitement particulièrement hollywoodien. Son clip, réalisé par Taylor Swift elle-même et d'une perfection telle qu'on pourrait soupçonner l'IA d'y avoir contribué, réunit Dakota Johnson et Colin Farrell et sera dévoilé dimanche 27 septembre lors des MTV Video Music Awards.

Un premier teaser de treize secondes – parce qu’on parle tout de même de Taylor Swift – montre notamment la chanteuse et Dakota Johnson plongeant dans l’eau, puis réunies devant une tombe enneigée, tandis que Colin Farrell surgit à son tour.

Derrière la caméra, on retrouve Emmanuel Lubezki, directeur de la photographie oscarisé de Gravity, Birdman et The Revenant. La tristesse amoureuse n’est donc peut-être pas tout à fait morte.

Mais si Travis Kelce continue à se comporter correctement, il va falloir se préparer à une perspective autrement plus terrifiante: encore beaucoup de chansons sur le bonheur.

Vidéo: watson