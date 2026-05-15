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La Suisse quitte l'Eurovision, mais les tweets valent le détour

les meilleurs tweet de la seconde demi-finale de l&#039;Eurovision 2026
La deuxième demi-finale de l’Eurovision a offert son lot de performances improbables.watson

L’Eurovision a encore livré des performances impossibles à expliquer

La deuxième demi-finale de l’Eurovision a offert son lot de performances improbables, de mises en scène discutables et de commentaires sur les réseaux sociaux. Malgré une prestation saluée, Veronica Fusaro n’a pas réussi à décrocher son ticket pour la finale. Revue des meilleurs Tweets.
15.05.2026, 16:5815.05.2026, 16:58
Cynthia Ruefli
Cynthia Ruefli

Bon, voilà, chez watson on est patriote, on a regardé la seconde demi-finale de l'Eurovision pour encourager Veronica Fusaro qui interprètait sa chanson Alice. Et comme chaque année, on vous a trouvé les meilleurs Tweets, accrochez-vous.

La Suissesse Veronica Fusaro échoue en demi-finale de l'Eurovision

Bagaranga

Ouvrir le bal n'est jamais simple, mais la chanteuse bulgare Dara l'a fait avec brio sur le titre Bagaranga qui signifie «émeute» en patois jamaïcain (ou aussi «bordel»). La chanson «survitaminée» selon Stéphane Bern n'a laissé personne indifférent. Asseyez-vous avant de voir la vidéo, ok?

Le metal roumain

Vous aimez le métal et la voix, la Roumanie ne va pas vous décevoir. Les paroles de Choke me (qui signifie étrangle-moi) ont été vivement critiquées, certains y voyant une normalisation de la violence faite aux femmes. Sur scène, Alexandra Capitanescu fait sensation, sa voix, mais aussi sa présence vocale a impressionné le public. Une entrée au top 5 de la finale, qui sait?

La France lyrique

«C'est moderne, c'est puissant, c'est formidable», s'exclame Stéphane Bern (sans parti pris😅?). Ce commentaire est évidemment adressé à Monroe, la représentante de la (grande) France, chanteuse lyrique de 17 ans qui impressionne par sa maîtrise vocale.

Pour le reste, les Tweetos critiquent une mise en scène qualifiée de pompeuse et surtout un style qui ressemble beaucoup trop aux précédents gagnants, l'Autrichien JJ et le Suisse Nemo. Comme chaque année, la France est un des pays prétendant à la victoire, mais ce qui surprend le plus les tweetos c'est le jeune âge de la Franco-américaine.

Notre impression chaque année à l'Eurovision👇🏽

La Suisse entre éclairs et guitare

La voilaaaaaaaaaaaaà! Veronica Fussaro se présente sur scène avec sa chanson Alice. Une mise en scène élaborée, un jeu de corde, des éclairs, une cage et un solo guitare décapant. On adore! Les tweetos et autres commentateurs apprécient le côté rock et sa présence scénique. Malheureusement, cela ne suffira pas à se qualifier pour la finale, grosse déception pour la Suisse, mais aussi pour les fans.

«J'ai encore tout à prouver»: la candidate suisse à l’Eurovision se livre

Chypre a oublié un truc

Antigoni, la chanteuse chypriote devait mettre le feu (littéralement, c'est l'Eurovision, on vous le rappelle) à Vienne avec ce titre festif et ce look à la Shakira, sauf que, Antigoni a oublié un petit détail...chanter juste en live. Les commentateurs les plus acerbes ne l'ont pas raté!

L'Autriche ne veut pas gagner

On ne va pas y aller par quatre chemins, quand vous présentez une chanson en allemand, que vous y ajoutiez une chorégraphie clownesque, c'est sûrement parce que l'organisation de l'Eurovision une seconde fois, vous coûterait beaucoup trop cher. Voici le pays hôte avec Cosmo (le chanteur) et le titre Tanzschein qui n'a fait rire personne, en tout cas pas nous. On a compris votre stratégie, les gars.

Le Royaume-Uni non plus...

Outre-Manche, même topo. Quand on se dit que le Royaume-Uni ne peut pas faire pire chaque année, les British arrivent encore à nous surprendre en envoyant des artistes qui semblent nous dire: «On a vu de la lumière, on est entré et on s'est bien marré». Look mum no computer (le nom de l'artiste, ou du groupe, bref, on ne sait pas) présente Eins, Zwei Drei.

«Eins, zwei, drei Darlin',
I need something salty
Eins, zwei, drei
With a slice of pepperoni»
dit Look mum no computer aux manettes de son super ordi

Le Royaume-Uni n'a fait aucun effort, mais il se qualifie automatiquement en finale du concours, car il fait partie des big five, soit des gros contributeurs du concours. Vous vous souvenez de la recette perdante? Une chanson clownesque en allemand...

Allez-vous regarder la finale de l'Eurovision ce samedi 16 mai?
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Le pays hôte en prend pour son grade

On ne va pas se quitter sans évoquer la majorité des critiques des Tweetos adressées au présentateur et présentatrice de cette seconde demi-finale. Entre humour potache et déguisement, leur prestation n'a pas convaincu les fans du concours.

«C'était l'émission la plus décousue, la plus catastrophique, la plus désastreuse et la plus embarrassante de tous les temps, avec des animateurs ridicules et une mise en scène bâclée. Il faut faire en sorte que l'Autriche n'organise plus jamais l'#Eurovision»
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