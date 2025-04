FKA twigs sera présente au Montreux Jazz et cartonne avec son nouvel album Eusexua. Image: Instagram

Cette artiste sera à Montreux pour rétablir sa réputation

Chanteuse, actrice, danseuse, créatrice, le nom de FKA twigs est injustement associé à son étiquette de copine de stars masculines, par le grand public. La Britannique fera montre de son talent sur les bords du Léman au mois de juillet, à l'occasion du Montreux Jazz.

Plus de «Divertissement»

FKA twigs viendra défendre son troisième album, Eusexua, qui a enchanté une presse exigeante, qui s'est même extasiée sur le nouveau travail de l'artiste britannique.

Programmée le 13 juillet en compagnie de Jamie XX, l'artiste de 37 ans ouvrira les portes de son univers, directement inspiré des raves party praguoises et plongeant l'auditeur dans une forme d'hypnose.

Une forme de stase qui a accouché d'Eusexua, un disque qui va vampiriser les dancefloors partout sur le globe ces prochains mois. Difficile de ne pas goûter à l'hypnotique Striptease, d'une voix haut perchée, parfois modifiée à l'autotune.

Or, la musique n'est qu'une partie des talents de FKA twigs. Une artiste protéiforme, catapultée malgré elle dans la mémoire collective comme «l'ex-copine de Robert Pattinson», avant de voir son nom associé à une autre relation amoureuse tortueuse avec Shia LaBeouf. Une plainte a été déposée par la chanteuse, l'accusant de l'avoir étranglée, battue, menacée.

Mais remettons l'église au milieu du village: Tahliah Debrett Barnett, de son vrai nom, est une forçat du boulot qui aligne les casquettes, qui aime expérimenter dans divers univers. Elle refuse qu'on lui colle une étiquette bien définie.

Elle ose, elle expérimente et pond des morceaux qui usent de néologisme - un peu d'audace. FKA twigs est à vrai dire insaisissable et The Atlantic disait même d'elle:

«twigs est encore trop étrange pour être générique»

L'impalpable a son charme et les marques aussi ont capté l'aura dégagée par la Caribéenne d'origine. On Running la nomme comme partenaire créatif en avril 2024. La marque de Roger Federer disait s'appuyer sur l'approche avant-gardiste de FKA twigs en matière de danse et de chorégraphie. Elle est une représentation de la gymnastique du corps, de la contorsion et de la souplesse.

On la encore vue pleine de grâce dans une pub pour Apple, sous la direction de Spike Jonze, en 2018.

La danse, sous toutes ses formes, mais aussi les arts martiaux, comme le relatait un article de Vogue. L'artiste de 37 ans pratique le Wushu (en chinois, les arts martiaux), qui regroupe différents styles, tels que le kung-fu ou le tai-chi.

Souplesse et amplitude pour la Britannique. Image: On running

«J'essaie désormais d’utiliser mon corps pour exprimer des choses plus profondes», confiait-elle à Libération. Cette fille d'une mère anglo-espagnole et d'un père jamaïcain avoue se mettre beaucoup de pression, dans un entretien accordé au Guardian en 2022. Nicky Minaj, en 2022, la qualifiait d'«icône».

Mais l'icône discrète qu'elle façonne en marge des codes de la starification n'a pas toujours eu confiance en elle. Suite à son déménagement, à l'âge de 17 ans, dans le sud de Londres pour étudier les beaux-arts, elle prend un boulot de danseuse de cabaret dans un cirque underground. Une aventure qui lui a donné confiance en elle, comme elle l'assurait dans les colonnes du quotidien britannique. Elle poursuivra dans ce domaine, en dansant dans des clips de Kylie Minogue, Jessie J. et même Peter Andre - un exercice qu'elle détestait, à force.

Les projecteurs vont chauffer et se braquer sur elle en 2014, avec son premier album LP1. Sa popularité va même exploser cette même année lorsqu'elle se met en couple avec Pattinson, de 2014 à 2017.

Alors nouvelle cible des paparazzis, les choses vont se gâter pour elle en 2018: elle annonce avoir un fibrome et s'être fait retirer six de ses tumeurs non cancéreuses.

Depuis, elle carbure et se donne corps et âme à son art. En 2019, elle sort son deuxième album Magdalene et s'affirme un peu plus dans le game de la musique.

Elle qui se définit comme solitaire et marginale, appuyant que la vulnérabilité est «sexy», FKA twigs est à l'image de sa musique, à l'image de son univers artistique: originale et désireuse de se départir du carcan qu'on nous impose, parfois. «Nous sommes piégés par les algorithmes qui nous assimilent à des camps à notre insu», lâchait FKA twigs à Libé lors de la promo de son dernier album. Liberté et expression sans contrainte, voilà qui est bon pour une artiste qui mérite mieux qu'une vulgaire étiquette d'ex-compagne d'un acteur connu.

FKA twigs sera à découvrir sur la Lake Stage le 13 juillet 2025.