Mosimann avait gagné la Star Academy, il va maintenant la diriger. Image: montage watson / agences / TF1

Une star suisse va diriger la Star Ac'

Près de vingt ans après avoir remporté la Star Academy, le Suisse Mosimann revient au château. Cette fois, ce sera lui le directeur de l'émission.

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Mosimann passe de l'autre côté. Le chanteur, DJ et producteur suisse de 38 ans sera le nouveau directeur de la Star Academy. L'annonce a été faite par Nikos Aliagas, présentateur historique du télécrochet de TF1, sur Instagram.

«Un retour là où tout a commencé pour lui, près de vingt ans après sa victoire», écrit l'animateur. Quentin Mosimann avait remporté la septième saison de la Star Academy en 2008. Selon TF1 Info, il sera le premier ancien vainqueur de l'émission à devenir ensuite son directeur.



Il succède à Michael Goldman, fils du célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman, qui quitte la direction après quatre saisons, de la saison 10 à la saison 13, précise TF1 Info. Nikos Aliagas l’a remercié pour ses «quatre années de passion, de bienveillance et de transmission».

Il réclame le job à Goldman

Juste après l’annonce, Mosimann s’est d’ailleurs amusé de cette passation avec Michael Goldman dans l’un de ses Dream Tracks. Lancé en janvier 2024, ce concept consiste à composer le «morceau de rêve» d’une personnalité à partir de ses demandes. Ariana Grande, Alain Chabat ou encore Shaggy se sont notamment prêtés au jeu.



Cette fois, c’est donc le directeur sortant qui passe devant Mosimann. «Si je réussis ton Dream Track, tu me files ton job», lui lance le Suisse. Réponse immédiate de Goldman: «Non.» Les deux hommes éclatent de rire. Une manière de jouer avec une succession qui, elle, est désormais bien réelle.

«Je vais être un grand frère»

La nomination de Mosimann avait pourtant été démentie par le principal intéressé. En juin, alors que son nom circulait déjà, le Suisse avait assuré qu'il ne serait pas le prochain directeur, rappelle Télé-Loisirs. Il a finalement confirmé sa nouvelle fonction lundi sur le plateau de Quotidien, sur TMC. «C'était le moment de boucler la boucle», a-t-il expliqué.

Mosimann est également revenu sur ce que l'émission lui avait apporté:



«Je suis arrivé avec des rêves, et je suis reparti avec un métier»

Le Suisse sait déjà comment il compte aborder son nouveau rôle. «Je vais être un grand frère. J'ai envie d'être un directeur qui les aide à comprendre qui ils sont», a-t-il déclaré.

Il connaît une partie des élèves

Et il connaît déjà une partie de ceux qui pourraient se retrouver face à lui. D'après TF1 Info, Mosimann a participé secrètement à l'ensemble des castings. Une vingtaine de candidats seraient encore en lice pour intégrer la prochaine promotion. «Gros niveau!», promet-il.

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Cette nouvelle édition sera la 14ᵉ saison de la Star Academy. L'émission avait connu huit saisons sur TF1 entre 2001 et 2008, avant une neuvième saison sur NRJ12 en 2012-2013. TF1 l'a ensuite relancée en 2022 et diffuse depuis une saison chaque année.

Le prochain chapitre commencera rapidement: la nouvelle saison sera lancée le samedi 10 octobre sur TF1, rapporte Télé-Loisirs. Le média précise également que Marlène Schaff et Lucie Bernardoni ont annoncé leur départ du corps professoral. (jah)