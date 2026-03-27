La chanteuse a disparu des radars après avoir vécu une expérience traumatisante.

Cette chanteuse va raconter son calvaire dans un docu choc

Disney prépare un documentaire sur Duffy. Le film promet de revenir en détail sur les événements dramatiques qui ont poussé la chanteuse britannique à sortir des radars durant près de dix ans.

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Pendant longtemps, son absence est restée inexpliquée. Propulsée au rang de star mondiale avec son premier album Rockferry en 2008, Duffy disparaît soudainement des radars au sommet de sa carrière.

Ce n’est qu’en 2020 qu’elle lève le voile, dans un message publié sur Instagram. Elle y révèle avoir été droguée, enlevée puis emmenée à l’étranger dix ans plus tôt, où elle a été séquestrée, agressée et violée.

Aujourd’hui, Disney+ annonce la diffusion prochaine d’un long entretien avec la chanteuse de 41 ans. Il s’agit de sa première apparition publique d’envergure depuis ces révélations.

Depuis, le message Instagram a été supprimé, mais l’artiste a détaillé son histoire dans un essai publié sur son site internet. Elle raconte avoir été droguée le jour de son anniversaire dans un restaurant, puis retenue dans son propre appartement avant d’être emmenée à l’étranger. Elle écrit:

«Je ne me souviens pas être montée dans l’avion, et je n’ai repris connaissance que lorsque je me trouvais dans un véhicule déjà en route. J’ai été conduite dans une chambre d’hôtel, et l’agresseur est revenu pour me violer. Je me souviens de la douleur et du fait que j’essayais de rester consciente dans cette chambre après l’agression.»

Dans le documentaire, Duffy racontera pour la première fois son histoire face caméra. Le tournage doit débuter prochainement.

Selon un communiqué, le projet offrira «un aperçu nouveau et sans précédent» de la vie de l’interprète de Mercy, retraçant l’ensemble de son parcours, avec des témoignages de proches, de membres de sa famille et de personnalités de l’industrie musicale.

Agée de 41 ans, la chanteuse racontera pour la première fois en détail son histoire face caméra dans le documentaire annoncé. Le tournage de cette production de Disney doit débuter prochainement.

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