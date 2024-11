Vous l'avez adoré et détesté: ce hit a 20 ans

D'abord, vous dansiez sur cette chanson du groupe O-Zone. Ça, c'est la première claque. La deuxième, c'est que c'était il y a 20 ans.

Dragostea din Tei du groupe O-Zone.

Cette chanson est en moldave et bizarrement, vous connaissiez les paroles. Vidéo: YouTube/Time Records

En 2004, le tube du boys band moldave a figuré pendant des semaines au sommet des charts mondiaux et a été entendu sur toutes les radios. Plusieurs années plus tard, il a même été repris par des stars comme Rihanna, One Republic et David Guetta.

Mais le Dragostea Din Tei original d’O-Zone est et reste la meilleure version.

C'était très bien fait:

Dans l'ensemble, 2004 a été une bonne année pour les tubes de l'été. Il y a eu, entre autres, Aventura avec Obsesión qui vous donnait envie de danser collé-serré et This Love de Maroon 5.

Et le hit de l’été 2024? Si l'on regarde les charts suisses, il s'agirait probablement de ce morceau reggaeton de Floyymenor et Cris MJ.

Gata Only figure actuellement dans les charts du monde entier et la chanson est numéro un en Suisse depuis plusieurs semaines. On est loin des chorégraphies du groupe moldave et de leur enthousiasme contagieux.

Cet été, vous écoutiez ça:

Le groupe s'est séparé en 2005 et chacun des trois membres a suivi une carrière solo. L'un des membres, Arsenie Toderas, a représenté la Moldavie au concours Eurovision en 2006, mais il n'a pas brillé, se retrouvant à la vingtième place du classement. Le second, Radu Sarbu, a également fait son bonhomme de chemin, mais son succès reste modeste.

Le troisième, Dan Balan, est peut-être celui qui a le mieux réussi. Il a rejoint Los Angeles pour se produire sur scène avec son groupe de rock, Balan. Il a aussi travaillé avec Rihanna et Ti sur le titre Live Your Life. En 2009, il a d'ailleurs été nommé pour un Grammy Award. Sa musique est toujours très écoutée en Europe de l’Est.

