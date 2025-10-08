Le musicien et ancienne icône du boysband britannique One Direction est décédé le 16 octobre 2024. GC Images

«C'était un corps!» Les dernières heures de l'ex-star des One Direction

Près d'un an après sa disparition des suites d'une chute de 14 mètres dans un hôtel de Buenos Aires, retour sur les derniers moments de la vie tourmentée de Liam Payne, icône déchue du boysband britannique One Direction. Minute par minute.

Lorsqu'elle embrasse son petit ami avant de prendre la direction de l'aéroport, le 12 octobre 2024, Kate Cassidy n'a aucune idée qu'il s'agit de la toute dernière fois. Le couple est arrivé en Argentine près de deux semaines plus tôt. Initialement, pour un séjour express de cinq jours. Simple formalité administrative.

Kate Cassidy et Liam Payne vivaient en Floride, dans un quartier résidentiel chic de Wilmington. instagram

Le visa américain de Liam Payne arrive à expiration. S'il veut poursuivre sa nouvelle vie avec sa compagne dans leur enclave huppée de Wellington, près de Miami, en Floride, le chanteur britannique doit quitter le territoire américain pour renouveler son permis de séjour.

Plutôt que de retourner au Royaume-Uni, le chanteur 31 ans a préféré passer l'entretien de renouvellement du visa à l'ambassade américaine depuis Buenos Aires, où son ami et ancien partenaire, Niall Horan, doit donner un concert le 2 octobre. Sauf que, compte tenu de ses antécédents en matière d'addiction et de cures de désintoxication, la procédure s'est vue quelque peu rallongée. Kate va devoir rentrer seule. Leur chienne adorée, Nala, les attend à la maison.

En attendant de se soumettre à plusieurs tests psychiatriques et médicaux, Liam passe donc la quasi-totalité de ses journées enfermé dans sa spacieuse suite de l'hôtel CasaSur Palermo, un établissement 4 étoiles et de 61 chambres, où la nuit coûte environ 350 dollars.

Un exemple de chambre de l'hôtel CasaSur Palermo, à Buenos Aires. image: booking

La lente descente aux enfers

Derrière les sourires et les selfies avec les fans, Liam traverse une période difficile. Pour ne pas dire une «décennie difficile». Depuis la dissolution en 2015 du groupe britannique, One Direction, qui l'a propulsé au rang de star mondiale de la pop, «Daddy Direction» est «perdu».

Liam Payne en compagnie de deux fans, quelques jours avant sa mort, en Argentine. image: instagram

Considéré dix ans plus tôt comme le membre «sensé» et le plus raisonnable de la bande, il lutte désormais plus que tous les autres avec ses démons et les difficultés d'un artiste fragilisé, propulsé trop jeune et tout seul dans une industrie brutale et impitoyable.

«Liam a dit qu'il s'était senti perdu à la fin de One Direction. Lorsque son album solo n'a pas été bien accueilli, il a déprimé et a senti que ses fans ne le soutenaient plus. Il a dû continuer à travailler et à gagner de l'argent, et il a exprimé ses inquiétudes concernant ses finances et la pression qu'il subissait pour prendre soin de son entourage, habitué à un certain mode de vie.» Une source proche de son ex-compagne, Maya Henry, au magazine Rolling Stone, en février 2025.

L'adolescent, qui a eu l'impression d'avoir «grandi dans des chambres d'hôtel», coupé de la réalité des adolescents normaux, a goûté à l'alcool pour la première fois lorsqu'il avait 19 ans. Depuis, il enchaîne les cures ratées et les scandales personnels.

«Sous l'emprise de la drogue, il est devenu méconnaissable, tellement différent de lui-même sobre. J'espérais que chaque incident serait un signal d'alarme pour qu'il se fasse aider, mais ça n'a jamais été le cas», raconte son ex-fiancée, le mannequin texan Maya Henry, dans une déclaration écrite au magazine Rolling Stone, début 2025.

Son ex-fiancée a accusé le chanteur de harcèlement et de diffusion de nus à des fins de «revenge porn». WireImage

Le 9 octobre, les avocats de la jeune femme adressent à Liam Payne une mise en demeure. Elle affirme avoir reçu de la part du musicien des messages inquiétants, dont «des images et des vidéos non sollicitées et perturbantes (...) notamment de ses parties génitales ainsi que diverses vidéos de M. Payne se livrant à des actes sexuels troublants».

Pour couronner le tout, l'ancienne figure de proue des One Direction vient de subir un énième revers professionnel: après la suspension de la sortie de son deuxième album et la rupture de contrat brutale de la part de son label, voilà que son agent de relations publiques vient de claquer la porte.

«C'est comme si toute la carrière musicale que Liam avait bâtie depuis qu'il s'était lancé en solo il y a huit ans s'effondrait. Il ne lui restait plus grand-chose» Une source au Daily Mail

Alors, non, ce séjour en Argentine est loin de relever de la simple obligation administrative ou de vacances bien méritées en Amérique latine. Malgré l'enthousiasme affiché sur ses réseaux sociaux à la perspective de retrouver son copain Niall Horan, le comportement de Liam est «instable», le chanteur fragile.

Liam Payne et Niall Horan, le 2 octobre, à l'occasion du concert de ce dernier à Buenos Aires. image: snapchat

Quelques mois plus tôt, en mars 2024, après une énième désintox non terminée et une grave rechute qui a failli lui coûter la vie, son père a tenté en vain de le faire interner dans un centre de traitement psychiatrique. Liam a refusé.

Dans la presse tabloïd, son entourage et des sources anonymes ne cachent pas leur inquiétude face aux sextos qu'il envoie à la pelle, à sa quête insatiable de drogues et de prostituées.

Les dernières heures

L'allégresse des nouvelles positives de sa demande de renouvellement de visa n'a pas suffi à apaiser ses démons. Le 15 octobre, alors que Liam est certain de pouvoir faire tamponner son passeport dans la semaine et de pouvoir retourner aux Etats-Unis, il a commandé quatre bouteilles de whisky. Puis cinq autres, le lendemain matin, à 6h36.

Nous sommes le 16 octobre 2024.

Tôt dans la matinée, Liam envoie plusieurs messages. Certains à ses amis, dont Nicole Scherzinger, une amie de longue date qu'il a conservée de son passage par l'émission X Factor, en 2010. Des messages «assez légers», confiera la chanteuse et comédienne plus tard dans le Times britannique.

Il envoie un autre SMS à son ami Rogelio «Roger» Nores, homme d'affaires argentin de 35 ans dont il est extrêmement proche depuis quelques mois - au point que les hommes ont dû démentir des rumeurs de liaison.

Liam Payne et son ami, l'Argentin Rogelio «Roger» Nores, qui a veillé sur lui les derniers mois de sa vie.

Un autre, enfin, à 9h45, parvient à une travailleuse du sexe rencontrée en ligne: «Tu veux jouer? J'ai toute la journée. Je te donnerai 5000 dollars américains. Tu viens à mon hôtel.» Avant de suggérer qu'une troisième amie se joigne à eux.

10h00

En attendant, Liam Payne retrouve son ami Roger Nores pour manger un morceau au Sacro, le restaurant étoilé rattaché à l'hôtel. Son camarade lui a rapporté des cookies aux pépites de chocolat «à l'américaine» d'une boulangerie située à trois pâtés de maisons de l'hôtel. Ce sont les préférés de Liam.

Sacro, le restaurant de Buenos Aires où Liam Payne a pris son petit-déjeuner, au matin du 16 octobre.

Qu'importe s'ils sont là pour le petit-déjeuner. Liam commande un whisky et du champagne. Dans sa déclaration, Roger Nores affirme avoir protesté. Le chanteur a bu quand même.

«Il semblait un peu éméché, comme s'il avait bu, mais il n'était pas dans un mauvais état. Il était heureux» Une source, au Daily Mail

Au restaurant, Liam a emporté son ordinateur portable avec lui. Il affirme à son ami «travailler» sur un morceau: l'un de ses favoris des One Direction, Fireproof. Il a hâte de rentrer chez lui à Miami pour retrouver sa petite amie et son chien. Vers 11 heures, rassuré, Roger Nordes laisse le jeune homme dans sa chambre.

11h30

Une demi-heure, deux prostituées, réservées via un service d'escorte en ligne, Aldana Serrano, 31 ans, et Lucila Goitea, 27 ans, se présentent dans la suite 310 du CasaSur Palermo. Liam et ses invitées boivent du champagne et font l'amour. Ivre, il leur réclame de la cocaïne. Elles n'en ont pas.

Un salon du hall d'entrée de l'hôtel image: booking

Lorsque, quelques heures plus tard, les deux travailleuses du sexe exigent d'être payées, Liam se met en colère. Il frappe la télévision à trois reprises. Le bruit est tel que Doug Jones, un client américain qui occupe une chambre deux étages plus bas, est perturbé dans ses échanges téléphoniques pour le boulot.

«J'ai entendu des bruits vraiment bizarres, comme des cris, et on aurait dit que quelqu'un faisait la fête» Doug Jones, client du premier étage, venu assister au mariage d'un ami, à Rolling Stone

14h00

Face au refus de Liam Payne de les payer, les deux prostituées foncent à la réception de l'hôtel pour se plaindre. Selon un témoin dans le Daily Mail, un autre client originaire des Etats-Unis du nom de Michael Fleischmann, le chanteur, «un peu déchaîné», se dispute alors avec les deux femmes dans le hall de l'hôtel. La situation est «très tendue».

«Je vais te donner 20 000 dollars, simplement parce que je peux le faire. J'ai 55 millions de dollars et j'aime aider les gens» Liam Payne, manifestement «très bouleversé», dans le hall d'entrée de l'hôtel

Acculé, le personnel de l'hôtel prend contact avec Roger Nores, qui réplique que ce n'est pas son problème. Ce qui n'empêche pas l'homme d'affaires de rappliquer à l'hôtel une quinzaine de minutes plus tard. L'affaire finit par se régler. Après avoir été payées par le compagnon de Liam Payne, les prostituées finissent par quitter l'hôtel.

Pendant ce temps, vers 15h30 ou 16h, Liam Payne parvient à se procurer de la cocaïne auprès d'un employé de l'hôtel, indique le rapport du parquet.

Commence alors un véritable show dans le hall d'entrée de l'hôtel, comme le racontera une consultante en informatique de 28 ans originaire de Washington, à Rolling Stone. Les pupilles dilatées et l'air «clairement défoncé», Liam Payne «se donne en spectacle en se présentant à tout le monde».

«Il y avait quelque chose d'un peu désespéré chez lui. Il était évident qu'il voulait que quelqu'un le reconnaisse» Une cliente de l'hôtel, à Rolling Stone

Toujours présent, Roger Nores, lui, semble «irrité» par le comportement de son camarade. Les yeux levés au ciel, il finit par entraîner Liam Payne vers l'ascenseur pour le ramener dans ses quartiers du troisième étage.

16h00

Il est 16h04, selon l’enregistrement vidéo, lorsque Roger Nores quitte une nouvelle fois l’hôtel. Peu après, une femme de ménage entend des bruits de fracas dans la chambre de Liam Payne. Le personnel de l'hôtel tente à nouveau désespérément de contacter l'Argentin. Sans réponse.

A 16h25, Roger Nores fait toutefois parvenir un SMS à son protégé.

«Comment vas-tu?»

Liam ne répondra jamais.

Vers 16h30, la chanteur est de retour dans le hall. Affublé d'un débardeur blanc, d'un pantalon cargo et de baskets, il se laisser tomber sur un canapé, son ordinateur sur les genoux. «Il a ouvert ses e-mails et en a vu un qui l'a manifestement bouleversé», raconte la consultante et cliente de l'hôtel, à Rolling Stone.

L'une des dernières photos de Liam Payne vivant, le 16 octobre, vers 16h30.

Soudain, il s'empare de l'ordinateur, lâche «Putain de merde, mec!» et commence à frapper l'appareil contre le sol. La consultante de Washington DC s'approche prudemment. Elle lui demande s'il va bien. Liam de contente de «grogner». Avant de lui répondre:



«Je faisais partie d'un boys band. C'est pour ça que je suis foutu» Liam Payne

Il continue de jurer, avant de disparaître dans l'ascenseur.

Mais, un quart d'heure plus tard, le voilà de retour. Manifestement ivre, il s'effondre sur une table et atterrit par terre, la tête la première et la bave aux lèvres, pris de tremblements et de légères convulsions, selon Daniel Salinas, qui travaille ce jour-là en tant que masseur de l'hôtel.

«Il semblait être à moitié inconscient. C'est à ce moment-là que le personnel de l'hôtel s'est précipité pour tenter de l'aider; je pense qu'ils essayaient de lui parler ou de le réveiller» Bret Watson, client américain

Des captures d'écran de vidéosurveillance relayées par TMZ montrent alors trois membres du personnel hissant le corps inerte de Liam Payne jusqu'à l'ascenseur. Objectif affiché: «L'empêcher de redescendre ou de faire d'autres scènes», selon Bret Watson.



Une fois ramené dans sa chambre, au troisième étage, Liam est laissé seul dans sa chambre. L'un des employés contacte alors le 911 pour demander de l'assistance. «Nous avons besoin que vous envoyiez quelqu'un d'urgence, car je ne sais pas si sa vie est en danger», supplie l'employé lors de son premier appel.

«Il est dans une chambre avec balcon, et nous avons un peu peur…»

Après le tumulte, Bret Watson retourne dans sa propre chambre, flanqué de son organisatrice de mariage. La porte du balcon est entrouverte. Il fait beau. Il est 17h04 lorsqu'il voit un «objet tomber du coin de l’œil». «Notre organisatrice de mariage l’a vu droit en face. On aurait dit qu’elle était en état de choc. Elle s’est exclamée...»

«Oh mon Dieu. C’était un corps!»

Le personnel de l'hôtel passe un deuxième appel au 911, en réclamant une assistance médicale. Il est trop tard. Liam Payne vient de faire une chute de 14 mètres. Son corps a atterri dans la cour, à côté de la piscine intérieure et du restaurant Sacro, où il a pris le petit-déjeuner plus tôt ce matin-là. Aucun client ne s'y trouve encore. L'étoilé Michelin n'ouvre qu'à 19h30.

Lorsque l'ambulance arrive sur les lieux, il n'y a plus rien à faire. Liam Payne est déclaré mort à 17h11. Une bouteille de whisky, un briquet et son téléphone portable près de lui.

Le procureur conclura que le chanteur de 31 ans est «mort sur le coup», après avoir basculé de son balcon dans un «état de semi-inconscience ou d'inconscience totale».

L'inspection de la chambre 310, saccagée, révèlera pour sa part la présence de plusieurs drogues et médicaments, notamment du clonazépam, utilisé pour contrôler l'épilepsie, les spasmes musculaires involontaires et les crises de panique - ainsi qu'une télévision brisée, de la poudre blanche et du papier d'aluminium.

Le théâtre sordide des derniers moments d'une star trop tourmentée.

La télévision de la chambre 310, après les coups de sang de Liam Payne.

Quelques vestiges des dernières heures de la vie de Liam Payne, le 16 octobre.

Ce n'est que quelques heures plus tard que Doug Jones, le Texan de 36 ans invité au mariage de Bret Watson, apprendra le nom de l'occupant de la chambre 310, en même temps que son décès. «Je regrette de le dire, mais je n'avais jamais entendu parler de Liam Payne», admet-il au magazine Rolling Stone, en 2025. «Mais j'ai fait des recherches sur lui et je me suis dit...»

«Oh, waouh! Ce n'est pas n'importe qui»

Un anniversaire «inconfortable»

Voilà près d'un an que l'ange noir des One Direction a plongé dans le vide. Un triste anniversaire qui coïncidence avec celui des 15 ans de la formation du groupe, lors de l'émission de chant X Factor.

«C'était vraiment inconfortable, en fait, le 15e anniversaire, parce que le sentiment collectif de célébrer est aussi important, sinon plus important que jamais, au nom de Liam», confie son ancien partenaire des One Direction, Louis Tomlinson, à l'occasion d'une interview pour Rolling Stone UK, dont il fait la couverture cette semaine.

Louis Tomlinson a rendu hommage à son ancien partenaire. Image: Redferns

«C'était vraiment, vraiment, incroyablement difficile pour moi de gérer la perte de Liam», ajoute le chanteur de 33 ans. «Naïvement, je pensais que, comme je suis relativement habitué au deuil pour mon âge, cela pourrait atténuer le choc.»

«C'était d'une naïveté incroyable. C'est très différent. Je n'avais jamais perdu d'ami auparavant» Louis Tomlinson, dans Rolling Stone UK

«Je pense qu'il était simplement une personne très mal comprise par le public», conclut l'artiste britannique, quand on lui demande s'il doit révéler quelque chose à propos de son ami disparu. «Si l'on porte un jugement sur sa personnalité, je pense que dans neuf cas sur dix... on peut en conclure que c'était simplement quelqu'un qui voulait être aimé.»