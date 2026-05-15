La Suisse quitte l'Eurovision, mais les tweets valent le détour

La deuxième demi-finale de l’Eurovision a offert son lot de performances improbables. watson

L’Eurovision a encore livré des performances impossibles à expliquer

La deuxième demi-finale de l’Eurovision a offert son lot de performances improbables, de mises en scène discutables et de commentaires sur les réseaux sociaux. Malgré une prestation saluée, Veronica Fusaro n’a pas réussi à décrocher son ticket pour la finale. Revue des meilleurs Tweets.

Plus de «Divertissement»

Bon, voilà, chez watson on est patriote, on a regardé la seconde demi-finale de l'Eurovision pour encourager Veronica Fusaro qui interprètait sa chanson Alice. Et comme chaque année, on vous a trouvé les meilleurs Tweets, accrochez-vous.

Bagaranga

Ouvrir le bal n'est jamais simple, mais la chanteuse bulgare Dara l'a fait avec brio sur le titre Bagaranga qui signifie «émeute» en patois jamaïcain (ou aussi «bordel»). La chanson «survitaminée» selon Stéphane Bern n'a laissé personne indifférent. Asseyez-vous avant de voir la vidéo, ok?

Not to be dramatic but Bangaranga might be the best thing I’ve seen on the #Eurovision stage since Loreen pic.twitter.com/zWNTgQ5oRL — sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) May 14, 2026

Le metal roumain

Vous aimez le métal et la voix, la Roumanie ne va pas vous décevoir. Les paroles de Choke me (qui signifie étrangle-moi) ont été vivement critiquées, certains y voyant une normalisation de la violence faite aux femmes. Sur scène, Alexandra Capitanescu fait sensation, sa voix, mais aussi sa présence vocale a impressionné le public. Une entrée au top 5 de la finale, qui sait?

Romania returning after placing dead last 3 years ago with this rock masterpiece is highlight of the year.🔥 #Eurovision pic.twitter.com/a7o7pkr388 — vanya ✙ (@eurovanya) May 14, 2026

La France lyrique

«C'est moderne, c'est puissant, c'est formidable», s'exclame Stéphane Bern (sans parti pris😅?). Ce commentaire est évidemment adressé à Monroe, la représentante de la (grande) France, chanteuse lyrique de 17 ans qui impressionne par sa maîtrise vocale.

Woman representing France was born in 2008 #Eurovision pic.twitter.com/UCA5tNVKc5 — teen of corned beef🥩 (@BRATTYBARBl) May 14, 2026

Pour le reste, les Tweetos critiquent une mise en scène qualifiée de pompeuse et surtout un style qui ressemble beaucoup trop aux précédents gagnants, l'Autrichien JJ et le Suisse Nemo. Comme chaque année, la France est un des pays prétendant à la victoire, mais ce qui surprend le plus les tweetos c'est le jeune âge de la Franco-américaine.

Notre impression chaque année à l'Eurovision👇🏽 France in #Eurovision. pic.twitter.com/9OQiO0KSSy — Ben Cooper-Cain (@jnoley) May 14, 2026

La Suisse entre éclairs et guitare

La voilaaaaaaaaaaaaà! Veronica Fussaro se présente sur scène avec sa chanson Alice. Une mise en scène élaborée, un jeu de corde, des éclairs, une cage et un solo guitare décapant. On adore! Les tweetos et autres commentateurs apprécient le côté rock et sa présence scénique. Malheureusement, cela ne suffira pas à se qualifier pour la finale, grosse déception pour la Suisse, mais aussi pour les fans.

La Suisse, avec Veronica Fusaro, continue d’envoyer de la qualité à l’#Eurovision. Autrice-compositrice (rare ici) avec une chanson pop-rock qui n’est pas faite pour le concours, mais c’est un compliment. J’aime beaucoup, mise en scène comme chanson ! 15/20 #SUI pic.twitter.com/sUvEeXmW4r — Julien Pernici (@JulienPernici) May 14, 2026

Switzerland having one of the coolest set designs took me by surprise!! #Eurovision #Eurovision2026 pic.twitter.com/nIWiglLuIR — Dustin Cone (@Dustin_Cone) May 14, 2026

Chypre a oublié un truc

Antigoni, la chanteuse chypriote devait mettre le feu (littéralement, c'est l'Eurovision, on vous le rappelle) à Vienne avec ce titre festif et ce look à la Shakira, sauf que, Antigoni a oublié un petit détail...chanter juste en live. Les commentateurs les plus acerbes ne l'ont pas raté!

Cyprus’s vocals were such a STRUGGLE 😭



Love Antigoni, love the song, love the energy



Idk if it’s enough 😭😭 #Eurovision #Eurovision2026 pic.twitter.com/nbSRT2PvAl — Dustin Cone (@Dustin_Cone) May 14, 2026

obsessed with the concept of antigoni not hitting a single note, performed like she was drunk, qualifying even when we thought it was over, been given a dream running spot and will come top ten in the televote.



QUEEN ITS WHAT SHE DESERVES pic.twitter.com/E2Jo2s6NbN — luke 🇷🇸🇧🇬🇭🇷🇷🇴 (@lukewbm) May 15, 2026

L'Autriche ne veut pas gagner

On ne va pas y aller par quatre chemins, quand vous présentez une chanson en allemand, que vous y ajoutiez une chorégraphie clownesque, c'est sûrement parce que l'organisation de l'Eurovision une seconde fois, vous coûterait beaucoup trop cher. Voici le pays hôte avec Cosmo (le chanteur) et le titre Tanzschein qui n'a fait rire personne, en tout cas pas nous. On a compris votre stratégie, les gars.

Cosmo pour le pays hôte, l’Autriche. De la pop drolatique en allemand, autant dire qu'on comprend très clairement qu'ils ne veulent pas se taper l'organisation de l'#Eurovision deux ans d'affilée. Clownesque. 8/20 #AUT pic.twitter.com/OXBTqF9oBp — Julien Pernici (@JulienPernici) May 14, 2026

The concept of Austria getting 0 points in Vienna again #Eurovision pic.twitter.com/Z8zA88ov4X — CurioDaily (@CurioDaily00) May 14, 2026

Le Royaume-Uni non plus...

Outre-Manche, même topo. Quand on se dit que le Royaume-Uni ne peut pas faire pire chaque année, les British arrivent encore à nous surprendre en envoyant des artistes qui semblent nous dire: «On a vu de la lumière, on est entré et on s'est bien marré». Look mum no computer (le nom de l'artiste, ou du groupe, bref, on ne sait pas) présente Eins, Zwei Drei.

every time you think the uk has sent its worst entry they somehow surprise you and send something worse im crying #eurovision pic.twitter.com/uJGxfAaVV3 — dominic 💙💛 | 🇺🇦🇦🇺🇩🇰 (@dominic_esc) May 14, 2026

«Eins, zwei, drei Darlin',

I need something salty

Eins, zwei, drei

With a slice of pepperoni» dit Look mum no computer aux manettes de son super ordi

Le Royaume-Uni n'a fait aucun effort, mais il se qualifie automatiquement en finale du concours, car il fait partie des big five, soit des gros contributeurs du concours. Vous vous souvenez de la recette perdante? Une chanson clownesque en allemand...

Allez-vous regarder la finale de l'Eurovision ce samedi 16 mai? Oui, et comment! La passion familiale avant tout, je serai fidèle au poste. Franchement, cette année me déçoit, entre polémiques et manque d'entrain, je passe mon tour. Pas de Suisse en finale, quel intérêt? Voter Au total, 2 personnes ont participé à ce sondage.

Le pays hôte en prend pour son grade

On ne va pas se quitter sans évoquer la majorité des critiques des Tweetos adressées au présentateur et présentatrice de cette seconde demi-finale. Entre humour potache et déguisement, leur prestation n'a pas convaincu les fans du concours.

Austria trying to host Eurovision pic.twitter.com/YSZbs7Fibp — Brent (@eurovisionbrent) May 13, 2026

«C'était l'émission la plus décousue, la plus catastrophique, la plus désastreuse et la plus embarrassante de tous les temps, avec des animateurs ridicules et une mise en scène bâclée. Il faut faire en sorte que l'Autriche n'organise plus jamais l'#Eurovision» Un fan très fâché