Ces tenues de stars aux Grammy Awards nous ont fait mal aux yeux

C'était tutti frutti sur le tapis rouge des Grammy Awards, entre un melon enfoncé dans un manoir, d'autres dont on fait grand étalage, et des Birkenstocks qui laissaient entrevoir des gros orteils. Notre top 8, du pire...au pire.

Heureusement pour certaines stars que le ridicule ne tue pas. Parfois, ça peut bousiller une réputation, mais on s'en sort toujours bien, avec un cordon de mèmes qui vous taillent un costard sur Twitter. Lors de la 67e édition des Grammy Awards, qui s'est déroulée ce dimanche à Los Angeles, on a eu à boire et à manger sur le red carpet. Notre revue des tenues les plus WTF repérées.

Julia Fox

Que quelqu'un aille avertir Julia Fox: son styliste lui veut du mal. Les gants à récurer et le make-up Marylin Manson, superposés au binie de thug, ça passait encore. Mais ce string apparaissant sous les shorty-collants, c'est le traumatisme visuel assuré.

Quand tu ne sais pas si tu vas te faire une banque, la vaisselle ou du pilate. WireImage

Sierra Ferrell

Une orgie de perles et des manches luminescentes, le tout arrosé d'un voile de mariée: la chanteuse aux quatre Grammies Sierra Ferrell nous a rendus nostalgiques de la devise «Less is more».

Lord Jaden Smith

Las de la plèbe, Lord Jaden Smith s'est mis en mode châtelain et n'avait que son château en tête sur le tapis rouge.

On n'a pas tout compris à ce costume qui franchissait allègrement notre seuil de tolérance artistique. Heureusement, le magazine Vogue s'est sacrifié pour nous tous en fournissant quelques lignes explicatives. Pour votre gouverne, sachez que tout gueux de ce monde n'a pas le pouvoir de s'enfoncer ainsi un manoir jusqu'au cou. Pour ça, il faut mettre la main à la bourse, à hauteur de 4500 euros.

«La pièce distinctive a été créée par ABODI Transylvania et s'appelle Vampire Castle. Elle est vendue sur le site de la marque au prix de 4 500 euros.» source: vogue

Voici ladite oeuvre sur le site de la marque, et force est de constater que Jaden la porte assez bien (en tout cas, il l'assume OKLM).

Un petit bémol, tout de même: il ne faut pas avoir peur de finir maudit après avoir enfilé le sculptural couvre-chef. ABODI donne en effet un petit contexte sur ce dernier:

«Conçue par Dora Abodi, descendante d'une ancienne famille noble de Transylvanie, la coiffure rend hommage à une riche lignée qui remonte au XVIe siècle sous le règne du prince István Báthori. Elle évoque subtilement la légende infâme d'Elizabeth Báthori, connue dans le folklore comme une figure vampirique.»

Jaden était accompagné de sa soeur Willow Smith, qui a préféré venir en sous-vêt' plutôt que de se mettre un seau sur la tête pour être familialement raccord. Par contre, tout le clan a choisi du noir; un soutien-gorge et un slip McQueen noirs ornés de cristaux pour Willow, et un smoking Louis Vuitton noir pour Jaden.

Joy Villa

Ce n'est pas jute sa robe dorée à pois qui fait mal aux yeux. C'est le combo confus «je veux porter un message mais aussi avoir l'air cool sur le red carpet» qui manque sa cible. La chanteuse et actrice américaine Princess Joy Villa a sélectionné un pendentif-mème au bout d'une chaîne en or et une casquette inspirée du MAGA de Trump, avec pour inscription «The Hat Stays On». Elle a explicité son choix comme suit: ««Le chapeau reste sur la tête. Ils ont essayé de tuer Trump. Il est toujours en vie, grâce à Dieu». Elle aurait tout de même pu choisir un slogan comme «Make Fashion Great Again» pour l'occasion, non?

Bob Weir

Make Birkenstocks great again!

Chappell Roan

Bon, on ne dira rien, Chappell Roan est dans son thème Pink Pony Club et on respecte. Mais l'effet kaléidoscope fait tout de même exploser nos mirettes.

Charli XCX

On accepte (les rideaux de douche) et notre coeur reste ouvert. Si, si.

Bianca Censori and Kanye West

On devait quand même les rajouter à la liste. Aucune censure pour Bianca Censori et le rappeur Kanye West. On ne va pas épiloguer très longtemps sur ce look qui leur a valu d'être escortés hors du tapis rouge, car on vous a tout raconté ici: