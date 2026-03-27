en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Duffy va raconter son calvaire dans un docu choc sur Disney

«J&#039;ai été enlevée»: Duffy va raconter son calvaire dans un docu choc
La chanteuse a disparu des radars après avoir vécu une expérience traumatisante.

Cette chanteuse va raconter son calvaire dans un docu choc

Disney prépare un documentaire sur Duffy. Le film promet de revenir en détail sur les événements dramatiques qui ont poussé la chanteuse britannique à sortir des radars durant près de dix ans.
27.03.2026, 15:0127.03.2026, 15:40

Pendant longtemps, son absence est restée inexpliquée. Propulsée au rang de star mondiale avec son premier album Rockferry en 2008, Duffy disparaît soudainement des radars au sommet de sa carrière.

Humeur
Arrêtez avec ce fléau qui gâche les concerts

Ce n’est qu’en 2020 qu’elle lève le voile, dans un message publié sur Instagram. Elle y révèle avoir été droguée, enlevée puis emmenée à l’étranger dix ans plus tôt, où elle a été séquestrée, agressée et violée.

Aujourd’hui, Disney+ annonce la diffusion prochaine d’un long entretien avec la chanteuse de 41 ans. Il s’agit de sa première apparition publique d’envergure depuis ces révélations.

Depuis, le message Instagram a été supprimé, mais l’artiste a détaillé son histoire dans un essai publié sur son site internet. Elle raconte avoir été droguée le jour de son anniversaire dans un restaurant, puis retenue dans son propre appartement avant d’être emmenée à l’étranger. Elle écrit:

«Je ne me souviens pas être montée dans l’avion, et je n’ai repris connaissance que lorsque je me trouvais dans un véhicule déjà en route. J’ai été conduite dans une chambre d’hôtel, et l’agresseur est revenu pour me violer. Je me souviens de la douleur et du fait que j’essayais de rester consciente dans cette chambre après l’agression.»

Dans le documentaire, Duffy racontera pour la première fois son histoire face caméra. Le tournage doit débuter prochainement.

Chappell Roan scandalise après avoir «fait pleurer» la fille de Jude Law

Selon un communiqué, le projet offrira «un aperçu nouveau et sans précédent» de la vie de l’interprète de Mercy, retraçant l’ensemble de son parcours, avec des témoignages de proches, de membres de sa famille et de personnalités de l’industrie musicale.

Agée de 41 ans, la chanteuse racontera pour la première fois en détail son histoire face caméra dans le documentaire annoncé. Le tournage de cette production de Disney doit débuter prochainement.

Voir Rosalía en concert et mourir

C'est bientôt la saison des festivals 👇🏼

Des papas tristes qui emmènent leur fille en concert

1 / 21
Des papas tristes qui emmènent leur fille en concert
source: sadanduseless
partager sur Facebookpartager sur X

Vous être triste après un concert? C'est normal

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
de Sainath Bovay
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
1
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
de Marine Brunner
Charles III cache un talent inattendu
Charles III cache un talent inattendu
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Vous ne devinerez jamais le prix de ce cocktail «décadent»
Un célèbre steakhouse new-yorkais vient d'ajouter un nouveau cocktail à sa carte - et autant dire qu'à juger son prix, vous n'aurez plutôt pas intérêt à en renverser la moindre petite goutte à côté.
Quand il s'agit de déployer des trésors d'imagination, les adeptes de mixologie n'ont pas leur pareil: clarifier du lait, distiller des cornichons ou fabriquer de la vodka infusée à la pizza ou à la brioche (si si, ça se fait), tous les prétextes sont bons pour concevoir des cocktails originaux aux saveurs improbables. Presque aussi frappadingues que l'addition qui tombe sur la table, après avoir siffloté gaiement votre troisième breuvage (ou ce serait-ce le quatrième?)
L’article